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कैबिनेट ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 46 KM बढ़ जाएगा रेल नेटवर्क

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंटकल सेक्शन की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 1,264 करोड़ रुपये है.

मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर आधारित है, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के जरिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस किया गया है. यह प्रोजेक्ट लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए बिना रुकावट कनेक्टिविटी देगा.

उन्होंने कहा, "कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के 3 जिलों को कवर करने वाले इस प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा. प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से लगभग 99 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी लगभग सात लाख है."

क्षमता बढ़ाने से बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर सहित देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी. प्रस्तावित परियोजना लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा और इस्पात, कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है. क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 16.22 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल यातायात होगा.

मंत्री ने कहा कि, रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का तरीका है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (1.32 करोड़ लीटर) को कम करने और CO2 उत्सर्जन (6.67 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.