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मोदी कैबिनेट का फैसला : विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी, असम के सिलचर में बनेगा एयरपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ( IANS )

नई दिल्ली : पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश में निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण (CIE) विनिर्माण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट ने असम के सिलचर में नए हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी, इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,014 करोड़ रुपये है.

इस बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना आठ वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक) के लिए लागू होगी.

उन्होंने कहा कि भारत का निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है. यह वित्त वर्ष 2024-25 में इसका बाजार आकार 97,000 करोड़ रुपये था, लेकिन इस क्षेत्र की करीब 45 प्रतिशत जरूरतें आयात से पूरी होती हैं. वैष्णव ने कहा कि इस योजना का मकसद अत्याधुनिक निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण की क्षमता विकसित करना और वैश्विक बाजार में भारत की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करना है. इसके अलावा योजना के दायरे में उपकरणों की सात श्रेणियां शामिल हैं, जिनका पूरी तरह या बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है. इनमें सुरंग खोदने वाली मशीनें, ऑफ-हाईवे ट्रक, खुदाई करने वाली मशीनें (एक्सकेवेटर), क्रेन, लोडर, पाइलिंग रिग और ड्रिलिंग मशीनें आदि शामिल हैं. मंत्रिमंडल ने डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए 1,141 करोड़ रुपये किए मंजूर कैबिनेट ने 1,141 करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च के साथ ‘पोस्टल ऑपरेशन्स’ स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दे दी. कैबिनेट के एक बयान के मुताबिक, इस स्कीम का मकसद पोस्टल ढांचे को मजबूत करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और देश भर में रसद, ई-कॉमर्स और डिजिटल सर्विस डिलीवरी की बढ़ती जरूरतों को सपोर्ट करना है. बयान में कहा गया, “यह स्कीम पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, लास्ट-माइल डिलीवरी को मज़बूत करने में मदद करेगी.