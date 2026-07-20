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TMC के ममता गुट को हाई कोर्ट से झटका, बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में नहीं मिली राहत

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि अदालत इस चरण पर ED द्वारा फ्रीज किए गए बैंक खातों में दखल नहीं देगी.

Calcutta HC refuses interim nod to TMC Mamata Banerjee faction to operate ED-frozen bank accounts
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (File/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 6:12 PM IST

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कोलकाता: पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने पार्टी के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है. तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसी के इस कदम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली.

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव ने सोमवार को कहा कि कोर्ट इस चरण पर ED द्वारा फ्रीज किए गए अकाउंट्स में दखल नहीं देगा. जस्टिस राव ने तृणमूल कांग्रेस और ED दोनों को पांच हफ्ते के अंदर अपनी-अपनी स्थिति बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है.

बता दें कि 9 जुलाई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के उन तीन बैंक अकाउंट में लेन-देन फिर से शुरू करने का आदेश दिया था, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज कर दिया था. हाई कोर्ट ने जस्टिस (रिटायर्ड) सुब्रत तालुकदार को पार्टी के रोजाना के खर्चों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी; उन्हें चेक पर तृणमूल के दो निर्धारित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के आधार पर खर्चों को मंजूरी देनी थी. जस्टिस भट्टाचार्य ने निर्देश दिया था कि यह व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू रहे.

इसके बाद, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जस्टिस कृष्ण राव की पीठ के समक्ष मामले को उठाया और ED द्वारा फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों को फिर से चालू करने का ऑर्डर मांगा. जस्टिस राव ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी.

ED ने बीते 8 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे. ईडी ने जानकारी दी थी कि यह कार्रवाई धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जिसमें बताया गया था कि इन अकाउंट में पार्टी के 440 करोड़ रुपये थे. यह कार्रवाई फंड की हेराफेरी के आरोपों के सिलसिले में किए गए सर्च ऑपरेशन के बाद की गई थी.

ED के एक बयान में स्पष्ट किया गया कि ये ऑर्डर पीएमएलए की धारा 17(1A) के तहत जारी किए गए थे. यह धारा ED को बैंक डिपॉजिट जैसी संपत्ति फ्रीज करने का अधिकार देती है, जब उसे तुरंत जब्त करना मुमकिन न हो, लेकिन संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन को रोकना जरूरी हो.

ED की शुरुआती जांच से पता चला है कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच, तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट से 'केयरवेल एविएशन (Carewell Aviation)' और उससे जुड़ी कंपनी को करीब 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे.

2023–26 के दौरान, केयरवेल एविएशन ने एक नवगठित संबंधित कंपनी को 82.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इन पैसों का इस्तेमाल 'एम्ब्रेयर लेगेसी 600' एयरक्राफ्ट और 'अगस्टा 109 ग्रैंडन्यू' हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था. ED ने बताया कि इन खरीद के लिए 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था. हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, 2023 में केमैन आइलैंड्स की एक कंपनी से 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 'अनसिक्योर्ड' लोन (असुरक्षित ऋण) लिया गया था.

ईडी का आरोप है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट तृणमूल के फंड से खरीदे गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी को 'लीज' पर वापस दे दिया गया. फिर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल के चार्ज की आड़ में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई. ED ने कहा कि इन ट्रांजैक्शन के असली उद्देश्य पता लगाने और अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है.

खास बात यह है कि तृणमूल के फंड पर नियंत्रण को लेकर अंदरूनी लड़ाई के बीच, पुलिस ने पिछले महीने इन तीन बैंक अकाउंट से डेबिट ऑपरेशन पर रोक लगा दी थी. यह कार्रवाई तृणमूल के बागी विधायकों की शिकायतों पर की गई थी, जिन्होंने पैसे के स्रोतों की जांच की मांग की थी.

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