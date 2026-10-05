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केंद्रीय मंत्रियों का टिकट कटने के बाद कैबिनेट फेरबदल तय, आधा दर्जन पद होंगे खाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ( File/ ANI )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. सत्ताधारी पार्टी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. इसी के साथ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में जगह देने और कुछ को दोबारा राज्यसभा न भेजने का सिलसिला जारी है. राजनीतिक हलकों में इसे केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल लगभग तय होने का संकेत माना जा रहा है.

इससे पहले जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी को संगठन की कमान सौंपी जा चुकी है.

राज्यसभा का चुनाव 16 अक्टूबर को होना है. उत्तर प्रदेश में खाली होने वाली 10 सीटों में 8 भाजपा, एक समाजवादी पार्टी और एक बसपा के पास हैं. विधानसभा के संख्याबल के हिसाब से भाजपा के लिए 8 सीटें सुरक्षित मानी जा रही हैं, इसलिए पार्टी ने उतने ही प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं.

भाजपा उम्मीदवारों की सूची में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं. इनमें तीन ओबीसी, दो अनुसूचित जाति और तीन सामान्य वर्ग के चेहरे हैं. दो महिलाएं भी हैं. धर्मपाल सिंह योगी सरकार में पशुपालन मंत्री हैं.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा समेत मौजूदा सांसदों को इस बार टिकट नहीं मिला. उनका कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है. संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए छह महीने से अधिक मंत्री नहीं रह सकता. दोबारा राज्यसभा का टिकट न मिलने पर इन केंद्रीय मंत्रियों के पद के खाली होने की पूरी संभावना है.

इससे पहले भी जून 2026 में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हुआ था और पार्टी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया था. जिसकी वजह से अल्पसंख्यक कार्य तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री कुरियन ने इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा तत्काल स्वीकार भी कर लिया था.

इसी तरह, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रहे रवनीत सिंह बिट्टू को भी राज्यसभा के लिए दोबारा नामित नहीं किया गया. रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बिट्टू ने 24 जुलाई 2026 को इस्तीफा दिया था और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तत्काल स्वीकार कर लिया था.

पंजाब में 2027 होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें संगठन और राज्य राजनीति में भूमिका मिलने की चर्चा है.