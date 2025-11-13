ETV Bharat / bharat

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द की

मुकुल रॉय ( PTI )

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है. यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पहले के फैसले को पलट देता है, जिन्होंने विपक्ष की कई याचिकाओं के बावजूद मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द कर दी, जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से जीत हासिल की थी.लेकिन बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मुकुल रॉय को राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया. भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के चार साल से ज़्यादा समय बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फ़ैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें रॉय को भाजपा विधायक बताया गया था.