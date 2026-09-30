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केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर MSP बढ़ाई, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और दिल्ली ट्रैफिक में सुधार को मंजूरी दी

मोदी कैबिनेट (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को खेती, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी गतिशीलता से जुड़े कई कदमों को मंजूरी दी. इसमें 2027-28 के लिए सभी जरूरी रबी फसलों के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), 1.86 लाख करोड़ रुपये का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-3 और दिल्ली के लिए 1,789.52 करोड़ रुपये का इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है.

रबी एमएसपी: कुसुम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए सभी जरूरी रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. कुसुम में सबसे ज़्यादा 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद रेपसीड और सरसों में 413 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. मसूर की एमएसपी 390 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है. जबकि जौ की एमएसपी 136 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई जाएगी. वहीं चने की एमएसपी 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं की एमएसपी 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है. कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "बदले हुए एमएसपी का मकसद किसानों को सही दाम दिलाना और फसलों में अलग-अलग तरह की खेती, खासकर दालों और तिलहन को बढ़ावा देना है." उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के मुताबिक है कि एमएसपी से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाना चाहिए. रबी की तय फसलों में, अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर गेहूं के लिए 106 प्रतिशत, रेपसीड और सरसों के लिए 96 प्रतिशत, मसूर के लिए 92 प्रतिशत, चने के लिए 59 प्रतिशत, जौ के लिए 58 प्रतिशत और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत मार्जिन रहने की उम्मीद है. सरकार ने पिछले एक दशक में खरीद और एमएसपी पेमेंट में बढ़ोतरी पर भी जोर दिया है. 2014-15 से 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद 3,715 लाख मीट्रिक टन (LMT) रही, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 2,254 लाख मीट्रिक टन थी. इसी तरह, छह रबी फसलों की खरीद 2014-15 से 2025-26 के दौरान बढ़कर 3,921 लाख मीट्रिक टन हो गई, जो पिछले दशक में 2,302 लाख मीट्रिक टन थी. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-फेज 3: ट्रांसमिशन के लिए 1.36 लाख करोड़ रुपये

केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-3 स्कीम को भी मंजूरी दी, जिसे भारत के इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) निकालने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. वैष्णव के मुताबिक इस स्कीम का कुल परियोजना खर्च 1,86,405 करोड़ रुपये है. इसे 2032-33 तक पूरा करने का टारगेट है. इसमें से 1,36,378 करोड़ रुपये इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए रखे गए हैं. केंद्र 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्त सहायता देगा. सरकार ने कहा कि वित्तीय मदद से इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज को कम करने और बिजली की लागत को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी. मंत्री ने कहा, "स्कीम के तहत ग्रीनफील्ड ट्रांसमिशन परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए लागू किए जाएंगे. जबकि ब्राउनफील्ड अपग्रेड और नेटवर्क को मजबूत करने का काम कॉस्ट प्लस बेसिस (CPM) पर किया जाएगा. स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी पूरी तरह से लागू करने वाली एजेंसी होंगी." जीईसी फेज 3 का एक खास हिस्सा 50 गीगावाट घंटा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लगाना है. इसमें 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है.