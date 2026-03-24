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उत्तराखंड के मंदिरों में आखिर क्यों उठ रहा गैर सनातनी बैन का मुद्दा? मंत्री बोले- आस्था के नाम पर विभाजन सही नहीं

धामों की पवित्रता और धार्मिक नियमों की रक्षा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है. उसी के तहत इस तरह के विचार सामने रखे जा रहे हैं. यह किसी एक समुदाय को लक्षित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि धार्मिक स्थल अपनी मूल भावना और आस्था के अनुरूप ही संचालित हों. हमने इसीलिए अपनी बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया था. - हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बदरी-केदार मंदिर समिति -

मंदिर समितियों का पक्ष: उत्तराखंड चारधाम से जुड़े मंदिर प्रबंधन और समितियों के कुछ पदाधिकारियों ने अपने बयानों में इस मुद्दे को पूरी तरह से धार्मिक परंपराओं और मर्यादा से जुड़ा हुआ बताया है. बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि

खजान दास ने उदाहरण देते हुए पिरान कलियर दरगाह का जिक्र किया, जहां हर धर्म के लोग अपनी श्रद्धा के साथ जाते हैं. उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक ताकत बताया. उनके इस बयान को कई लोग सरकार के भीतर से आया संतुलित और समावेशी संदेश मान रहे हैं, जो इस समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है.

उत्तराखंड जैसे शांत और धार्मिक रूप से समृद्ध राज्य में इस तरह की चर्चाएं पहले कभी नहीं देखी गईं. यह एक नई स्थिति है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. धार्मिक आस्था हर व्यक्ति का निजी विषय है, लेकिन जब उसी आस्था के नाम पर समाज में विभाजन की रेखाएं खींची जाने लगें तो यह चिंताजनक हो जाता है. - खजान दास, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड -

कैबिनेट मंत्री खजान दास का ये बयान ऐसा समय आया है, जब बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में में गैर सनातियों के प्रवेश को लेकर मंदिर समितियों और तीर्थ पुरोहितों ने बैन लगाया है. साथ ही उनके बयानों ने माहौल को अधिक संवेदनशील बना दिया है. अब यह मुद्दा अब केवल धार्मिक न रहकर सामाजिक संतुलन की परीक्षा बन गया है. कैबिनेट मंत्री खजान दास के बयान से तो यही लगता है.

देहरादून: आखिरकार उत्तराखंड में अचानक क्यों मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश बैन की बात इतनी जोर पकड़ रही है. ऐसा क्या हुआ कि जो राज्य में अचानक से ऐसा माहौल बन गया है या बनाया जा रहा है. ये सवाल कई बुद्धिजीवियों के मन में भी आ रहे हैं. वहीं अब कैबिनेट मंत्री भी इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं. हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने खजान दास का साफ कहना है कि किसी को बांटकर कभी खुशी नहीं मिल सकती. इस तरह की चर्चाएं राज्य की सामाजिक एकता के लिए घातक साबित हो सकती हैं.

पुरोहितों के नाम और बयान से मामले ने पकड़ा तूल: बदरी केदार समिति के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों के बयान इस विवाद का मुख्य केंद्र बन गए हैं. गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित पंडित सुरेश सेमवाल और पंडित राजेश सेमवाल ने भी कहा था कि धामों की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है. यह तय होना चाहिए कि कौन वहां प्रवेश कर सकता है. इसी तरह यमुनोत्री धाम के कुछ पुरोहितों ने यह भी कहा कि जो लोग हिंदू आस्था में विश्वास नहीं रखते उन्हें पहले एक प्रकार की शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना चाहिए.

गोमूत्र मामला सबसे ज्यादा चर्चाओं में: इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया उस बयान को लेकर सामने आई, जिसमें गैर सनातनियों के लिए पंचगव्य (गाय से प्राप्त पांच पदार्थों का मिश्रण जिसमें- दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर शामिल होते हैं) सेवन की शर्त रखने की बात कही गई. जैसे ही यह बयान गंगोत्री ये तीर्थ पुरोहितों की तरफ से सामने आय, वैसे ही तीखी बहस शुरू हो गई.

सरकार को प्रस्ताव का इंतजार: खजान दास के अलावा अगर देखा जाये तो इस मामले पर अभी तक सभी ने किनारा सा किया है. राज्य सरकार ने इस पूरे मामले पर अब तक बेहद संतुलित और सतर्क रुख अपनाया है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया है कि,

अभी तक सरकार के पास मंदिर समिति की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है. जब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आता, तब तक इस पर कोई ठोस टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. यदि भविष्य में कोई प्रस्ताव आता है तो उसका कानूनी सामाजिक और संवैधानिक पहलुओं के आधार पर अध्ययन किया जाएगा.

- सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड -

सरकार का यह रुख बताता है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहती है.

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का नजरिया: वहीं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस पूरे मामले में मंदिर समितियों के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि हर धर्म को अपने धार्मिक स्थलों के नियम तय करने का अधिकार है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हज यात्रा में भी केवल मुसलमानों को ही प्रवेश की अनुमति होती है और इसे धार्मिक नियमों के तहत स्वीकार किया जाता है. उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से किसी धार्मिक स्थल की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो उसे वहां जाने से बचना चाहिए.

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