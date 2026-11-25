मोदी कैबिनेट का फैसला : विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी, असम के सिलचर में बनेगा एयरपोर्ट
केंद्रीय कैबिनेट ने कई योजनाओं के लिए योजना को मंजूरी प्रदान की है. इसमें डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए भी राशि मंजूर की गई.
Published : November 25, 2026 at 3:59 PM IST
नई दिल्ली : पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश में निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण (CIE) विनिर्माण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट ने असम के सिलचर में नए हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी, इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,014 करोड़ रुपये है.
इस बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना आठ वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक) के लिए लागू होगी.
उन्होंने कहा कि भारत का निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है. यह वित्त वर्ष 2024-25 में इसका बाजार आकार 97,000 करोड़ रुपये था, लेकिन इस क्षेत्र की करीब 45 प्रतिशत जरूरतें आयात से पूरी होती हैं.
वैष्णव ने कहा कि इस योजना का मकसद अत्याधुनिक निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण की क्षमता विकसित करना और वैश्विक बाजार में भारत की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करना है.
इसके अलावा योजना के दायरे में उपकरणों की सात श्रेणियां शामिल हैं, जिनका पूरी तरह या बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है. इनमें सुरंग खोदने वाली मशीनें, ऑफ-हाईवे ट्रक, खुदाई करने वाली मशीनें (एक्सकेवेटर), क्रेन, लोडर, पाइलिंग रिग और ड्रिलिंग मशीनें आदि शामिल हैं.
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मंत्रिमंडल ने डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए 1,141 करोड़ रुपये किए मंजूर
कैबिनेट ने 1,141 करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च के साथ ‘पोस्टल ऑपरेशन्स’ स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दे दी. कैबिनेट के एक बयान के मुताबिक, इस स्कीम का मकसद पोस्टल ढांचे को मजबूत करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और देश भर में रसद, ई-कॉमर्स और डिजिटल सर्विस डिलीवरी की बढ़ती जरूरतों को सपोर्ट करना है. बयान में कहा गया, “यह स्कीम पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, लास्ट-माइल डिलीवरी को मज़बूत करने में मदद करेगी.
इस स्कीम को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच साल के समय पीरियड में लागू करने का इरादा है. इसमें छह उप-योजनाएं होंगी. 120 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 'ग्रामीण व्यवसाय और डाक नेटवर्क तक पहुंच' उप-योजना का ध्यान बुनियादी ढांचे के उन्नयन, मानकीकृत ब्रांडिंग और बेहतर संसाधनों के उपयोग पर है, ताकि डाकघरों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कुशल और नागरिक-केंद्रित सेवा केंद्रों में बदला जा सके.
इस घटक का उद्देश्य वित्तीय समावेशन, डिजिटल संपर्क और स्थानीय आर्थिक विकास को मजबूत करना है, साथ ही अंतिम मील वितरण में सुधार करना और वंचित क्षेत्रों में डाक और नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है.
VIDEO | Delhi: At a Cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Kamarajar Port will witness significant development, as it has a very large hinterland and catchment area. The entire electronics manufacturing zone, including Chennai, Sriperumbudur and Gummidipoondi, where a large number of electronic equipment and components are manufactured, will be served by this port. This will give a major boost to manufacturing activities and provide significant support to the Make in India programme.”— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026
575 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 'मेल नेटवर्क अनुकूलन' उप-योजना में केंद्रीकृत वितरण प्रणाली, मशीनीकरण, एडवांस डाक प्रौद्योगिकी (APT 2.0) के अंतर्गत उन्नत आईटी समाधान, जीआईएस-आधारित सेवाओं और उन्नत बुनियादी ढांचे के माध्यम से मेल संचालन के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है.
278 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पार्सल हब का निर्माण और पार्सल पैकेजिंग इकाइयों (पीपीयू) का विस्तार शामिल है, जो पार्सल की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने, हैंडलिंग बिंदुओं को कम करने, क्षमता की कमी को कम करने और पारगमन समय में सुधार करने के लिए पुन: डिज़ाइन किए गए सॉर्टिंग ढांचे के साथ संरेखित हैं. 8 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय मेल के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नयन और विस्तार' उप-योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय खेपों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए विदेशी डाकघरों (एफपीओ) और उप विदेशी डाकघरों (एसएफपीओ) को अपग्रेड करके अंतरराष्ट्रीय मेल सेवाओं को मजबूत करना है.
इसके अलावा 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'सेवा की गुणवत्ता सहित विपणन कार्य' उप-योजना टेलीविजन, डिजिटल, रेडियो, प्रिंट और आउटडोर प्लेटफार्मों पर मल्टी-चैनल अभियानों के माध्यम से प्रचार, ब्रांडिंग, आउटरीच और ग्राहक जुड़ाव पर केंद्रित है.
दुनिया के सबसे बड़े पोस्टल नेटवर्क में से एक, जिसमें 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 1,49,655 पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाकों में हैं, इंडिया पोस्ट डाक, पार्सल, बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरी नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता रहता है, खासकर दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में.
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