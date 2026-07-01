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केंद्र ने दो हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 14,115 करोड़ रुपये मंजूर किए, कानपुर-कबराई कॉरिडोर 2.5 साल में, दिल्ली टनल 5 साल में होगी तैयार

केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 14,115 करोड़ रुपये के सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

Union Minister Ashwini Vaishnav giving information about the decision of the Union Cabinet.
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 7:43 PM IST

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नई दिल्ली: आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने बुधवार को कुल 14,114.81 करोड़ रुपये के दो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी, जिसका मकसद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ट्रैफिक को आसान बनाना है.

दोनों प्रोजेक्ट्स की घोषणा बुधवार को की गई, जिसमें सरकार ने निर्माण समयसीमा और वित्तपोषण मॉडल की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में 117.7 किलोमीटर लंबे, 4/6 लेन वाले पहुंच नियंत्रित कानपुर-कबराई ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 7,145.14 करोड़ रुपये है. यह परियोजना एनएचएआई द्वारा बीओटी (टोल) मोड पर लागू किया जाएगा और यह एनएच(O) कार्यक्रम के तहत भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मुख्य हिस्सा होगा.

घोषणा के बाद मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कानपुर-कबरई लेन को पूरा होने में लगभग 2.5 साल लगने की संभावना है. 80-100 किलोमीटर की गति के लिए डिजाइन किया गया यह कॉरिडोर कानपुर और कबरई के बीच यात्रा का समय 3.5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर देगा. इस प्रोजेक्ट से लगभग 1.2 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2028 तक इसकी वार्षिक औसत दैनिक यातायात (एएडीटी) लगभग 18,069 यात्री कार इकाइयों (पीसीयू) तक पहुंचने का अनुमान है.

कैबिनेट ने एनएच-148एई के लिए 6-लेन रोड टनल को भी मंज़ूरी दे दी है, जो दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी. एनएच(ओ) योजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (HAM) पर परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किमी है और पूंजी लागत 6,969.67 करोड़ रुपये है.

इस परियोजना में सदर्न रिज के नीचे से गुज़रने वाली 3.140 किलोमीटर की ट्विन-ट्यूब टनल शामिल है, जिसे सतही व्यवधान को कम करने के लिए टनल बोरिंग मशीन (TBM) का इस्तेमाल करके बनाया गया है.

इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी मिलेगी और गुरुग्राम, द्वारका और आईजीआई एयरपोर्ट से दक्षिणी दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रैफिक को फायदा होगा.

वैष्णव ने कहा कि द्वारका दिल्ली टनल प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमानित समय लगभग पांच साल है. इस प्रोजेक्ट से लगभग 7.54 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9.80 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा.

दोनों प्रोजेक्ट्स पर कुल मिलाकर 14,114.81 करोड़ रुपये का राशि खर्च आएगा. कानपुर-कबराई कॉरिडोर बीओटी (टोल) पर होगा, जिसका मतलब है कि प्राइवेट डेवलपर्स इसे बनाएंगे और चलाएंगे और टोल के जरिए लागत वसूलेंगे.

दिल्ली टनल हाइब्रिड वार्षिकी मोड (HAM) पर होगी, जहां सरकार निर्माण के दौरान 40 प्रतिशत और बाकी ऑपरेशन के समय वार्षिकी के तौर पर देगी. दोनों प्रोजेक्ट्स पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ जुड़े हुए हैं और इनका मकसद यूपी, एमपी और दिल्ली-एनसीआर में पहुंच को बेहतर बनाना, यात्रा का समय कम करना और रोज़गार बढ़ाना है.

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