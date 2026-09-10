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ममता बनर्जी शर्तों के साथ जनसभा करेंगी, जुलूस निकालने की नहीं मिली अनुमति

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को हुगली के सेरामपुर में सशर्त जनसभा की इजाजत दी है.

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ममता बनर्जी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हुगली में जनसभा करने के लिए सशर्त इजाजत दी है. हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई जुलूस या रैली नहीं निकाला जाएगा. कालीघाट तृणमूल इकाई ने हुगली के महेश में स्थित जीटी रोड पर रैली करने और उसके बाद सभा करने की अनुमति मांगी थी.

सशर्त सभा करने की अनुमति, महेश में कोई रैली नहीं होगी
गुरुवार को जारी एक आदेश में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि जीटी रोड बहुत संकरी है इसलिए कोर्ट ने जनसभा को एक खास तय जगह पर करने के आग्रह को ज्यादा सही माना.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि महेश में कोई रैली नहीं होगी. इसके बजाय बैठक 11 सितंबर को जगन्नाथ देव स्नान पीरी मैदान में हो सकती है. उन्होंने कहा कि, सभा कुछ शर्तों के साथ होगी. यह सभा दोपहर एक बजे से 3 बजे की बीच हो सकती है. इस सभा में अधिक से अधिक दो हजार समर्थक शामिल हो सकते हैं.

सभा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान नहीं होने चाहिए
जस्टिस भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सभा के दौरान कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े. साथ ही यह पक्का किया जाए कि कोई अशांति न हो. तृणमूल कांग्रेस को आज रात 10 बजे तक पुलिस को 10 वॉलंटियर के नाम और मोबाइल नंबर देने होंगे. मीटिंग के दौरान किसी भी अनहोनी के लिए वे जिम्मेदार होंगे. मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद जगह को खाली करना होगा.

सभा के लिए एक मंच तैयार करने की अनुमति
जस्टिस भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सभा के लिए तय जगह पर एक मंच तैयार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सेरामपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज को जरूरी पुलिस सुरक्षा का इंतजाम करना होगा. राज्य ने कार्रवाई के आखिर में बताया कि वह जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है. इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि सड़क को किसी भी तरह से जाम नहीं किया जाना चाहिए.

क्या बोले तूणमूल नेता असित मजूमदार?
वहीं दूसरी तरफ तूणमूल नेता असित मजूमदार ने शुरू में पुलिस से रैली की इजाजत मांगी थी. उन्होंने सड़क का एक हिस्सा खुला रखने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया.

राज्य ने क्या दिया तर्क?
राज्य ने इसके लिए तर्क दिया कि उस सड़क पर कई स्कूल और अस्पताल हैं. इसलिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच सभा करने की इजाजत देना मुमकिन नहीं है. इसके बजाय तृणमूल ने महेश में जगन्नाथ देव स्नान पीरी मैदान में मीटिंग करने की इजाजत मांगी. इस पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता.

मामला क्यों पहुंचा हाई कोर्ट?
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कालीघाट तृणमूल इकाई ने 11 सितंबर को सेरामपुर के महेश में एक कार्यक्रम की तैयारी की थी. इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शामिल होना था. इकाई ने शुरू में वहां एक रैली करने की इजाजत मांगी थी. उन्होंने जुलूस के बाद सभा करने की तैयारी की थी. हालांकि पुलिस की अनुमति को लेकर हो रही दिक्कतों की वजह से मामला हाई कोर्ट पहुंच गया.

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें! हाई कोर्ट के आदेश की कथित अवहेलना के मामले में FIR दर्ज

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हुगली में ममता बनर्जी की जनसभा
ममता की सभा पर कलकत्ता हाई कोर्ट
ममता की रैली पर जस्टिस सौगत
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