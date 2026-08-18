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5956 करोड़ का फंड बेकर पड़ा रहा और 89% स्टेशनों पर पानी-शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहींः CAG रिपोर्ट

CAG ने देश के 512 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की. आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की मुख्य बातें.

CAG Report on Indian Railways
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 2:18 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 2:46 PM IST

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हैदराबादः अगर आप अक्सर रेल से सफर करते हैं, तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है. देश के 512 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की जांच के बाद आई कैग (CAG) की रिपोर्ट ने आम जनता को हैरान कर दिया है. यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे रेलवे के पास बजट (₹5,956 करोड़) होने के बावजूद 42% पैसा खर्च ही नहीं किया गया. नतीजा यह हुआ कि रेल यात्रियों को स्टेशनों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा. आइए जानते हैं कैग की इस रिपोर्ट की वो बातें, जो सीधे आपकी जेब और आपके सफर को प्रभावित करती हैं.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट संख्या 31 (2026) के अनुसार, 89% से अधिक ऑडिट किए गए रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई है. इस ऑडिट में 16 रेलवे जोनों के 512 गैर-उपनगरीय स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि की जांच की गई.

कैसे तैयार की गयी रिपोर्ट

मार्च 2023 तक भारतीय रेलवे के पास 5,908 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशन थे. साल 2023-24 के दौरान, रेलवे ने हर दिन लगभग 7,424 गैर-उपनगरीय यात्री ट्रेनों का संचालन किया. इसमें 292.4 करोड़ यात्रियों ने सफर किया.

इन स्टेशनों को यात्रियों से होने वाली कमाई और वहां आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर एनएसजी-1 (NSG-1) से एनएसजी-6 (NSG-6) तक छह गैर-उपनगरीय श्रेणियों में बांटा गया है. एनएसजी-1 श्रेणी में वे स्टेशन आते हैं जिनकी सालाना कमाई 500 करोड़ रुपये से अधिक है या जहां 2 करोड़ से ज्यादा यात्री आते हैं. वहीं, एनएसजी-6 श्रेणी में वे स्टेशन शामिल हैं जिनकी कमाई 1 करोड़ रुपये तक है या जहां यात्रियों की संख्या 10 लाख तक है.

कैग ने इस ऑडिट के लिए कुल 512 स्टेशनों को चुना. जो कुल 5,908 स्टेशनों का लगभग 8.66% है. इस सैंपल में 18 NSG-1, 59 NSG-2, 82 NSG-3, 81 NSG-4, 140 NSG-5 और 132 NSG-6 स्टेशन शामिल थे. इसके साथ ही, ऑडिट के दौरान 7,511 सामान्य यात्रियों, वेटिंग रूम का इस्तेमाल करने वाले 2,507 यात्रियों और 374 दिव्यांगजन यात्रियों से भी उनका फीडबैक लिया गया.

ऑडिट में क्या पाया गया

जांचे गए 512 स्टेशनों में से 458 स्टेशनों पर यानी 89% से अधिक स्टेशनों पर कम से कम एक या उससे अधिक 'न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं' की कमी थी. इन बुनियादी सुविधाओं में पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वॉटर कूलर और साइनबोर्ड शामिल हैं.

ऑडिट किए गए स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं का बड़ा अभाव देखा गया. जैसे 42% स्टेशनों पर पंखे, 40% पर वॉटर कूलर, 27% पर पीने के पानी के नल, 22% पर मूत्रालय और 15% स्टेशनों पर बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. इसके अलावा, 138 स्टेशनों पर पीने के पानी के नलों में कमियां पाई गईं, जबकि 188 स्टेशनों पर जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नल उपलब्ध ही नहीं थे.

रेलवे जोनों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर

कैग के तुलनात्मक मूल्यांकन से पता चला है कि अलग-अलग रेलवे जोनों के प्रदर्शन में काफी बड़ा अंतर है. साउथ ईस्टर्न रेलवे ने सबसे कम 29.1 का डेफिशिएंसी स्कोर दर्ज किया, जो इसे सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जोन बनाता है. इसके बाद वेस्टर्न रेलवे 34.9 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

दूसरी ओर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए 106.6 का उच्चतम डेफिशिएंसी स्कोर दर्ज किया, जिसके बाद नॉर्थइस्ट फ्रंटियर रेलवे 93.5 के स्कोर के साथ रहा. आपको बता दें कि स्कोर जितना कम होगा, सुविधाओं में उतनी ही कम कमियां मानी जाती हैं.

दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं अपर्याप्त

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच के मामले में भी बड़े अभाव देखे गए. ऑडिट में रैंप, शौचालय, पीने के पानी की सुविधाओं और अन्य पहुंच योग्य बुनियादी ढांचों में कमियां पाई गईं. जोनल तुलना में ईस्टर्न रेलवे ने 4.72 का सबसे कम डेफिशिएंसी स्कोर (यानी सबसे बेहतर प्रदर्शन) दर्ज किया, जबकि वेस्टर्न रेलवे 74.66 के स्कोर के साथ सबसे खराब स्थान पर रहा.

कैग ने यह भी पाया कि ऑडिट किए गए 512 स्टेशनों में से 441 स्टेशनों पर न तो कोई आपातकालीन चिकित्सा कक्ष था और न ही एम्स (AIIMS) द्वारा अनुशंसित मेडिकल बॉक्स था.

स्वच्छता और शौचालय सुविधाओं का अभाव

स्टेशनों पर साफ-सफाई की कमियां बड़े पैमाने पर पाई गईं. 165 स्टेशनों पर अस्वच्छ शौचालय, मूत्रालय या बाथरूम पाए गए, जबकि नालियां जाम होने के कारण 63 स्टेशनों पर जलभराव की समस्या देखी गई. इसके अलावा, 92 स्टेशनों पर शौचालयों के पास गंदगी और 109 स्टेशनों पर टॉयलेट सीट साफ न होने की बात सामने आई.

यात्रियों से मिले फीडबैक में भी इसी तरह की चिंताएं दिखाई दीं. सर्वे में शामिल 16% यात्रियों ने शौचालयों की स्वच्छता को 'खराब' बताया, जबकि 46% यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर आवारा कुत्ते या मवेशी देखने की बात कही.

पीने के पानी की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल

जांच में साल 2022-23 के दौरान सात जोनों के 28 स्टेशनों पर और साल 2023-24 के दौरान नौ जोनों के 34 स्टेशनों पर पीने के पानी में कमियां पाई गईं. चुने गए सभी 512 स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर पानी की शुद्धता जांचने के सभी तय मानकों का टेस्ट नहीं किया गया था. वहीं, साल 2023-24 के दौरान 479 स्टेशनों पर जरूरी बुनियादी मानकों की जांच भी नहीं की गई थी.

₹5,956 करोड़ का फंड रहा अप्रयुक्त

ऑडिट में यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए फंड के लगातार कम इस्तेमाल को भी उजागर किया गया है. साल 2023-24 में, 5,956 करोड़ यानी कुल बजट अनुदान का 42% हिस्सा बिना इस्तेमाल के ही रह गया. इससे पहले के पिछले चार सालों में भी फंड का कम इस्तेमाल 36% से 44% के बीच रहा था.

इसके साथ ही यात्री सुविधा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी देरी हुई. समीक्षा किए गए कामों में से केवल 41% काम ही तय समय सीमा के भीतर पूरे हो सके, जबकि 59% कामों में देरी हुई. इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे थे जिनमें तीन साल से भी अधिक का विलंब हुआ.

यात्रियों की शिकायतों में बढ़ोतरी

रेल-मदद (RailMadad) के आंकड़ों से पता चला है कि यात्री सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें साल 2022-23 में 69,196 थीं, जो साल 2023-24 में बढ़कर 74,967 हो गईं. इनमें से साफ-सफाई से जुड़ी शिकायतें 8,624 से बढ़कर 11,710 हो गईं. पानी की उपलब्धता से जुड़ी शिकायतें 4,548 से बढ़कर 5,526 हो गईं. बिजली की सुविधाओं से संबंधित शिकायतें 14,600 से बढ़कर 17,884 हो गईं. इसके साथ ही, शिकायतों के निपटारे से असंतुष्ट यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है. असंतुष्ट यात्रियों का अनुपात 37% से बढ़कर 42% हो गया.

डेडलाइन के सात साल बाद भी कमियां बरकरार

कैग ने ध्यान दिलाया कि रेलवे बोर्ड के अप्रैल 2018 के सर्कुलर के अनुसार 31 अगस्त 2018 तक सभी 'न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं' उपलब्ध कराई जानी थीं. हालांकि, सात साल बीत जाने के बाद भी प्रमुख और भारी भीड़भाड़ वाले स्टेशनों सहित अन्य स्टेशनों पर इन सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है.

ऑडिट से यह निष्कर्ष निकला कि ये लगातार आ रही समस्याएं कमजोर निगरानी, अपर्याप्त फॉलो-अप, अटके हुए प्रोजेक्ट्स, फंड के कम इस्तेमाल और कामों को प्राथमिकता न दिए जाने की वजह से हैं. नीतियां, वित्तीय संसाधन और निगरानी प्रणाली होने के बावजूद, भारतीय रेलवे अभी तक अपने पूरे नेटवर्क में यात्रियों को एक जैसी बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छता सुनिश्चित नहीं कर पाया है.

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Last Updated : August 18, 2026 at 2:46 PM IST

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