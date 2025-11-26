ETV Bharat / bharat

कैबिनेट ने 7280 करोड़ रुपये की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम को दी मंजूरी, जानें- क्या होगा फायदा?

यह स्कीम इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में मदद करेगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को मेटल में बदलना शामिल है.

प्रेस को जानकारी देते अश्विनी वैष्णव. (PTI)
ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 4:56 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7,280 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल खर्च के साथ 'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की स्कीम' को मंज़ूरी दी. अपनी तरह की इस पहली पहल का मकसद भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है.

केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बहुत जरूरी, स्ट्रेटेजिक फैसला है. इस स्कीम का कुल फाइनेंशियल खर्च 7280 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच साल के लिए REPM की बिक्री पर 6450 करोड़ रुपये के सेल्स-लिंक्ड इंसेंटिव और कुल 6,000 MTPA REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपये की कैपिटल सब्सिडी शामिल है.

एक ऑफिशियल रिलीज़ में कहा गया है कि स्कीम का कुल समय अवार्ड की तारीख से सात साल होगा, जिसमें एक इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट अप करने के लिए दो साल का जेस्टेशन पीरियड और REPM की बिक्री पर इंसेंटिव देने के लिए पांच साल शामिल हैं. इस स्कीम में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए पांच बेनिफिशियरी को कुल कैपेसिटी देने का प्लान है. हर बेनिफिशियरी को 1,200 MTPA तक की कैपेसिटी दी जाएगी.

REPM सबसे मज़बूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं.

रिलीज़ में कहा गया, "भारत सरकार की यह पहल घरेलू REPM मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करने और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. REPM प्रोडक्शन में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देकर, यह स्कीम न केवल घरेलू इंडस्ट्रीज़ के लिए REPM सप्लाई चेन को सुरक्षित करेगी, बल्कि देश के नेट ज़ीरो 2070 कमिटमेंट को भी सपोर्ट करेगी."

इसमें आगे कहा गया, "यह विकसित भारत @2047 के विजन के अनुसार, टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए सरकार के पक्के कमिटमेंट को दिखाता है." बता दें कि भारत अभी रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट के इम्पोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. प्रस्तावित इंसेंटिव सिस्टम से प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मैग्नेट बनाने की क्षमताओं में इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जो देश में अभी भी अविकसित हैं.

खान मंत्रालय
रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग
RARE EARTH MAGNET MANUFACTURING
RARE EARTH MINERALS
UNION CABINET MEETING

