ETV Bharat / bharat

हस्ताक्षर जालसाजी मामला: हाई कोर्ट ने अभिषेक को जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी

अभिषेक बनर्जी व कोलकाता हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनके वकील शीर्षान्या बनर्जी ने जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे का ध्यान इस ओर दिलाया और केस दायर करने की अनुमति मांगी. याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट से उस नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया है. जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने केस दायर करने की अनुमति दे दी है. इस मामले की सुनवाई 5 जून को गर्मी की छुट्टी बेंच द्वारा किए जाने की उम्मीद है. यह मामला मुख्य रूप से विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी कांड से जुड़ा है. इसी सिलसिले में, सीआईडी अधिकारी पिछले शनिवार 30 मई दोपहर में अभिषेक के कालीघाट रोड स्थित घर पर गए थे. उन्हें वहीं नोटिस दिया गया, जिसे अभिषेक ने खुद हस्ताक्षर करके लिया. नोटिस में अभिषेक को पूछताछ के लिए सोमवार 1 जून को भबानी भवन में सीआईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था. उन्हें उस दिन दोपहर 12 बजे वहां पेश होने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, सोमवार सुबह अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी को एक पत्र भेजा जिसमें बताया गया कि हाल ही में सोनारपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान उन पर हमला हुआ था.