ETV Bharat / bharat

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द की

मुकुल रॉय भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे. लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए.

MUKUL ROY
मुकुल रॉय (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 13, 2025 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है.

यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पहले के फैसले को पलट देता है, जिन्होंने विपक्ष की कई याचिकाओं के बावजूद मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था.

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द कर दी, जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से जीत हासिल की थी.लेकिन बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मुकुल रॉय को राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया.

भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के चार साल से ज़्यादा समय बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फ़ैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें रॉय को भाजपा विधायक बताया गया था.

शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद वह सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे.

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मुकुल रॉय टीएमसी की बैठकों में शामिल हुए, उन्हें तृणमूल के रंग में रंगा देखा गया, फिर भी उन्हें भाजपा विधायक कहा गया. यह अभूतपूर्व है. दलबदल विरोधी कानून को मज़ाक बना दिया गया."

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता का दावा है कि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में टीएमसी के उदय के बाद से दलबदल विरोधी कानून को बार-बार परीक्षण के दायरे में रखा गया है.

चुनावों के एक महीने के भीतर ही, रॉय, जो रेल मंत्री रह चुके थे और तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य थे, अपनी मूल पार्टी में वापस चले गए. इसके तुरंत बाद उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जो कि परम्परागत रूप से विपक्षी खेमे का सदस्य होता है.

ये भी पढ़ें- आप ब्रिटेन के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारत सरकार पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
WEST BENGAL ASSEMBLY
SUVENDU ADHIKARI
मुकुल रॉय
MUKUL ROY MLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.