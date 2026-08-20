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अभिषेक बनर्जी के फ्रीज बैंक अकाउंट की KYC होगी अपडेट, हाई कोर्ट ने बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने बैंक अधिकारियों को अभिषेक बनर्जी से मिलकर KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने का निर्देश दिया है (फाइल फोटो) ( ANI AND ETV Bharat )