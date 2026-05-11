पीएम के आह्वान पर कैट की पहल: रेल फ्रेट सिस्टम को मजबूत करने के लिए रेल मंत्री को लिखा पत्र
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पीएम के सात सूत्रीय संकल्प को मौजूदा समय में जरूरी बताया.सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र
Published : May 11, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माल और पार्सल परिवहन के लिए रेलवे के अधिक उपयोग के आह्वान का स्वागत किया है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रेल फ्रेट और पार्सल सेवाओं में व्यापक सुधार करने का आग्रह किया है, ताकि व्यापारी सड़क परिवहन के बजाय रेलवे को प्राथमिकता दे सकें.
पीएम मोदी 'सात सूत्रीय संकल्प' अत्यंत आवश्यक- कैट
प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि हैदराबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 'सात सूत्रीय संकल्प' वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने से न केवल ईंधन की खपत घटेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने से आम जनता को भी राहत मिलेगी.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का यह महत्वपूर्ण संदेश हर भारतीय के लिए मार्गदर्शक भी है और प्रेरणा भी।— Praveen Khandelwal (@PKhandelwal_MP) May 11, 2026
“प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक दल, प्रत्येक सरकार, समाज और संस्था को Made in India उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए।”
‘वोकल फॉर लोकल’ और… pic.twitter.com/W4wKJnjVZ8
रेल मंत्री से विषय पर चर्चा के लिए समय मांगा
खंडेलवाल के अनुसार, यदि रेलवे फ्रेट सेवाओं को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाया जाता है, तो इससे आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता कम होगी और एक 'हरित भारत' के निर्माण में मदद मिलेगी. कैट ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए रेल मंत्री से समय भी मांगा है, ताकि नीतिगत सुधारों पर व्यापारियों का पक्ष रखा जा सके.
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