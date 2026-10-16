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विवादों के 'गिरधारी'! नौकर की किडनी निकलवाने से लेकर मर्डर तक के आरोप, अब मंत्री पत्नी को जान का डर

मंत्री रेखा आर्या के उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच नया विवाद. ( ETV Bharat )

पहले नए मामले के बारे में जानते हैं: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीती 15 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लाइव आकर न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि रोते हुए वीडियो में अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा जताया. मंत्री की ओर से गिरधारी लाल साहू की दो कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की गईं. उन ऑडियो क्लिप को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून पुलिस को भी दिया है. ऑडियो क्लिप में पैसों के लेनदेन, मुकदमों, कानूनी मदद, चुनाव और गोली मरवाने जैसी बातों का जिक्र होने का दावा किया गया है. इसी के बाद फिर से गिरधारी लाल साहू चर्चाओं में आ गए.