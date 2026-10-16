विवादों के 'गिरधारी'! नौकर की किडनी निकलवाने से लेकर मर्डर तक के आरोप, अब मंत्री पत्नी को जान का डर
मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का विवादों से पुराना नाता है. गिरधारी पर मर्डर तक के आरोप लगे है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 7:58 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला की सोमेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मंत्री रेखा आर्या ने पति गिरधारी लाल पर के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है. गिरधारी लाल साहू पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, बल्कि पहले भी साहू कई मामलों में विवादित रहे हैं.
पहले नए मामले के बारे में जानते हैं: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीती 15 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लाइव आकर न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि रोते हुए वीडियो में अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा जताया. मंत्री की ओर से गिरधारी लाल साहू की दो कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की गईं. उन ऑडियो क्लिप को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून पुलिस को भी दिया है. ऑडियो क्लिप में पैसों के लेनदेन, मुकदमों, कानूनी मदद, चुनाव और गोली मरवाने जैसी बातों का जिक्र होने का दावा किया गया है. इसी के बाद फिर से गिरधारी लाल साहू चर्चाओं में आ गए.
कौन हैं गिरधारी लाल साहू: गिरधारी लाल साहू मूल रूप से यूपी के बरेली जिले के रहने वाले हैं. उनका नाम बरेली के राजनीतिक और कारोबारी हलकों के साथ-साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी चर्चा रहा है. गिरधारी लाल साहू साल 1990 में बरेली में सभासद भी रहे थे. उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से उनके विवाह के बाद उनकी पहचान राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी अधिक चर्चा में आई.
साहू की सार्वजनिक पहचान केवल उनके राजनीतिक संपर्कों या पारिवारिक रिश्ते तक सीमित नहीं रही, समय-समय पर उन पर लगे गंभीर आरोप, जमीन से जुड़े विवाद और अलग-अलग मामलों में हुई पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही है. अब उनकी पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई नई एफआईआर ने एक बार फिर उनके जीवन और पुराने विवादों को सार्वजनिक कर दिया है.
हत्याकांड से लेकर जामीन से जुड़े मामले में सामने आया नाम: गिरधारी लाल साहू से जुड़ा सबसे चर्चित पुराना मामला बरेली के कारोबारी नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या से जुड़ा है. 11 जून 1990 को बरेली में जैन दंपती की हत्या हुई थी. इस मामले में गिरधारी लाल साहू का नाम आरोपी के रूप में सामने आया था. अगस्त 2021 में इस हत्याकांड के सिलसिले में कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुए थे. इस हत्याकांड में गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू सहित 11 लोगों पर आरोप तय हुए थे, जिसमे साहू भी शामिल है. अभी मामला कोर्ट में है.
जमीन से जुड़े विवादों में आया साहू का नाम: इसके साथ ही गिरधारी लाल साहू का नाम जमीन के लेन-देन से जुड़े विवादों में भी सामने आ चुका है. साल 2016 में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में जमीन लेनदेन से संबंधित पांच एफआईआर दर्ज हुई थीं. इन मामलों में धोखाधड़ी और धमकी जैसे आरोप शामिल थे. इनमें से तीन एफआईआर नवंबर 2016 में समझौते के आधार पर निरस्त कर दी गई थीं. बाकी मामले अभी चल रही रहे हैं.
अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ गई धामी राज में एक महिला काबिना मंत्री कि यह हाल हैं तो सोचिए एक आम महिला के क्या होंगे? चलिए और महिलाओं की सुरक्षा को तो अपने गंभीरता से नहीं लिया मुख्यमंत्री @pushkardhami जी कम से कम अपनी मंत्रिमंडल की सहयोगी रेखा आर्य की स्थितियों को गंभीरता से ले लीजिएगा और हां न्याय कीजिएगा इस बार @BJP4UK— Garima Mehra Dasauni (@garimadasauni) October 15, 2026
पूर्व कर्मचारी ने लगाया था गंभीर आरोप: अक्टूबर 2017 में गिरधारी लाल साहू के पूर्व कर्मचारी नरेश गंगवार ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाया था. नरेश गंगवार का आरोप था कि गिरधारी लाल साहू रक्तदान के बहाने उसे श्रीलंका लेकर गया. वहां सहमति के बिना उसकी किडनी निकाल ली गई. नरेश गंगवार ने अपनी शिकायत में बताया था कि बाद में किडनी प्रत्यारोपण के बदले उसे मकान और पैसे देने का भरोसा दिया गया था. किडनी मामले मे साहू ने अपने आपको उस वक्त फ़साने और राजनेटिक छवि खराब करने की बात कही थी. हालांकि बाद मे बयान देने गंगवार ही कई बार बुलाने के बाद पुलिस के पास नहीं पहुंचा था. आज भी ये मामला पुलिस की डायरी मे दर्ज है.
गिरधारी लाल साहू के बेटे और भतीजों पर लगे हैं गंभीर आरोप: गिरधारी लाल के परिवार से जुड़े कुछ विवाद भी समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. जुलाई 2022 में उनकी पहली पत्नी से बेटे के खिलाफ भी एक सभा में भीड़ जुटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसके बाद जनवरी 2023 में उनके दो भतीजों का नाम भी एक फायरिंग की घटना में सामने आए थे. फायरिंग की इस घटना में दो लोगों को छर्रे लगे थे, जबकि एक व्यक्ति के सिर पर तमंचे की बट से हमला किया गया था. बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद: 'ऑडियो AI से बना, मंत्री के पास 210 करोड़ की संपत्ति', बोले पति @rekhaaryaoffice @pushkardhami @ukcmo @BJP4UK @INCUttarakhand खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/thMTEeHIZL https://t.co/MAkgNO1f23— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 16, 2026
सरकारी बोर्ड और लाल-नीली बत्ती वाली कार को लेकर भी हुआ था विवाद: सितंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार का बोर्ड और लाल-नीली बत्ती लगी एक गाड़ी को लेकर भी विवाद सामने आया था. खुद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस मामले में एक महिला और एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
रेखा आर्या ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी महिला ने अपने आधार कार्ड और पासपोर्ट पर गिरधारी लाल साहू के बरेली स्थित उनके आवास के पते का इस्तेमाल किया है. साथ ही उस महिला पर गिरधारी लाल साहू के बरेली घर से सात लाख रुपए और सोने से जड़ी रुद्राक्ष की माला चोरी होने के आरोप भी लगाया था. उस महिला ने तब खुद को साहू की कंपनी का मैनेजर बताया था. इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. यानी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया.
बिहार की लड़कियों को लेकर की विवादित टिप्पणी: अभी पिछले साल जनवरी 2025 में गिरधारी लाल साहू का नाम बिहार की लड़कियों को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के कारण भी सुर्खियों में आया था. उन्होंने मंच से कहा था कि बिहार में शादी के लिए 20 से 25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं. इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गिरधारी लाल साहू की आलोचना हुई थी. बिहार की महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में ऐसी बात कहे जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ और मामला उत्तराखंड से लेकर बिहार तक खूब चर्चा में रहा. विवाद बढ़ा तो गिरधारी लाल साहू ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए वीडियो जारी कर मांफी भी मांगी थी.
अब पत्नी रेखा आर्या की शिकायत से बढ़ा विवाद: ताजा घटनाक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ देहरादून में एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत में धोखाधड़ी, साजिश, धमकी, मारपीट और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए गए हैं.
रेखा आर्या ने वीडियो साझा कर अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने दो कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की है. हालांकि, उन वीडियो को लेकर गिरधारी लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. गिरधारी ने भी एक वीडियोे जारी करते हुए आर्या द्वारा शेयर दोनों वीडियो को AI जनरेटेड बताया है, और उल्टा मंत्री आर्या पर ही पलटवार करते हुए शिकायत वापस लेने को कहा है.
पुलिस कर सकती है बड़ी कार्रवाई: FIR के बाद फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल की मानें तो मंत्री द्वारा दी गई तहरीर के बाद उत्तराखंड पुलिस उनके पुराने सभी आपराधिक मामलों को भी देख रही है ताकि साहू और मंत्री के बीच विवाद की कड़ी किसी और दिशा से भी जोड़ी जा सके. पुलिस इस मामले मे कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है. एसएसपी देहरादून डोभाल का कहना है महिला कोई भी हो, उससे जुड़े अपराध किसी भी सूरत मे सहन नहीं किए जा सकते हैं. पुलिस सभी मामले का अध्ययन कर रही है.
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