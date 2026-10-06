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मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले से सस्ता होगा सफर और घटेगी महंगाई, जानें क्या है 'ITLA' प्लान

'इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी' (ITLA) के गठन को मंजूरी. ( @PIB )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है. कैबिनेट ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में रिसर्च, प्लानिंग, मूल्यांकन और निगरानी को एकीकृत करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में 'इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी' (ITLA) के गठन को मंजूरी दे दी है.

इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस शीर्ष संस्था के आने से विभिन्न परिवहन मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अलग-अलग होने वाली प्लानिंग और काम की पुरानी चुनौतियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी. विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए प्लान के लागू होने से न केवल देश में माल ढुलाई (लॉजिस्टिक्स) का खर्च कम होगा जिससे बाजार में महंगाई घटेगी, बल्कि यातायात के सभी साधनों के आपस में जुड़ने से आम जनता का सफर भी पहले से कहीं ज्यादा सुगम और किफायती हो जाएगा. आईटीएलए की मुख्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्न प्रकार होंगी. राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान: आईटीएलए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना, रिसर्च, प्रोजेक्ट के मूल्यांकन व निगरानी, नीतिगत सहायता और डेटा एनालिटिक्स के लिए देश की सर्वोच्च (Apex) संस्था के रूप में कार्य करेगा. दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान: आईटीएलए कम से कम दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा. इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन), अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) और लॉजिस्टिक्स को शामिल किया जाएगा. एकीकृत योजना ढांचा : आईटीएलए विभिन्न परिवहन मंत्रालयों की अल्पकालिक क्षेत्रीय योजनाओं (लगभग 5 वर्ष) और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये योजनाएं राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के अनुरूप हों और मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिल सके. बड़े प्रोजेक्ट्स का तकनीकी मूल्यांकन : आईटीएलए भारत सरकार की 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा. हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स का वित्तीय मूल्यांकन पहले से चल रही मौजूदा वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से ही किया जाता रहेगा.