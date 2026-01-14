ETV Bharat / bharat

आई-पैक पर ईडी रेड मामला: अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

कोलकाता/नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस द्वारा आई-पैक (I-PAC) के संबंध में दायर की गई याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया. इससे पहले कोर्ट में काफी तीखी बहस देखने को मिली. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी.

कोयला तस्करी मामले से जुड़ी छापेमारी के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने आई-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास या कंपनी के दफ्तर से कुछ भी ज़ब्त नहीं किया. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष के सामने बुधवार को हुई सुनवाई में ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने यह जानकारी दी. उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ भी लिया जाना था, वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ले चुकी हैं. आई-पैक तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक सलाहकार संस्था है.

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने पूछा कि ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिकाएं मूल रूप से एक ही हैं. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि हां, 'हमने वही आवेदन दायर किया है.' न्यायमूर्ति ने कहा- 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई एक सप्ताह के भीतर होगी. इस बीच में आसमान नहीं गिर जाएगा. इस मामले की सुनवाई कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए. यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में होनी चाहिए, तो ठीक है. अन्यथा, इतनी जल्दी क्या है'?

राज्य सरकार की ओर से वकील कल्याण बनर्जी ने कहा- 'हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के इस अनुरोध का विरोध करते हैं.' तृणमूल कांग्रेस की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा- 'हमें बोलने दिया जाए. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें तृणमूल कांग्रेस को पक्षकार (पार्टी) नहीं बनाया गया है.' एस.वी. राजू ने कहा कि 'आपने 'कैविएट' (Caveat) दाखिल की है और आपको इसके बारे में पता नहीं है'? वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि 'हमने नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने कैविएट दाखिल की है.'

केंद्र सरकार की ओर से वकील कुमार ज्योति तिवारी ने कहा- 'ईडी ने दो अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली. याचिकाकर्ताओं ने खुद अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि इन तलाशियों से राज्य में चल रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है. लेकिन उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को पक्षकार क्यों नहीं बनाया? उन्हें बनाना चाहिए था. जिस कंपनी के सर्वर का डेटा जबरन लिए जाने का आरोप है, उसे कोर्ट आना चाहिए था. क्या उन्होंने आवेदन दाखिल नहीं किया है'?

एस.वी. राजू ने कहा कि- 'दस्तावेजों की ज़ब्ती के संबंध में इस मामले में दायर आवेदन को देखते हुए ममता बनर्जी, राज्य पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाना आवश्यक है. अन्यथा, यह आवेदन अधूरा है. याचिकाकर्ता ने खुद को तृणमूल कांग्रेस का सदस्य बताया है, लेकिन इस दावे के समर्थन में क्या सबूत है? याचिकाकर्ता को ईडी की तलाशी के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था.'

एस.वी. राजू ने कहा- 'जिस व्यक्ति ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह मामला दर्ज कराया है, उसका प्रतीक जैन या आई-पैक (I-PAC) से कोई संबंध नहीं है. इसलिए, यह मामला स्वीकार करने योग्य नहीं है. उन्हें कैसे पता चला कि दस्तावेज जब्त किए गए थे? उन्होंने यह जानकारी किस स्रोत से प्राप्त की? इसलिए, उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए. ईडी (ED) को तलाशी लेने का अधिकार है. ईडी ने यह तलाशी पीएमएलए (PMLA) की धारा 17 के तहत की थी.'

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ईडी ने उनकी पार्टी से जुड़ी राजनीतिक जानकारी ज़ब्त कर ली है. तब एस.वी. राजू ने कहा- 'ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है. ममता बनर्जी सारा डेटा ले गईं. हमने इस आवेदन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पहले ही सूचित कर दिया है. इसलिए, इस मामले की सुनवाई यहां नहीं हो सकती. हम एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि इस मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्यों नहीं होनी चाहिए.'

तृणमूल कांग्रेस की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा- 'कुछ भी जब्त नहीं किया गया था, लेकिन ईडी ने जबरन वह राजनीतिक जानकारी ले ली जो आगामी चुनावों में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य हैं. यह जानकारी हलफनामे में सबूत के तौर पर दी गई है.'