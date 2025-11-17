ETV Bharat / bharat

स्कूल नौकरियों की इंटरव्यू सूची को चुनौती, कलकत्ता हाईकोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई

याचिकाकर्ता ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की, क्योंकि उम्मीदवारों का साक्षात्कार मंगलवार से शुरू होने वाला है.

कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 20 हजार से अधिक उम्मीदवारों की साक्षात्कार सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय 19 नवंबर को इस मामले को लेकर दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करेगा.

न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिकाकर्ता को बुधवार को निर्धारित सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस देने का निर्देश दिया.

सूची में कई विसंगतियों का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता के वकील फिरदौस शमीम ने अदालत के समक्ष दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दागी उम्मीदवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फिर भी कई ऐसे उम्मीदवारों के नाम साक्षात्कार सूची में हैं.

यह भी आरोप लगाया गया कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा में अनुभव-संबंधी अंकों का लाभ मिला. शमीम ने आगे आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी स्कूल शिक्षण नौकरियों के लिए अनुभव-संबंधी अंकों का लाभ मिला.

एसएससी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के लिए 14 सितंबर को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 20,500 उम्मीदवारों की साक्षात्कार सूची प्रकाशित की थी.

एसएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि साक्षात्कार सूची तीन मानदंडों के आधार पर तैयार की गई है. इनमें अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं (60 अंक), शिक्षण अनुभव (10 अंक) और पात्रता (10 अंक) शामिल है.

