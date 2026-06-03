दिल्ली-NCR में बदले जाएंगे पुराने ट्रक और बसें, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने दिल्ली और एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए NCRPB को मदद देने की स्कीम को मंजूरी दी है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : June 3, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो साल की योजना को मंजूरी दी.
इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा.
इसे भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सहयोग से लागू किया जाएगा. मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 9,585 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, जिसमें केंद्र सरकार से 5,041 करोड़ रुपये और भाग लेने वाले राज्यों से कर रियायतों में अनुमानित 1,601 करोड़ रुपये शामिल हैं.
यह योजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत ट्रकों और बसों के मालिकों को प्रोत्साहित करना चाहती है जो बीएस-IV या पहले उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करते हैं ताकि उन्हें बीएस-VI या सख्त उत्सर्जन-अनुपालक वाहनों, या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) से बदल दिया जा सके.
क्लीनर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में बदलाव को तेज करके, इस स्कीम से गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन में काफी कमी आने और दिल्ली-एनसीआर इलाके में हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है.
दिल्ली-एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को धीरे-धीरे हटाने के कदम पर अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर इस मामले को सरकारी अधिकारियों के सामने उठाने की तैयारी कर रहे हैं.
सभरवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "ट्रांसपोर्टर इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं और मांगें सरकारी प्रतिनिधियों के सामने रखने की योजना बना रहे हैं. यह मानना गलत है कि सिर्फ ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां ही हवा के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं. हवा की गुणवत्ता खराब होने में कई और वजहें भी योगदान देती हैं और प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है,"
पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों को टारगेट करने के पीछे के कारण पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने इलाके में ट्रांसपोर्टरों के पिछले विरोध प्रदर्शन की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, "ट्रांसपोर्टरों ने पिछले महीने दिल्ली और एनसीआर में तीन दिन की हड़ताल की थी, लेकिन उस दौरान प्रदूषण के स्तर में कोई खास कमी नहीं आई. इससे पता चलता है कि प्रदूषण की समस्या के लिए सिर्फ BS-IV गाड़ियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता."
ट्रांसपोर्ट की चिंताओं को दोहराते हुए, AIMTC के सेक्रेटरी जनरल नवीन कुमार गुप्ता ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को बढ़ावा देने की रफ्तार, सहायक अवसंरचना के विकास से ज्यादा हो गई है.
गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार परिवहन उद्योग में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है, लेकिन जरूरी आधारभूत संरचना अभी भी काफी नहीं है." उन्होंने कहा, "बड़े पैमाने पर कमर्शियल ऑपरेशन को समर्थन करने के लिए हाईवे पर काफी चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं. इसके अलावा, चार्जिंग की लागत काफी ज्यादा है और कई मामलों में, डीजल के खर्च के बराबर है."
गुप्ता ने विद्युत गतिशीलता में बदलाव में एक बड़ी चुनौती के तौर पर ट्रेंड लोगों की कमी को भी बताया. उन्होंने आगे कहा, "अभी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने और बनाए रखने में विशेषज्ञ वाले कुशल ड्राइवरों और तकनीशियन की कमी है. यह उन ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी रुकावट है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलाव पर विचार कर रहे हैं."
खासकर सर्दियों के महीनों में, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) की अगस्त 2018 में प्रकाशित हुई 'एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) के सोर्स अपॉर्शनमेंट' रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर PM 2.5 का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) एमिशन का 63 प्रतिशत हिस्सा देता है.
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रक और बसें PM 2.5 उत्सर्जन का 36 फीसदी हिस्सा हैं, जो कुल फ्लीट का सिर्फ 3 प्रतिशत है. अनुमान है कि एक प्री-BS हेवी-ड्यूटी गाड़ी 14 BS-VI कंप्लाएंट गाड़ियों जितना उत्सर्जन करती है. यहां तक कि एक BS-IV गाड़ी भी BS-VI वाले से 2.7 गुना ज्यादा उत्सर्जन करती है. इसलिए, मंत्रालय ने कहा कि नए फ्लीट से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में काफी कमी आने की उम्मीद है.
मंत्री ने कहा, "इस स्कीम से दिल्ली-एनसीआर (जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं) में लगभग 2.07 लाख (1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें) मालिकों को फायदा होगा."
BS‑III या उससे पुरानी गाड़ियों के लिए, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज पर स्क्रैप करना जरूरी है, जबकि BS‑IV गाड़ियों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या एनसीआर के बाहर नॉन-NCAP शहरों और कस्बों में बेचा जा सकता है. इसके बाद मालिकों को NCR के अंदर BS‑VI या ज्यादा कड़े नियमों का पालन करने वाली या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदकर रजिस्टर करानी होगी.
हालांकि, दिल्ली में, स्कीम के तहत खरीदी गई लाइट गुड्स व्हीकल इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, जबकि बसें सिर्फ BS‑VI CNG या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए. सरकारी गाड़ियों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है.
केंद्र सरकार पांच साल के लिए लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज बचत गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से 4,800 रुपये तक के मंथली फ्यूल वाउचर और ईवी खरीदने या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग पर एकमुश्त फायदे देगी.
राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेंगी और नई गाड़ियों के लिए 100 प्रतिशत तक मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देंगी और 10 साल के लिए पुरानी गाड़ियों के लिए 50 प्रतिशत तक छूट देगी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें स्कीम में हिस्सा लेने वाली पुरानी गाड़ियों पर लंबित देनदारियों को भी माफ करेगी.
इसे एक एकीकृत पोर्टल के जरिए पूरी तरह डिजिटल तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे रियल-टाइम एलिजिबिलिटी चेक, ऑटोमेटेड इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम, मंथली फ्यूल वाउचर क्रेडिट और प्रदूषण कम करने के नतीजों की मॉनिटरिंग हो सकेगी. केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदे नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 5 साल तक जारी रहेंगे, जिससे दो साल के एनरोलमेंट विंडो के बाद भी लगातार असर बना रहेगा.
इस स्कीम को एक एम्पावर्ड कमिटी निगरानी करेगी, जिसके चेयरमैन कैबिनेट सचिव होंगे, जिसमें नीति आयोग के सीईओ, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG), वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सेक्रेटरी, दिल्ली NCR के राज्यों के चीफ सेक्रेटरी सदस्य होंगे, और NCRPB के सदस्य सचिव सदस्य संयोजक होंगे. उन्होंने बताया कि, जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट इस स्कीम को लागू करेंगे और निगरानी करेंगे.
ये भी पढ़ें: मौसम की मार...किसान परेशान, देश में सब्जियों के दामों में लग सकती है आग, रसोई का बिगड़ जाएगा बजट!