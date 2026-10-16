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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद; FIR से बरेली तक हलचल, मंदिर में नहीं दिखी गिरधारी लाल की मौजूदगी

गिरधारी लाल और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की चर्चा बरेली तक पहुंच गई है. इस घटनाक्रम के बीच उत्तराखंड पुलिस की संभावित कार्रवाई को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद (Video Credit; ETV Bharat) बरेली में साहू समाज के प्रमुख नेताओं में शामिल गिरधारी लाल साहू बनखंडी नाथ मंदिर के संरक्षक हैं. वह मंदिर परिसर स्थित कार्यालय से निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों की देखरेख करते रहे हैं. उनके परिचितों के मुताबिक, वह गुरुवार शाम मंदिर परिसर में मौजूद थे और मंदिर से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुए थे. इसके बाद से उन्हें मंदिर परिसर और उनके घर के आसपास नहीं देखा गया.