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डीजे टिप्पणी मामला: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को लगाई फटकार, आवाज का नमूना देने का दिया निर्देश

अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश हुए वकील अयान भट्टाचार्जी ने कहा कि उनके मुवक्किल कथित वॉयस रिकॉर्डिंग के असली होने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. वकील ने कहा, "मैं अपनी आवाज पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं इसे मान रहा हूं." हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस बात को मानने से जांच में सहयोग करने की जरूरत खत्म नहीं होती.

क्या आप यह आवेदन वापस लेंगे या नहीं. हाई कोर्ट ने कहा कि, याचिका न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग जैसी प्रतीत होती है और इसे भारी लागत के साथ खारिज भी किया जा सकता है. कोर्ट ने अभिषेक से कहा कि, वह वॉइस सैंपल देने कब जाएंगे. या वह ऑर्डर वापस ले लेंगे.

सुनवाई की शुरुआत में बेंच ने कहा, "हर चीज की एक सीमा होती है. मैंने पहले ही सहयोग की शर्त पर संरक्षण दिया था. यदि अभिषेक बनर्जी सहयोग नहीं करेंगे तो संरक्षण वापस ले लिया जाएगा." कोर्ट ने यह भी इशारा किया कि याचिका को भारी कीमत चुकाकर खारिज किया जा सकता है. बेंच ने अभिषेक बनर्जी के वकील से कहा, "मैं इसे भारी कीमत चुकाकर खारिज कर दूंगा.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जबरदस्ती की कार्रवाई से उन्हें पहले मिली अंतरिम सुरक्षा जांच एजेंसी के साथ उनके पूरे सहयोग पर साफ तौर पर आधारित थी. बेंच ने चेतावनी दी कि अगर बनर्जी इस प्रक्रिया में देरी करते रहे, तो कोर्ट अंतरिम सुरक्षा आदेश वापस ले सकता है और भारी जुर्माने के साथ अर्जी खारिज कर सकता है.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सवाल किया कि कोर्ट की तरफ से सुरक्षा दिए जाने के बावजूद अभिषेक बनर्जी ने अभी तक अपना आवाज का नमूना (वॉइस सैंपल) क्यों नहीं दिया है. अदालत ने चेतावनी दी कि अगर वह जांच में देरी करते रहे तो वह अंतरिम आदेश वापस ले सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने का उसका पिछला आदेश साफ तौर पर जांच में उनके सहयोग पर आधारित था. साथ ही कोर्ट ने पुलिस से अभिषेक पर अंडे फेंकने से रोकने को कहा.

कोलकाता: कलकत्ता हाई ने 'डीजे टिप्पणी' मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आवाज का नमूना (वॉइस सैंपल) देने का निर्देश दिया है. अदालत ने बनर्जी की डीजे टिप्पणी मामले में वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने से छूट मांगने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है.

जब बेंच ने सुझाव दिया कि आवेदन वापस ले ली जाए, तो वकील ने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि, अदालत पहले उनकी शिकायत सुने. कोर्ट ने कहा, "ठीक है, मैं इसे सुन रहा हूं. इसे पेश करें. नहीं तो इसे वापस ले लें. मुझे अपनी शिकायत बताएं." वकील ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का कोई जबरदस्ती कार्रवाई न करने का पिछला आदेश बनर्जी को मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देने से नहीं रोकता जिसमें उनका वॉयस सैंपल इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था.

वकील ने कहा, "आदेश किसी जबरदस्ती कार्रवाई के लिए नहीं था. मजिस्ट्रेट का आदेश बिना किसी कारण के था. मेरे सहयोग का मतलब यह नहीं है कि मैं अपना अधिकार छोड़ दूंगा." हालांकि, बेंच ने दोहराया कि उसके पिछले आदेश में जरूरी तौर पर अभिषेक बनर्जी के जांच प्रक्रिया में सहयोग करने पर विचार किया गया था.

कोर्ट ने कहा, "वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने के लिए जांच अधिकारी के साथ उठाए गए कदम मेरे ऑर्डर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. आप जांच में सहयोग करने के लिए मजबूर हैं. मुझे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को देखना होगा." कोर्ट ने आगे कहा कि मौजूदा आवेदन अंतरिम संरक्षण मिलने के बावजूद जांच को रोकने की कोशिश लगती है.

बेंच ने कहा, "हमने जांच एजेंसी के नियमों का पालन करने पर सुरक्षा दी है. इसलिए, हमें इन मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है. हमसे ऑर्डर मिलने के बाद यह जांच को रोकने की एक चाल है." सुनवाई के आखिर में, अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल जांच एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार है, बशर्ते उसे पूरी सुरक्षा दी जाए.

वकील ने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए और उन्हें पेश होने का निर्देश दें. वकील ने कहा कि, अभिषेक बनर्जी पर जो अंडे फेंके जा रहे हैं उससे उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए. उन्हें इससे क्या दिक्कत हो सकती है. कोर्ट इस बात से सहमत था कि जांच के दौरान अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है. बेंच ने एडवोकेट जनरल के कार्यालय से कहा, "यह आपको (राज्य को) सुनिश्चित करना होगा. भीड़ को अंडे फेंकने से रोकना राज्य का कर्तव्य है."

इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के हले आदेश की पृष्ठभूमि में हुई, जिसमें अभिषेक बनर्जी को जबरदस्ती की कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था. शुक्रवार की सुनवाई इस बात पर फोकस थी कि क्या मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देना, जिसमें उनकी आवाज का सैंपल लेने का निर्देश दिया गया था, उस शर्त के हिसाब से था. बेंच ने इशारा किया कि दी गई सुरक्षा का इस्तेमाल जांच के काम में देरी करने के लिए ढाल के तौर पर नहीं किया जा सकता.

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