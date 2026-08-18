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5956 करोड़ का फंड बेकर पड़ा रहा और 89% स्टेशनों पर पानी-शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहींः CAG रिपोर्ट

हैदराबादः अगर आप अक्सर रेल से सफर करते हैं, तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है. देश के 512 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की जांच के बाद आई कैग (CAG) की रिपोर्ट ने आम जनता को हैरान कर दिया है. यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे रेलवे के पास बजट (₹5,956 करोड़) होने के बावजूद 42% पैसा खर्च ही नहीं किया गया. नतीजा यह हुआ कि रेल यात्रियों को स्टेशनों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा. आइए जानते हैं कैग की इस रिपोर्ट की वो बातें, जो सीधे आपकी जेब और आपके सफर को प्रभावित करती हैं.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट संख्या 31 (2026) के अनुसार, 89% से अधिक ऑडिट किए गए रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई है. इस ऑडिट में 16 रेलवे जोनों के 512 गैर-उपनगरीय स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि की जांच की गई.

कैसे तैयार की गयी रिपोर्ट

मार्च 2023 तक भारतीय रेलवे के पास 5,908 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशन थे. साल 2023-24 के दौरान, रेलवे ने हर दिन लगभग 7,424 गैर-उपनगरीय यात्री ट्रेनों का संचालन किया. इसमें 292.4 करोड़ यात्रियों ने सफर किया.

इन स्टेशनों को यात्रियों से होने वाली कमाई और वहां आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर एनएसजी-1 (NSG-1) से एनएसजी-6 (NSG-6) तक छह गैर-उपनगरीय श्रेणियों में बांटा गया है. एनएसजी-1 श्रेणी में वे स्टेशन आते हैं जिनकी सालाना कमाई 500 करोड़ रुपये से अधिक है या जहां 2 करोड़ से ज्यादा यात्री आते हैं. वहीं, एनएसजी-6 श्रेणी में वे स्टेशन शामिल हैं जिनकी कमाई 1 करोड़ रुपये तक है या जहां यात्रियों की संख्या 10 लाख तक है.

कैग ने इस ऑडिट के लिए कुल 512 स्टेशनों को चुना. जो कुल 5,908 स्टेशनों का लगभग 8.66% है. इस सैंपल में 18 NSG-1, 59 NSG-2, 82 NSG-3, 81 NSG-4, 140 NSG-5 और 132 NSG-6 स्टेशन शामिल थे. इसके साथ ही, ऑडिट के दौरान 7,511 सामान्य यात्रियों, वेटिंग रूम का इस्तेमाल करने वाले 2,507 यात्रियों और 374 दिव्यांगजन यात्रियों से भी उनका फीडबैक लिया गया.

ऑडिट में क्या पाया गया

जांचे गए 512 स्टेशनों में से 458 स्टेशनों पर यानी 89% से अधिक स्टेशनों पर कम से कम एक या उससे अधिक 'न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं' की कमी थी. इन बुनियादी सुविधाओं में पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वॉटर कूलर और साइनबोर्ड शामिल हैं.

ऑडिट किए गए स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं का बड़ा अभाव देखा गया. जैसे 42% स्टेशनों पर पंखे, 40% पर वॉटर कूलर, 27% पर पीने के पानी के नल, 22% पर मूत्रालय और 15% स्टेशनों पर बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. इसके अलावा, 138 स्टेशनों पर पीने के पानी के नलों में कमियां पाई गईं, जबकि 188 स्टेशनों पर जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नल उपलब्ध ही नहीं थे.

रेलवे जोनों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर

कैग के तुलनात्मक मूल्यांकन से पता चला है कि अलग-अलग रेलवे जोनों के प्रदर्शन में काफी बड़ा अंतर है. साउथ ईस्टर्न रेलवे ने सबसे कम 29.1 का डेफिशिएंसी स्कोर दर्ज किया, जो इसे सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जोन बनाता है. इसके बाद वेस्टर्न रेलवे 34.9 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

दूसरी ओर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए 106.6 का उच्चतम डेफिशिएंसी स्कोर दर्ज किया, जिसके बाद नॉर्थइस्ट फ्रंटियर रेलवे 93.5 के स्कोर के साथ रहा. आपको बता दें कि स्कोर जितना कम होगा, सुविधाओं में उतनी ही कम कमियां मानी जाती हैं.

दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं अपर्याप्त

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच के मामले में भी बड़े अभाव देखे गए. ऑडिट में रैंप, शौचालय, पीने के पानी की सुविधाओं और अन्य पहुंच योग्य बुनियादी ढांचों में कमियां पाई गईं. जोनल तुलना में ईस्टर्न रेलवे ने 4.72 का सबसे कम डेफिशिएंसी स्कोर (यानी सबसे बेहतर प्रदर्शन) दर्ज किया, जबकि वेस्टर्न रेलवे 74.66 के स्कोर के साथ सबसे खराब स्थान पर रहा.