एमपी कैडर के IAS राहुल जैन को IMF में बड़ी जिम्मेदारी, प्रहलाद पटेल के साथ भी कर चुके हैं काम
आईएएस राहुल जैन की तीन साल के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष(IMF) में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर पद पर नियुक्ति. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 4:52 PM IST
जबलपुर: जबलपुर के रहने वाले मध्य प्रदेश कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल जैन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उन्हें अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर है. नियुक्ति संबंधी रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अगस्त 2026 में नई जिम्मेदारी संभाली है.
2005 में पास की थी आईएएस की परीक्षा
राहुल जैन जबलपुर की संगम कॉलोनी के रहने वाले हैं. उन्होंने जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से बीकॉम किया था. पुणे से एमकॉम करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बने. 2005 में उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी.
आईएएस बनने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश कैडर ही मिला था. राहुल जैन का प्रशासनिक करियर मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरा है. वे रीवा, ग्वालियर और सतना के कलेक्टर रह चुके हैं. रीवा में उनका कार्यकाल अगस्त 2014 से जून 2017 तक रहा, इसके बाद वे ग्वालियर के कलेक्टर रहे. सतना में भी उन्होंने कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली. बाद में वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए.
मेरे पूर्व सहयोगी, जबलपुर निवासी मध्य प्रदेश कैडर के २००५ के IAS श्री राहुल जैन से संयोगवश मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में आत्मीय भेंट हुई।— Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) (@prahladspatel) September 13, 2026
राहुल जैन को वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इंडिया) के कार्यालय में सीनियर एडवाइजर के… pic.twitter.com/phaTxJVmjL
2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ कर चुके हैं काम
राहुल जैन के करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2019 में तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति रही. 4 नवंबर 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश कैडर की जिम्मेदारी से मुक्त कर केंद्र में पटेल के साथ काम करने के लिए भेजा गया था.
राहुल जैन ने केंद्र में डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) में डायरेक्टर और फिर जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया. इसके बाद वे 16वें वित्त आयोग से जुड़े और जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली. हाल के वर्षों में वे केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर भी रहे.
IMF में क्या होगा काम?
IMF में सीनियर एडवाइजर के रूप में राहुल जैन भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कार्यालय में आर्थिक और वित्तीय मामलों से जुड़े विषयों पर सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. भारत की IMF में भागीदारी, वैश्विक आर्थिक नीतियों, वित्तीय स्थिरता, सदस्य देशों से जुड़े आर्थिक मुद्दों और IMF के निर्णयों में भारत के पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने में उनका अनुभव उपयोगी होगा. उनकी वित्त, निवेश, सार्वजनिक संपत्ति और वित्त आयोग से जुड़ी पृष्ठभूमि इस जिम्मेदारी के लिए महत्वपूर्ण है.
राहुल जैन की नई नियुक्ति पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उनके साथ अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं हैं. जबलपुर से निकलकर मध्य प्रदेश में कलेक्टर से लेकर केंद्र सरकार में वित्त और कॉरपोरेट मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे राहुल जैन का अब IMF में जाना उनके प्रशासनिक करियर की एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है.