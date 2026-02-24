केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेवा तीर्थ में पहली बैठक में सेवा संकल्प लिया, जानें क्या है इसमें शामिल
सेवा तीर्थ में पीएम का ऑफिस, राष्ट्रीय सचिवालय परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं.
Published : February 24, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नये प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) परिसर में अपनी पहली बैठक में यह संकल्प लिया कि सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा-भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र-निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में, यह संकल्प भी लिया गया कि संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है, जो शासन को नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है. सेवा तीर्थ की कार्य-संस्कृति में यही भावना निहित होगी, जहां हर नीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और हर निर्णय देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होगा.
यह बैठक एवं यह भवन नये भारत के नवनिर्माण की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इस शुरूआत के साथ, हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं, जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है. आजादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे."
इसमें कहा गया है, ‘‘हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे, जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो, और सामर्थ्य अनंत हो. आज यह सेवातीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्त रूप है जो लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाएगा."
केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए. कैबिनेट की बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर ‘सेवा तीर्थ’ में हुई. इस मौके को भारत की विकास यात्रा में एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर बताया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि, कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों में तीन रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार को रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ रुपये लागत वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज कैबिनेट ने जो जरूरी फैसले लिए, उनमें पहला फैसला केरल का नाम बदलकर केरलम करना है. दूसरा गोंदिया-जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करना है. बिहार में पुनारख-किउल से तीसरी और चौथी रेलवे लाइन, और झारखंड में गम्हरिया-चांडिल से तीसरी और चौथी लाइन. श्रीनगर में एक नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल, अहमदाबाद मेट्रो का एक्सटेंशन, पावर सेक्टर में एक बड़ा नीतिगत निर्णय, और कच्चे जूट के MSP पर फैसला लिया गया. आज 12,236 करोड़ रुपये के फैसले और दो बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए."
