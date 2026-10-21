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पहले दलेर मेहंदी को मंच पर टोका, अब विवाद बढ़ा तो मंत्री उनियाल ने दी सफाई, जानिए क्या कहा?

पंजाबी गायक दलेर मेहंदी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ( फोटो सोर्स- X@CMO/IANS )

उनका कहना है कि कलाकार को कार्यक्रम के लिए 35 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे और न ही चल पा रहे थे. मंत्री उनियाल के मुताबिक, जब कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें खुद मंच पर जाना पड़ा.