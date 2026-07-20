ETV Bharat / bharat

TMC के ममता गुट को हाई कोर्ट से झटका, बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में नहीं मिली राहत

कोलकाता: पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने पार्टी के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है. तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसी के इस कदम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली.

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव ने सोमवार को कहा कि कोर्ट इस चरण पर ED द्वारा फ्रीज किए गए अकाउंट्स में दखल नहीं देगा. जस्टिस राव ने तृणमूल कांग्रेस और ED दोनों को पांच हफ्ते के अंदर अपनी-अपनी स्थिति बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है.

बता दें कि 9 जुलाई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के उन तीन बैंक अकाउंट में लेन-देन फिर से शुरू करने का आदेश दिया था, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज कर दिया था. हाई कोर्ट ने जस्टिस (रिटायर्ड) सुब्रत तालुकदार को पार्टी के रोजाना के खर्चों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी; उन्हें चेक पर तृणमूल के दो निर्धारित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के आधार पर खर्चों को मंजूरी देनी थी. जस्टिस भट्टाचार्य ने निर्देश दिया था कि यह व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू रहे.

इसके बाद, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जस्टिस कृष्ण राव की पीठ के समक्ष मामले को उठाया और ED द्वारा फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों को फिर से चालू करने का ऑर्डर मांगा. जस्टिस राव ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी.

ED ने बीते 8 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे. ईडी ने जानकारी दी थी कि यह कार्रवाई धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जिसमें बताया गया था कि इन अकाउंट में पार्टी के 440 करोड़ रुपये थे. यह कार्रवाई फंड की हेराफेरी के आरोपों के सिलसिले में किए गए सर्च ऑपरेशन के बाद की गई थी.

ED के एक बयान में स्पष्ट किया गया कि ये ऑर्डर पीएमएलए की धारा 17(1A) के तहत जारी किए गए थे. यह धारा ED को बैंक डिपॉजिट जैसी संपत्ति फ्रीज करने का अधिकार देती है, जब उसे तुरंत जब्त करना मुमकिन न हो, लेकिन संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन को रोकना जरूरी हो.