ETV Bharat / bharat

देश में खुलेंगे बंपर रोजगार के रास्ते: मोदी सरकार ने छोटे-मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ के फंड को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार, 6 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एसएमई ग्रोथ फंड (SGF) की स्थापना के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के विकास के लिए जरूरी पूंजी को बढ़ावा देना है. यह फंड विकसित भारत @ 2047 के विजन को आगे बढ़ाने और औद्योगिक क्लस्टरों में रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा.