कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद; FIR से बरेली तक हलचल, मंदिर में नहीं दिखी गिरधारी लाल की मौजूदगी
साहू समाज के प्रमुख नेताओं में शामिल गिरधारी लाल साहू बनखंडी नाथ मंदिर के संरक्षक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:26 PM IST
बरेली: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की चर्चा बरेली तक पहुंच गई है. इस घटनाक्रम के बीच उत्तराखंड पुलिस की संभावित कार्रवाई को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं.
बरेली में साहू समाज के प्रमुख नेताओं में शामिल गिरधारी लाल साहू बनखंडी नाथ मंदिर के संरक्षक हैं. वह मंदिर परिसर स्थित कार्यालय से निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों की देखरेख करते रहे हैं. उनके परिचितों के मुताबिक, वह गुरुवार शाम मंदिर परिसर में मौजूद थे और मंदिर से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुए थे. इसके बाद से उन्हें मंदिर परिसर और उनके घर के आसपास नहीं देखा गया.
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने वायरल वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए पप्पू गिरधारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके बाद देहरादून के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई. इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बनखंडी नाथ मंदिर परिसर में शिवलिंग स्वयं प्रकट होने की मान्यता है. लोगों की आस्था के चलते यहां करीब 1880 के आसपास निर्माण कराया गया था. वर्तमान में मंदिर को नया स्वरूप देने के लिए निर्माण कार्य में बदलाव किए जा रहे हैं. इस दौरान पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से अनुमति लेने की परंपरा का भी पालन किया गया. मौजूदा मामले को कुछ लोगबाबा भोले की नाराजगी से भी जोड़ रहे हैं.
बारादरी थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में स्थानीय पुलिस से संपर्क नहीं किया है. उन्होंने यह भी बताया कि मामले में चर्चा में आई महिला एक अन्य प्रकरण में जेल में है. फिलहाल, पुलिस की अगली कार्रवाई और गिरधारी लाल साहू का पक्ष सामने आने का इंतजार है.
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