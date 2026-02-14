ETV Bharat / bharat

केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी कायाकल्प के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई ( ANI )

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड (UCF) शुरू करने को मंजूरी दे दी. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार परियोजना की लागत का 25 फीसदी हिस्सा वहन करेगी, बशर्ते कि कम से कम 50 फीसदी धन बाजार से जुटाया गया हो. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस पहल से अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में कुल चार लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है. सरकार ने कहा है कि उसका यह कदम भारत के शहरी विकास दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है. इसके तहत अब अनुदान आधारित वित्तपोषण के बजाय बाजार से जुड़े, सुधार-आधारित और परिणाम-उन्मुख बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जाएगा. साथ ही कहा गया है कि यूसीएफ उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए बाजार वित्तपोषण, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिक-केंद्रित सुधारों का लाभ उठाएगा.