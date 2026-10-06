मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले से सस्ता होगा सफर और घटेगी महंगाई, जानें क्या है 'ITLA' प्लान
ITLA से भारत में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की उम्मीद है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है. कैबिनेट ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में रिसर्च, प्लानिंग, मूल्यांकन और निगरानी को एकीकृत करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में 'इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी' (ITLA) के गठन को मंजूरी दे दी है.
इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस शीर्ष संस्था के आने से विभिन्न परिवहन मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अलग-अलग होने वाली प्लानिंग और काम की पुरानी चुनौतियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी.
विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए प्लान के लागू होने से न केवल देश में माल ढुलाई (लॉजिस्टिक्स) का खर्च कम होगा जिससे बाजार में महंगाई घटेगी, बल्कि यातायात के सभी साधनों के आपस में जुड़ने से आम जनता का सफर भी पहले से कहीं ज्यादा सुगम और किफायती हो जाएगा.
आईटीएलए की मुख्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्न प्रकार होंगी.
राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान: आईटीएलए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना, रिसर्च, प्रोजेक्ट के मूल्यांकन व निगरानी, नीतिगत सहायता और डेटा एनालिटिक्स के लिए देश की सर्वोच्च (Apex) संस्था के रूप में कार्य करेगा.
दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान: आईटीएलए कम से कम दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा. इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन), अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) और लॉजिस्टिक्स को शामिल किया जाएगा.
एकीकृत योजना ढांचा : आईटीएलए विभिन्न परिवहन मंत्रालयों की अल्पकालिक क्षेत्रीय योजनाओं (लगभग 5 वर्ष) और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये योजनाएं राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के अनुरूप हों और मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिल सके.
बड़े प्रोजेक्ट्स का तकनीकी मूल्यांकन : आईटीएलए भारत सरकार की 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा. हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स का वित्तीय मूल्यांकन पहले से चल रही मौजूदा वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से ही किया जाता रहेगा.
निगरानी और प्रभाव का आकलन : आईटीएलए 500 करोड़ रुपये से ऊपर की परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के काम की निगरानी करेगा. साथ ही, यह प्रोजेक्ट्स में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए एक आपसी तालमेल वाला सिस्टम प्रदान करेगा और काम पूरा होने के बाद परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन भी करेगा.
राष्ट्रीय परिवहन डेटा रिपोजिटरी : आईटीएलए विभिन्न स्रोतों से परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े डेटासेट प्राप्त करके एक एकीकृत (Unified) डेटा बैंक तैयार करेगा. इसमें GSTN ई-वे बिल, FASTag, वाहन (Vahan), GPS-आधारित सिस्टम, शहरी यातायात प्रबंधन प्रणाली और अन्य संबंधित डेटाबेस शामिल होंगे. इस डेटा का उपयोग योजना बनाने, निगरानी करने और प्रभाव का आकलन करने के लिए डेटा एनालिटिक्स के रूप में किया जाएगा.
नीतिगत और कौशल विकास सहायता: यह संस्था राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) की समीक्षा और उसे अपडेट करने में सलाह और सहायता देगी. इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग और कौशल विकास (स्किलिंग) को बढ़ावा देगी.
रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा: यह परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में नए अनुसंधान (रिसर्च) और नवाचारों (इनोवेशन) को प्रोत्साहित करेगी।
विजन 2047 को साकार करने में मुख्य भूमिका: आईटीएलए (ITLA) की स्थापना मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी (यातायात के सभी साधनों के जुड़ाव) को मजबूत करके, बुनियादी ढांचे की कार्यक्षमता में सुधार करके, लॉजिस्टिक्स लागत (माल ढुलाई के खर्च) को कम करके और भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर 'इंडिया विज़न 2047' को साकार करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
संस्थागत क्षमता का निर्माण: आईटीएलए अनुसंधान, योजना, बिग डेटा एकीकरण (Big Data Integration), प्रोजेक्ट की निगरानी और मूल्यांकन के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करेगी. इसके साथ ही, यह क्षमता निर्माण में सहायता करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर-तरीकों को भी देश में लागू करेगी.
इसे भी पढ़ेंः देश में खुलेंगे बंपर रोजगार के रास्ते: मोदी सरकार ने छोटे-मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ के फंड को दी मंजूरी