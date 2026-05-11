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पीएम के आह्वान पर कैट की पहल: रेल फ्रेट सिस्टम को मजबूत करने के लिए रेल मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माल और पार्सल परिवहन के लिए रेलवे के अधिक उपयोग के आह्वान का स्वागत किया है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रेल फ्रेट और पार्सल सेवाओं में व्यापक सुधार करने का आग्रह किया है, ताकि व्यापारी सड़क परिवहन के बजाय रेलवे को प्राथमिकता दे सकें.

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि हैदराबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 'सात सूत्रीय संकल्प' वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने से न केवल ईंधन की खपत घटेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने से आम जनता को भी राहत मिलेगी.

रेल मंत्री को भेजे पत्र में खंडेलवाल ने स्वीकार किया कि पिछले वर्षों में भारतीय रेल का बुनियादी ढांचा और सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है. हालांकि, उन्होंने ध्यान दिलाया कि जमीनी स्तर पर व्यापारियों और एमएसएमई (MSME) इकाइयों को अभी भी कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं बाधाओं के कारण व्यापारी मजबूरी में महंगे सड़क परिवहन का चुनाव करते हैं.व्यापारियों की सहूलियत के लिए कैट ने कई मांगों पर जोर दिया है. जैसे डिजिटल बुकिंग, फ्रेट बुकिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए. रियल टाइम ट्रैकिंग मतलब माल (कंसाइनमेंट) की स्थिति जानने के लिए आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लागू हो. लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्टेशनों से गोदामों तक माल पहुँचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए.

रेल मंत्री से विषय पर चर्चा के लिए समय मांगा

खंडेलवाल के अनुसार, यदि रेलवे फ्रेट सेवाओं को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाया जाता है, तो इससे आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता कम होगी और एक 'हरित भारत' के निर्माण में मदद मिलेगी. कैट ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए रेल मंत्री से समय भी मांगा है, ताकि नीतिगत सुधारों पर व्यापारियों का पक्ष रखा जा सके.



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