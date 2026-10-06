देश में खुलेंगे बंपर रोजगार के रास्ते: मोदी सरकार ने छोटे-मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ के फंड को दी मंजूरी
यह फंड विकसित भारत @ 2047 के विजन को आगे बढ़ाने और औद्योगिक क्लस्टरों में रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 5:39 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एसएमई ग्रोथ फंड (SGF) की स्थापना के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के विकास के लिए जरूरी पूंजी को बढ़ावा देना है. यह फंड विकसित भारत @ 2047 के विजन को आगे बढ़ाने और औद्योगिक क्लस्टरों में रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह फैसला केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई उन समग्र घोषणाओं का हिस्सा है, जिनका मुख्य ध्यान पूरे एमएसएमई इकोसिस्टम को इक्विटी, नकदी और पेशेवर सहायता प्रदान करने पर था. उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल ऐसे फंड मौजूद हैं जो इक्विटी सहायता तो देते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर शुरुआती चरण के उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मुख्य रूप से केवल सूक्ष्म उद्यमों को ही कवर करते हैं. ऐसे में लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विकास पूंजी के मामले में एक ढांचागत कमी थी.
उन्होंने आगे कहा, "यह ऐतिहासिक पहल भारत के उद्यमशीलता इकोसिस्टम को मजबूत करके, विकास के चरण में मौजूद उद्यमों के लिए घरेलू पूंजी बाजार को गहरा करके, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम भारतीय कंपनियों की एक नई पीढ़ी तैयार करके 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है."
मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. यह रोजगार सृजन, निर्यात, विनिर्माण उत्पादन और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. हालांकि विभिन्न पहलों ने एसएमई के लिए लोन तक पहुंच को बेहतर बनाया है, लेकिन उन उद्यमों के लिए आवश्यक दीर्घकालिक जोखिम पूंजी की उपलब्धता में एक कमी बनी हुई है जो अपना दायरा बढ़ाना, नवाचार करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना, उन्नत तकनीकों को अपनाना, अधिग्रहण करना और उद्योग जगत के लीडर के रूप में बदलना चाहते हैं.
एसएमई ग्रोथ फंड को इसी महत्वपूर्ण वित्तीय कमी को दूर करने के लिए तैयार किया गया है, जो प्रमाणित व्यावसायिक व्यवहार्यता और स्केलेबिलिटी वाले उच्च-संभावना वाले एसएमई को धैर्यपूर्ण विकास इक्विटी पूंजी प्रदान करेगा.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस फंड को उद्यमों के विकास के सफर में आने वाले महत्वपूर्ण मोड़ों पर सहायता देने वाले एक परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में देखा जा रहा है. एसएमई ग्रोथ फंड का अधिकांश हिस्सा छोटे और मध्यम विनिर्माण केंद्रित उद्यमों के लिए आवंटित किया जाएगा. इसके साथ ही, यह फंड टियर II और टियर III शहरों के औद्योगिक क्लस्टरों में काम करने वाले एसएमई पर भी विचार करेगा.
दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करके, यह पहल भारतीय एसएमई को अपना परिचालन बढ़ाने, तकनीक और विनिर्माण क्षमता में निवेश करने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने और रणनीतिक निवेश करने में सक्षम बनाएगी. सरकार को उम्मीद है कि यह फंड उन भारतीय कंपनियों के उभरने की प्रक्रिया को तेज करेगा जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में लीडर बनने के लिए जरूरी पैमाना, नवाचार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता मौजूद है.
एसएमई ग्रोथ फंड के प्रति सरकार की यह प्रतिबद्धता सुधारों, डिजिटलीकरण की पहलों, ऋण सहायता प्रणालियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उपायों, सार्वजनिक खरीद सुधारों, स्टार्टअप प्रोत्साहन पहलों और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव कार्यक्रमों के माध्यम से एसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के उसके चल रहे प्रयासों को और बेहतर बनाती है.
इस पहल के तहत, भारत सरकार एसजीएफ ढांचे के तहत स्थापित अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को कुल 10,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी. विनिर्माण उद्यमों को अपनी क्षमता बढ़ाने, उन्नत तकनीकों को अपनाने और बड़े पैमाने पर काम करने में सक्षम बनाकर, एसजीएफ से उनके काम के पैमाने, उत्पादकता में सुधार होने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होने की उम्मीद है.
टियर-II और टियर-III शहरों सहित औद्योगिक क्लस्टरों में किए जाने वाले निवेश से संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
इस पहल के माध्यम से, सरकार भारत के उद्यमियों को सशक्त बनाने और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराती है. उच्च-विकास क्षमता वाले एसएमई में निवेश को बढ़ावा देकर, यह फंड उद्योगों में लीडर्स तैयार करने, नवाचार-आधारित औद्योगिकीकरण को गति देने और देश भर में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा.
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