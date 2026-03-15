कोहिनूर 007 गैंग से हथियारों का जखीरा बरामद, इंदौर से की थी खरीद, दो बदमाश दबोचे
पुलिस की ओर से गिरफ्तार दोनों बदमाशों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं.
Published : March 15, 2026 at 2:49 PM IST
कोटा: बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रविवार को हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है. पुलिस ने कोहिनूर 007 गैंग के मैम्बर्स से 8 फायर आर्म्स और 12 कारतूस बरामद किए हैं. कार्रवाई में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के इंदौर से हथियार लेकर दो बदमाश आ रहे हैं. ऐसे में नेशनल हाईवे 27 के कोटा बाईपास पर डीडी नेत्र संस्थान के नजदीक उनकी कार को रुकवाया गया. उस गाड़ी में ताथेड़ निवासी रौनक मेरोठा उर्फ रोनू और उम्मेदगंज निवासी लोकेश मीणा सवार थे. गाड़ी की तलाशी देने पर उनके पास 6 देसी पिस्तौल और दो देसी कट्टे के साथ 12 कारतूस मिले. दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर दिया गया. दोनों बदमाश की कोहिनूर 007 बैंक के सदस्य हैं.
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एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हथियारों को इंदौर से खरीदना बताया गया है. ऐसे में इंदौर से किस व्यक्ति से खरीदना बता रहे हैं, यह पड़ताल की जा रही है. ये अवैध हथियार इंडियन मेड हैं. आरोपी कोटा शहर या ग्रामीण इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे. आरोपी रौनक के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं. जिनमें में हत्या, मारपीट, दुष्कर्म, जानलेवा हमला, अवैध हथियार व एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामले हैं. जबकि लोकेश मीणा पर चार मुकदमे दर्ज हैं. एक मामले में उस पर 10 हजार का इनाम भी रखा हुआ है.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि कोहिनूर 007 गैंग कोटा ग्रामीण इलाके की है. यह लगातार अपना प्रभाव जमाने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय है. सोशल मीडिया पर कई रील अपलोड कर प्रभाव जमाने की कोशिश की जाती है. ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी. दूसरी तरफ उन्होंने यह भी अपील की है कि कोई व्यक्ति किसी तरह से कोई अवैध राशि की उगाही की कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.