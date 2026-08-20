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अभिषेक बनर्जी के फ्रीज बैंक अकाउंट की KYC होगी अपडेट, हाई कोर्ट ने बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने बैंक अधिकारियों को अभिषेक बनर्जी से मिलकर KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने का निर्देश दिया

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हाईकोर्ट ने बैंक अधिकारियों को अभिषेक बनर्जी से मिलकर KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने का निर्देश दिया है (फाइल फोटो) (ANI AND ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 4:50 PM IST

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कोलकाता (पश्चिम बंगाल): कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राइवेट बैंक अधिकारियों को आज ही तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के घर जाकर उनकी केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने का आदेश दिया है. वह जल्द ही आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने वाले हैं. इस बीच, अधिकारियों ने बिना किसी पहले सूचना के उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था.

बैंक का दावा है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट की केवाईसी डिटेल्स अप-टू-डेट नहीं थीं. इस कदम को चुनौती देते हुए, उन्होंने 17 अगस्त को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और उनके वकील ने यह मामला जस्टिस कृष्ण राव की बेंच के ध्यान में लाया.

जस्टिस कृष्ण राव ने बैंक अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें और तृणमूल सांसद बनर्जी के हस्ताक्षर लेकर आज ही उनकी केवाईसी डिटेल्स अपडेट करें. जज ने आगे सभी पार्टियों को निर्देश दिया कि वे अगले सोमवार को कोर्ट को बताएं कि क्या मामला सुलझ गया है.

जस्टिस कृष्ण राव ने अभिषेक बनर्जी के अकाउंट को फ्रीज करने के मामले में बैंक के व्यवहार पर नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान, बैंक ने शुरू में कहा कि अकाउंट केवाईसी समस्या की वजह से फ्रीज किया गया था, लेकिन बाद में दावा किया कि इसे एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच की वजह से फ्रीज किया गया था.

बैंक के वकील ने बताया कि जिस बैक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर है, वह दूसरे अकाउंट से भी जुड़ा है, जिनकी अभी ईडी जांच कर रहा है. चूंकि यह बैंक का अंदरूनी मामला है, इसलिए बैंक कोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दे सकता. जवाब में, जज ने उन्हें दोपहर 1:00 बजे तक यह बताने का निर्देश दिया कि केवाईसी अपडेट के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं.

सुनवाई दोपहर 1:00 बजे फिर से शुरू हुई, जिस समय बैंक अधिकारियों ने कहा कि इन दस्तावेजों पर अभिषेक बनर्जी के साइन के साथ एक फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और पासपोर्ट जरूरी हैं. इसके बाद जस्टिस कृष्ण राव ने बैंक अधिकारियों को आज अभिषेक बनर्जी के घर जाकर केवाईसी दस्तावेज लेने का आदेश दिया.

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोर्ट के इस आदेश से राहत मिली है, जो आंखों के इलाज के लिए उनकी तय विदेश यात्रा से ठीक पहले आया है, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली थी.

ये भी पढे़ं: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ बैंक ने कर दिया 'खेला', खटखटाया कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा

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