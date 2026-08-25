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कलकत्ता HC से अभिषेक बनर्जी को कई मामलों में राहत, विदेश यात्रा पर भी कोई रोक नहीं

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी को उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर (FIR) को रद्द करने की याचिका से जुड़े मामले में एक बार फिर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है.

आज मंगलवार को केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि भवानीपुर, कालीतला-असुति और बिष्णुपुर पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों में पूछताछ के लिए अभिषेक को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है. इसके बाद, जस्टिस ने उन्हें मिली सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि 30 नवंबर तक तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए. इसके अलावा, कोर्ट ने अभिषेक को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. बता दें, मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है. हालांकि, पुलिस इस बीच जांच जारी रख सकती है, बशर्ते वे किसी भी पूछताछ से 48 घंटे पहले नोटिस जारी करें.

इससे इतर अभिषेक बनर्जी को कई मामलों में राहत मिली है, लेकिन वे कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत पहले ही दे दी है, इसलिए यह आदेश उस मामले में कोई रुकावट नहीं बनेगा. इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में उनकी विदेश यात्रा को पहले ही मंजूरी दे दी थी.

नए निर्देश के तहत विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में नया आवेदन देना होगा?

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अभिषेक बनर्जी को कुछ शर्तों के साथ 10 अगस्त को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी. कलकत्ता हाईकोर्ट के आज के आदेश से अभिषेक बनर्जी की इलाज के लिए विदेश यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी. आदेश में जज ने यह भी निर्देश दिया कि अब तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी FIR की कॉपी उनके वकील को दी जानी चाहिए.

वहीं, अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद, राज्य भर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गईं और पुलिस ने उन्हें FIR के तौर पर दर्ज किया. उन्होंने पूरी कानूनी सुरक्षा और इन FIR को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की.