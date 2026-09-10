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ममता बनर्जी शर्तों के साथ जनसभा करेंगी, जुलूस निकालने की नहीं मिली अनुमति

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हुगली में जनसभा करने के लिए सशर्त इजाजत दी है. हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई जुलूस या रैली नहीं निकाला जाएगा. कालीघाट तृणमूल इकाई ने हुगली के महेश में स्थित जीटी रोड पर रैली करने और उसके बाद सभा करने की अनुमति मांगी थी.

सशर्त सभा करने की अनुमति, महेश में कोई रैली नहीं होगी

गुरुवार को जारी एक आदेश में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि जीटी रोड बहुत संकरी है इसलिए कोर्ट ने जनसभा को एक खास तय जगह पर करने के आग्रह को ज्यादा सही माना.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि महेश में कोई रैली नहीं होगी. इसके बजाय बैठक 11 सितंबर को जगन्नाथ देव स्नान पीरी मैदान में हो सकती है. उन्होंने कहा कि, सभा कुछ शर्तों के साथ होगी. यह सभा दोपहर एक बजे से 3 बजे की बीच हो सकती है. इस सभा में अधिक से अधिक दो हजार समर्थक शामिल हो सकते हैं.

सभा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान नहीं होने चाहिए

जस्टिस भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सभा के दौरान कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े. साथ ही यह पक्का किया जाए कि कोई अशांति न हो. तृणमूल कांग्रेस को आज रात 10 बजे तक पुलिस को 10 वॉलंटियर के नाम और मोबाइल नंबर देने होंगे. मीटिंग के दौरान किसी भी अनहोनी के लिए वे जिम्मेदार होंगे. मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद जगह को खाली करना होगा.

सभा के लिए एक मंच तैयार करने की अनुमति

जस्टिस भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सभा के लिए तय जगह पर एक मंच तैयार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सेरामपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज को जरूरी पुलिस सुरक्षा का इंतजाम करना होगा. राज्य ने कार्रवाई के आखिर में बताया कि वह जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है. इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि सड़क को किसी भी तरह से जाम नहीं किया जाना चाहिए.