ETV Bharat / bharat

कैबिनेट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 को मंज़ूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 और लाइन 4A को मंजूरी दे दी है.

Ashwini
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (ANI फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 4:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 और लाइन 4A को मंजूरी दे दी. मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “लाइन 2A (वनज–चांदनी चौक) और लाइन 2B (रामवाड़ी–वाघोली/विट्ठलवाड़ी) की मंजूरी के बाद यह फेज-2 के तहत मंजूर किया गया दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है.”

कुल मिलाकर 31.636 km में फैली 28 एलिवेटेड स्टेशनों के साथ लाइन 4 और 4A ईस्ट, साउथ और वेस्ट पुणे में IT हब, कमर्शियल जोन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल क्लस्टर को जोड़ेगी. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पांच साल में पूरा हो जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 9,857.85 करोड़ रुपये होगी. इसे केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी बाइलेटरल/मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसियां ​​मिलकर फंड करेंगी.

'मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पक्की होगी'
वैष्णव ने आगे बताया कि ये लाइनें पुणे के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) का एक जरूरी हिस्सा हैं और खराडी बाईपास और नल स्टॉप (लाइन 2), और स्वर्गेट (लाइन 1) पर ऑपरेशनल और मंजूर कॉरिडोर के साथ आसानी से जुड़ जाएंगी. वे हडपसर रेलवे स्टेशन पर एक इंटरचेंज भी देंगी और लोनी कालभोर और सासवड रोड की ओर भविष्य के कॉरिडोर से जुड़ेंगी, जिससे मेट्रो, रेल और बस नेटवर्क में आसान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पक्की होगी.

सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा
खराडी IT पार्क से खड़कवासला के सुंदर टूरिस्ट इलाके तक और हडपसर के इंडस्ट्रियल हब से वारजे के रेजिडेंशियल क्लस्टर तक, लाइन 4 और 4A अलग-अलग मोहल्लों को एक साथ जोड़ेंगी. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सोलापुर रोड, मगरपट्टा रोड, सिंहगढ़ रोड, कर्वे रोड और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे से गुजरते हुए, यह प्रोजेक्ट पुणे के सबसे बिजी रूट पर भीड़ कम करेगा, साथ ही सुरक्षा में सुधार करेगा और ग्रीन, सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देगा.

अनुमानों के मुताबिक 2028 में लाइन 4 और 4A पर रोजाना कुल यात्रियों की संख्या 4.09 लाख होने की उम्मीद है, जो 2038 में बढ़कर लगभग 7 लाख, 2048 में 9.63 लाख और 2058 में 11.7 लाख से ज़्यादा हो जाएगी. इसमें से खराडी-खड़कवासला कॉरिडोर पर 2028 में 3.23 लाख यात्री होंगे, जो 2058 तक बढ़कर 9.33 लाख हो जाएंगे, जबकि इसी समय में नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग स्पर लाइन पर यात्रियों की संख्या 85,555 से बढ़कर 2.41 लाख हो जाएगी. ये अनुमान आने वाले दशकों में लाइन 4 और 4A पर यात्रियों की संख्या में होने वाली अच्छी-खासी बढ़ोतरी को दिखाते हैं.

'अर्बन ट्रांजिट सिस्टम की ओर एक अहम कदम'
उन्होंने बताया, “यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) लागू करेगा, जो सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिस्टम के काम करेगा. टोपोग्राफिकल सर्वे और डिटेल्ड डिजाइन कंसल्टेंसी जैसी प्री-कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पहले से ही चल रही हैं.” इस नई मंजूरी के साथ पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 km के माइलस्टोन से आगे बढ़ जाएगा, जो शहर के मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल अर्बन ट्रांजिट सिस्टम की ओर एक अहम कदम है.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि लाइन 4 और 4A के साथ पुणे को न सिर्फ ज्याजा मेट्रो ट्रैक मिलेंगे, बल्कि उसे एक तेज, ग्रीन और ज़्यादा कनेक्टेड भविष्य भी मिलेगा. इन कॉरिडोर को आने-जाने में लगने वाले घंटों को कम करने, ट्रैफिक की अफरा-तफरी को कम करने और नागरिकों को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और सस्ता विकल्प देने के लिए डिजाइन किया गया है. आने वाले सालों में ये पुणे की असली लाइफलाइन के तौर पर उभरेंगे, अर्बन मोबिलिटी को नया आकार देंगे और शहर की ग्रोथ स्टोरी को फिर से परिभाषित करेंगे.

यह भी पढ़ें- वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले सुधांशु मणि ने पहली बार की यात्रा, साझा किया अनुभव

TAGGED:

METRO RAIL PROJECT PHASE 2
PUNE METRO
PUNE PUBLIC TRANSPORT NETWORK
MAHARASHTRA
PUNE METRO RAIL PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.