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CAG रिपोर्टः मनरेगा, पीएम आवास और जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पीछे, प्रशासनिक गड़बड़ी पर जताई आपत्ति

प्रधान महालेखाकार की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat )