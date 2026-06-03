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दिल्‍ली-NCR में बदले जाएंगे पुराने ट्रक और बसें, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो साल की योजना को मंजूरी दी.

इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा.

इसे भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सहयोग से लागू किया जाएगा. मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 9,585 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, जिसमें केंद्र सरकार से 5,041 करोड़ रुपये और भाग लेने वाले राज्यों से कर रियायतों में अनुमानित 1,601 करोड़ रुपये शामिल हैं.

यह योजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत ट्रकों और बसों के मालिकों को प्रोत्साहित करना चाहती है जो बीएस-IV या पहले उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करते हैं ताकि उन्हें बीएस-VI या सख्त उत्सर्जन-अनुपालक वाहनों, या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) से बदल दिया जा सके.

क्लीनर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में बदलाव को तेज करके, इस स्कीम से गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन में काफी कमी आने और दिल्ली-एनसीआर इलाके में हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को धीरे-धीरे हटाने के कदम पर अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर इस मामले को सरकारी अधिकारियों के सामने उठाने की तैयारी कर रहे हैं.

सभरवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "ट्रांसपोर्टर इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं और मांगें सरकारी प्रतिनिधियों के सामने रखने की योजना बना रहे हैं. यह मानना ​​गलत है कि सिर्फ ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां ही हवा के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं. हवा की गुणवत्ता खराब होने में कई और वजहें भी योगदान देती हैं और प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है,"

पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों को टारगेट करने के पीछे के कारण पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने इलाके में ट्रांसपोर्टरों के पिछले विरोध प्रदर्शन की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, "ट्रांसपोर्टरों ने पिछले महीने दिल्ली और एनसीआर में तीन दिन की हड़ताल की थी, लेकिन उस दौरान प्रदूषण के स्तर में कोई खास कमी नहीं आई. इससे पता चलता है कि प्रदूषण की समस्या के लिए सिर्फ BS-IV गाड़ियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता."

ट्रांसपोर्ट की चिंताओं को दोहराते हुए, AIMTC के सेक्रेटरी जनरल नवीन कुमार गुप्ता ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को बढ़ावा देने की रफ्तार, सहायक अवसंरचना के विकास से ज्यादा हो गई है.

गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार परिवहन उद्योग में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है, लेकिन जरूरी आधारभूत संरचना अभी भी काफी नहीं है." उन्होंने कहा, "बड़े पैमाने पर कमर्शियल ऑपरेशन को समर्थन करने के लिए हाईवे पर काफी चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं. इसके अलावा, चार्जिंग की लागत काफी ज्यादा है और कई मामलों में, डीजल के खर्च के बराबर है."

गुप्ता ने विद्युत गतिशीलता में बदलाव में एक बड़ी चुनौती के तौर पर ट्रेंड लोगों की कमी को भी बताया. उन्होंने आगे कहा, "अभी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने और बनाए रखने में विशेषज्ञ वाले कुशल ड्राइवरों और तकनीशियन की कमी है. यह उन ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी रुकावट है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलाव पर विचार कर रहे हैं."