स्कूल नौकरियों की इंटरव्यू सूची को चुनौती, कलकत्ता हाईकोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई

कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 20 हजार से अधिक उम्मीदवारों की साक्षात्कार सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय 19 नवंबर को इस मामले को लेकर दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करेगा.

न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिकाकर्ता को बुधवार को निर्धारित सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस देने का निर्देश दिया.

सूची में कई विसंगतियों का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता के वकील फिरदौस शमीम ने अदालत के समक्ष दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दागी उम्मीदवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फिर भी कई ऐसे उम्मीदवारों के नाम साक्षात्कार सूची में हैं.

यह भी आरोप लगाया गया कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा में अनुभव-संबंधी अंकों का लाभ मिला. शमीम ने आगे आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी स्कूल शिक्षण नौकरियों के लिए अनुभव-संबंधी अंकों का लाभ मिला.