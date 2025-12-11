ETV Bharat / bharat

मलबे में दबे शव हो या कंकाल, सब ढूंढ निकालते हैं NDRF के कैडेवर DOGS, देखिए कैसे दी जाती है ट्रेनिंग?

आज रिपोर्ट में आपको NDRF में कैडेवर डॉग्स की ट्रेनिंग के हर कदम से रूबरू कराएंगे.

NDRF की ओर से विशेष ट्रेनिंग के बाद तैयार किए जा रहे हैं कैडेवर डॉग्स (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 11, 2025 at 9:58 AM IST

5 Min Read
संवाददाता: शहजाद आबिद

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कैडेवर डॉग्स...ये शब्द कई दफा आपने सुना होगा...याद करिए उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद शव खोजने के लिए या तेलंगाना में सुरंग में फंसे मजदूरों की खोज के लिए...या फिर जुलाई 2025 में जब NDRF में इन खोजी डॉग्स को शामिल किए जाने की खबर आई.

कैडेवर डॉग्स इस वक्त इसलिए चर्चा में हैं, क्योंकि इस बार देश ही नहीं बल्कि देश की सीमा से बाहर श्रीलंका में आए चक्रवात में इनकी मदद से दो शवों को खोजा गया. कैडेवर डॉग्स (शव खोजी कुत्ते)को NDRF की टीमें बेहद खास तरह की ट्रेनिंग देती हैं...आज इनकी ट्रेनिंग को इस रिपोर्ट में समझते हैं...

NDRF के कैडेवर डॉग्स की ट्रेनिंग पर स्पेशल रिपोर्ट (ETV BHARAT)

जिंदा ही नहीं शवों की भी खोज निकाल लेते हैं कैडेवर डॉग्स, श्रीलंका में निभाई अहम भूमिका
गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित NDRF की आठवीं बटालियन द्वारा विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन खोजी कुत्तों की मदद ली जाती है. अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले डॉग्स आपदा के दौरान मलवा या किसी बिल्डिंग में फंसे जीवित व्यक्ति के बारे में अलर्ट दिया करते थे लेकिन अब एनडीआरएफ द्वारा कैडेवर सर्च के लिए भी डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है. श्रीलंका और धारली में आपदा के दौरान कैडेवर डॉग्स ने अहम भूमिका निभाई है.

CADAVER DOGS NDRF GHAZIABAD
NDRF के कैडेवर DOGS (ETV BHARAT)

मृत शरीर को ढूंढते हैं कैडेवर डॉग्स
कैडेवर (Cadaver) यानी कि ह्यूमन रीमेंस डिटेक्शन (Human Remains Detection -HRD) डॉग्स विशेष प्रकार की खोजी कुत्ते होते हैं. जोकि आपदा के दौरान मलबे में दबे मृतकों के शवों को ढूंढने वाले सर्च एवं रेस्क्यू डॉग्स (Search And Rescue Dogs- SAR Dogs) से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं. SAR Dogs जीवित मानव गंध से मलबे में दबे सरवाइवर को खोजते हैं. जबकि कैडेवर डॉग्स को इंसान के मृतक शरीर के विघटन के दौरान निकलने वाले वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (Volatile Organic Compounds -VOC) को पहचानने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. इसी प्रशिक्षण के आधार पर कैडेवर डॉग्स इंसान मृतक शरीर को ढूंढते हैं.

CADAVER DOGS NDRF GHAZIABAD
श्रीलंका में रेस्क्यूऑपरेशन के दौरान मिली मदद (ETV BHARAT)

कैडेवर डॉग्स को दी जाती है विशेष प्रशिक्षण
National Disaster Response Force में तैनात कैडेवर डॉग्स को प्यूट्रेसिन (Putrescine) आधारित सेंटलॉजिक्स (ScentLogix) जैसे वैज्ञानिक रूप से विकसित गंध सामग्री से "Odour Imprinting" कराई जाती है. इसी Adour Imprinting का प्रशिक्षण के आधार पर कैडेवर डॉग्स मलबे में दबे शरीर के अवशेष, खून, कंकाल के अवशेष और तरल पदार्थ को पहचानने में सक्षम होते हैं.

श्रीलंका में रेस्क्यू के दौरान का एक वीडियो (SOURCE: NDRF)

NDRF के श्रीलंका ऑपरेशन में कैडेवर डॉग्स ने निभाई अहम भूमिका
श्रीलंका में एनडीआरएफ द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक कैडेवर डॉग ने मलवे में दबे शव और संदिग्ध मानव अवशेषों में स्पष्ट अंतर कर सही लोकेशन बताई थी. कैडेवर डॉग इंसानी मृत शरीर के अवशेष और पशु मृतदेह की गंध में सटीक अंतर करने में सक्षम होते हैं.

CADAVER DOGS NDRF GHAZIABAD
धराली रेस्क्यू में दिखाया साहस (ETV BHARAT)

कैडेवर डॉग की रेस्क्यू ऑपरेशन में भूमिका
धराली रेस्क्यू ऑपरेशन: उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में अगस्त 2025 में भयानक भूस्खलन हुआ था. NDRF की आठवीं बटालियन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में दो नए प्रशिक्षित कैडेवर डॉग्स विकी और रॉकी को तैनात किया था. दोनों डॉग्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैडेवर डॉग विक्की द्वारा मलबे में इंसानी शव के दबे होने का अलर्ट दिया गया. एनडीआरएफ की टीम ने अलर्ट को कंफर्म करने के लिए कैडेवर डॉग रॉकी को भेजा. रॉकी ने अलर्ट को कंफर्म किया.

ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका: श्रीलंका में आए दित्वा चक्रवात ने भयंकर तबाही मचाई. श्रीलंका में आए साइक्लोन में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी. एनडीआरएफ की टीम में दो कैडेवर डॉग्स भी तैनात थे. रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान कैडेवर डॉग्स ने अहम भूमिका निभाई. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैडेवर डॉग विक्की ने स्पष्ट अलर्ट दिया. एनडीआरएफ की टीमों ने मलवा हटाया तो वहां से मानव शव बरामद हुआ. कैडेवर डॉग्स के अलर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में दबे कुल दो शवों को बाहर निकाला गया.

CADAVER DOGS NDRF GHAZIABAD
मृत शरीर को कैसे ढूंढ निकालते हैं विशेष डॉग्स (ETV BHARAT)

धराली भूस्खलन में पहली बार हुआ प्रयोग
NDRF की आठवीं बटालियन के कमांडेंट पीके तिवारी के मुताबिक, एनडीआरएफ द्वारा पहले आपदा के दौरान मलबे में दबे जीवित व्यक्ति को ढूंढने के लिए रेस्क्यू डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती थी. लेकिन अब बटालियन में कैडेवर सर्च की भी डॉग्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है. एनडीआरएफ की टीम द्वारा धराली भूस्खलन के दौरान कैडेवर डॉग्स का पहली बार इस्तेमाल किया गया. दूसरी बार कैडेवर डॉग्स का इस्तेमाल श्रीलंका में एनडीआरएफ द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किया गया है. कैडेवर डॉग द्वारा श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्पष्ट रूप से मलबे में शव दबे होने का अलर्ट दिया गया. अलर्ट के आधार पर एनडीआरएफ के टीमों ने दो अलग-अलग स्थान से मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला. एनडीआरएफ की आठवीं बटालियन द्वारा कैडेवर डॉग्स को दी गई ट्रेनिंग रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सफल साबित हुई है.

ETV BHARAT
NDRF की आठवीं बटालियन के कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया (ETV BHARAT)

वहीं, NDRF के द्वितीय कमान अधिकारी सूर्यकुमार मौर्य ने बताया, कैडेवर डॉग्स को ट्रेनिंग देने में तकरीबन साल भर से डेढ़ साल का वक्त लगता है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैडेवर डॉग्स का "Mission Readiness Test" किया जाता है. इस टेस्ट में पास होने के बाद ही डॉग्स को किसी मिशन पर भेजा जाता है.

NDRF के द्वितीय कमान अधिकारी सूर्यकुमार मौर्य से संवाददाता शहजाद आबिद ने की खास बातचीत (ETV Bharat)

