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कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : ऋतब्रत बनर्जी की नेता प्रतिपक्ष व मुख्य सचेतक की नियुक्ति रद्द

ऋतब्रत बनर्जी ( ANI )

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बागी टीएमसी गुट के ऋतब्रत बनर्जी की पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के रूप में हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति कानून के अनुसार सही नहीं है.

कोर्ट ने टीएमसी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के रूप में अखरुज्जमां की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया. जस्टिस कृष्ण राव ने विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) रथिंद्र बोस को निर्देश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक की नियुक्ति पर फिर से विचार करें.

टीएमसी नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि बनर्जी को विपक्ष के नेता और अखरुज्जमां को मुख्य सचेतक बनाने का फैसला कानून के हिसाब से सही नहीं है.