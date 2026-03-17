ETV Bharat / bharat

CAG रिपोर्ट: उत्तराखंड में 67 हजार अनफिट वाहन सड़कों पर दौड़ रहे, एंबुलेंस और स्कूल बसें भी शामिल

वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र आरटीओ/एआरटीओ और अधिकृत स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) की ओर से जारी किया जाता है, ये प्रमाण पत्र इस बात को बताता है कि वाहन पूरी तरह से फिट है और सड़क पर चलने योग्य है.

प्रमाण पत्र सबूत कि वाहन पूरी तरह से फिट : केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 62 में परिवहन वाहन के फिटनेस प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि की जानकारी दी गई है. फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण निरीक्षण अधिकारी या एटीएस की ओर से परीक्षण किए जाने के बाद ही किया जाएगा.

एमवी एक्ट 1988 की धारा 56 (1) का नियम: मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) 1988 की धारा 56 (1) में परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है. इस धारा के अनुसार जब तक किसी परिवहन वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होता, तब तक उसे पंजीकृत वाहन नहीं माना जाएगा.

परिवहन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल: कैग की रिपोर्ट के आंकड़ों ने न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि परिवहन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 67,603 वाहन, VAHAN पोर्टल पर सक्रिय थे, जो 31 मार्च 2024 तक बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित हो रहे थे. परेशान करने वाली बात ये है कि 67,603 वाहन में 561 एम्बुलेंस, 34 शैक्षणिक संस्थानों की बसें हैं.

दरअसल, फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी वाहन की तकनीकी स्थिति और सड़क पर चलने की सुरक्षा का प्रमाण होता है. उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में तो ये और भी जरूरी हो जाता है. क्योंकि पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर वाहन का तकनीकी रूप से फिट होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उत्तराखंड में इसी को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है.

देहरादून: हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हुए बजट सत्र के दौरान सदन में कैग यानी Comptroller and Auditor General of India की रिपोर्ट पेश की गई थी. इस रिपोर्ट में उत्तराखंड परिवहन विभाग की लापरवाही को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है. हुआ ये कि उत्तराखंड में 67 हजार से ज्यादा वाहन पोर्टल पर सक्रिय होने के बावजूद बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि इनमें एंबुलेंस और स्कूली वाहन भी शामिल हैं.

कैग ने वाहन पोर्टल डाटा के अध्ययन के दौरान पाया कि 31 मार्च 2024 तक पोर्टल पर सक्रिय स्थिति वाले कुल 67,603 वाहन, जिसमें 561 एम्बुलेंस, 34 शैक्षिक संस्थागत बसें और 67,008 अन्य परिवहन वाहन शामिल है, जो बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

कैग की रिपोर्ट साल 2019 से 2024 के बीच की है. (ETV Bharat)

कई एंबुलेंस का तो पिछले 15 साल से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जांचा गया: कैग ने ऑडिट में पाया कि बिना वैध फिटनेस के संचालित 561 एम्बुलेंस में से 120 एंबुलेंस पिछले एक साल, 198 एंबुलेंस पिछले एक से पांच साल, 192 एंबुलेंस पिछले पांच से दस साल और 51 एंबुलेंस पिछले 10 से 15 सालों से बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे थे.

शैक्षिक संस्थागत की बसों के पास भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं: इसी तरह कैग ने ऑडिट में पाया कि बिना फिटनेस के संचालित 34 शैक्षिक संस्थागत बसों में से 9 बस पिछले एक साल, 20 बस पिछले एक से पांच साल और 5 बस पिछले पांच से दस सालों से बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे थे.

यही नहीं 67,008 अन्य परिवहन वाहनों में से 13,028 वाहन पिछले एक साल 28,846 वाहन पिछले एक से पांच साल, 18,112 वाहन पिछले पांच से दस साल और 7022 वाहन पिछले 10 से 15 सालों से बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे थे.

इनकी पुष्टि के लिए कैग ने 216 वाहनों को चयनित किया, जिसमें 120 अन्य परिवहन वाहन, 80 एम्बुलेंस और 16 शैक्षिक संस्थागत बस शामिल है. उनके दस्तावेजों की भी जांच की गई. जांच में पाया गया कि 216 वाहनों में से 188 वाहनों, जिसमें 103 अन्य परिवहन वाहन, 75 एम्बुलेंस और 10 शैक्षिक संस्थागत बस शामिल है. उनका जनवरी 2025 तक फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था.

फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद किया गया बीमा: यही नहीं दस्तावेजों की जांच के दौरान कैग ने पाया कि इन वाहनों के बीमा का नवीनीकरण उनके फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के बाद किया गया था. ऐसे में बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के वाहनों का सड़क पर संचालन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि 397 परिवहन वाहनों और 91 एम्बुलेंस ने अपने फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी अलर्ट भेजे गए थे.

इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से साल 2019 से 2024 के बीच बिना फिटनेस प्रमाण पत्रों के संचालित वाहनों के खिलाफ 34,990 चालान जारी किए गए थे. ऐसे में यह स्पष्ट है कि परिवहन विभाग भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि प्रदेश की सड़कों पर हजारों की संख्या में वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्रों के संचालित हो रहे थे.

कैग का सुझाव: ऐसे में कैग की रिपोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुझाव भी दिए हैं कि जिन वाहनों की फिटनेस वैधता समाप्त हो गई है, उनके वाहन स्वामियों को कुछ समय अंतराल पर एसएमएस के जरिए नोटिस या अलर्ट भेजे जाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि जिन वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो रहे हैं, वह अपने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा ले.

कैग की पूरी रिपोर्ट पर एक नजर:

आरटीओ देहरादून में 13789 वाहन.

आरटीओ हल्द्वानी में 10692 वाहन.

आरटीओ अल्मोड़ा में 659 वाहन.

आरटीओ पौड़ी में 352 वाहन.

एआरटीओ ऊधमसिंह नगर में 10841 वाहन.

एआरटीओ हरिद्वार में 9813 वाहन.

एआरटीओ बागेश्वर में 425 वाहन.

एआरटीओ काशीपुर में 7015 वाहन.

एआरटीओ रुड़की में 3174 वाहन.

एआरटीओ ऋषिकेश में 3069 वाहन.

एआरटीओ रामनगर में 1659 वाहन.

एआरटीओ विकासनगर में 1126 वाहन.

एआरटीओ कर्णप्रयाग में 739 वाहन.

एआरटीओ कोटद्वार में 808 वाहन.

एआरटीओ पिथौरागढ़ में 1012 वाहन.

एआरटीओ रानीखेत में 257 वाहन.

एआरटीओ रुद्रप्रयाग में 312 वाहन.

एआरटीओ टनकपुर में 983 वाहन.

एआरटीओ टिहरी में 368 वाहन.

एआरटीओ उत्तरकाशी में 510 वाहन.

पढ़ें---