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नोएडा में सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी, ₹2390 करोड़ होंगे खर्च

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक्वा लाइन मेट्रो रेल गलियारे का विस्तार नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक करने को मंजूरी दे दी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी.

इसमें कहा गया कि इसकी लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें पांच 'एलिवेटेड' स्टेशन बनाए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर की गई यह परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के फायदों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन आसान होगा. मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जैसे-जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विस्तार हो रहा है, तो फिर रोजाना आने-जाने में अधिक समय क्यों लगना चाहिए? नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. मंत्रिमंडल ने एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है."

उन्होंने कहा, "इसके प्रमुख फायदे हैं- कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक आसान पहुंच, यातायात जाम में कमी, यात्रा में कम समय लगना. इससे निश्चित रूप से कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन आसान होगा." केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस परियोजना को चार साल की अवधि में पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस गलियारे के चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क होगा.

बयान में कहा गया कि इससे अधिक मांग वाले मार्गों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. इसमें ब्लू लाइन के नोएडा सेक्टर 61 स्थित स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी शामिल होगी. इसका उद्देश्य नोएडा के प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ना है. इनमें गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल और ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार स्थित व्यावसायिक परिसर, नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित आईकेईए और सेक्टर 73 में एन्थ्यूरियम मॉल जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र शामिल हैं.