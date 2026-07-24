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कैबिनेट ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 46 KM बढ़ जाएगा रेल नेटवर्क

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में फैले इस परियोजना से लगभग 99 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी लगभग सात लाख है.

-Cabinet approves one multitracking project between Karnataka & Andhra Pradesh, increasing rail network by 46 kms
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 6:22 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंटकल सेक्शन की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 1,264 करोड़ रुपये है.

मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर आधारित है, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के जरिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस किया गया है. यह प्रोजेक्ट लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए बिना रुकावट कनेक्टिविटी देगा.

उन्होंने कहा, "कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के 3 जिलों को कवर करने वाले इस प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा. प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से लगभग 99 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी लगभग सात लाख है."

क्षमता बढ़ाने से बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर सहित देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी. प्रस्तावित परियोजना लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा और इस्पात, कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है. क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 16.22 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल यातायात होगा.

मंत्री ने कहा कि, रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का तरीका है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (1.32 करोड़ लीटर) को कम करने और CO2 उत्सर्जन (6.67 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.

उन्होंने कहा कि, बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में काफी वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा. यह मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार है.

इस स्कीम की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी. इस स्कीम का कुल वित्तीय खर्च 3,030 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये पार्क के अंदर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और बेसिक यूटिलिटीज बनाने के खर्च के लिए और 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक खर्च के तौर पर होंगे. यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 साल के लिए चलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि उक्त योजना के अनुसार, केंद्र प्रत्येक पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगा. यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये के न्यूनतम योगदान के अधीन होगा.

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