ETV Bharat / bharat

कम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए राष्ट्रीय एकीकृत योजना 'गोबरधन' को मिली मंजूरी

1: सुनिश्चित सीबीजी ऑफटेकगोबरधन उत्पादकों के लिए एक विश्वसनीय और पूर्वानुमानित बाजार प्रदान करने के लिए एक समर्पित सीबीजी ऑफटेक आश्वासन ढांचा स्थापित करता है. सिटी गैस वितरण संस्थाओं द्वारा की गई खरीद, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2026-27 में अधिसूचित सीबीजी दायित्व के 3%, वित्त वर्ष 2027-28 में 4% और वित्त वर्ष 2028-29 से आगे 5% के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी.यह ढांचा मिश्रण दायित्व को उद्योग के लिए एक स्पष्ट, दीर्घकालिक मांग संकेत में परिवर्तित करता है. सीजीडी नेटवर्क में इसका एक समान कार्यान्वयन परियोजना की ऋणयोग्यता में सुधार करेगा, क्षमता उपयोग को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा.

सीबीजी रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के समतुल्य है और इसे मौजूदा गैस पारिस्थितिकी तंत्र में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है. इसलिए, यह नवीकरणीय ईंधन के लाभों को भारत के बढ़ते गैस बुनियादी ढांचे की पहुंच और उपयोगिता के साथ जोड़ता है. प्रत्येक सीबीजी संयंत्र कृषि अवशेषों, पशु गोबर और अन्य जैविक संसाधनों के आसपास एक स्थानीय चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है. यह कच्चे माल की आपूर्ति, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद उत्पादन में अवसर पैदा करता है, साथ ही स्वच्छ अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी का समर्थन करता है.

भारत के लिए अवसर -भारत में परिवहन, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग लगातार बढ़ रही है. घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से सीबीजी इस बढ़ती मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा कर सकता है, जिससे ऊर्जा स्थिरता मजबूत होगी और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी.

इन पहलों के माध्यम से 200 से अधिक जैविक खाद संयंत्रों की स्थापना हुई है, उत्पादन और उपयोग प्रणालियां स्थापित हुई हैं, जैविक खाद मूल्य श्रृंखला मजबूत हुई है और विभिन्न स्रोतों और भौगोलिक क्षेत्रों में जैविक खाद की क्षमता प्रदर्शित हुई है. गोबर्धन अब इस प्रगति को अगले स्तर पर ले जा रहा है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह योजना, संपूर्ण सीबीजी मूल्य श्रृंखला में एक एकीकृत मंच का निर्माण करती है. इससे त्वरित कार्यान्वयन, बेहतर परियोजना आर्थिक स्थिति और निवेशकों, ऋणदाताओं और विकासकर्ताओं के लिए अधिक निश्चितता सुनिश्चित होगी.

राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ आधार- पिछले कई वर्षों में, भारत सरकार ने सतत वैकल्पिक परिवहन (SATAT) पहल, जैविक खाद के लिए बाजार विकास सहायता (MDA) योजना, बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (BAM) योजना, पाइपलाइन अवसंरचना विकास (DPI) योजना और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत जैविक खाद संयंत्रों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के माध्यम से जैविक खाद क्षेत्र की नींव को व्यवस्थित रूप से मजबूत किया है.

सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण - भारत का अपशिष्ट भारत के विकास का आधार बनेगा. भारत के गांव स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के केंद्र बनेंगे. भारत के किसान राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा में भागीदार बनेंगे.

इसमें आगे कहा गया कि पक्की मांग, अच्छी और स्थिर कीमतों, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट सपोर्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जरिए, गोवर्धन योजना भारत के कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) सेक्टर को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जरूरी एक मज़बूत और भरोसेमंद ढांचा प्रदान करेगी.

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना का मकसद देश में बड़ी मात्रा में मौजूद कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, प्रेस मड, नगरपालिका के जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में बदलना है.

नई दिल्ली : कैबिनेट ने गुरुवार को देश में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से 23,731 करोड़ रुपये की लागत वाली एक एकीकृत सर्कुलर बायो-एनर्जी योजना को मंजूरी दी. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि गोवर्धन (GOBARdhan) योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी और यह कंप्रेस्ड बायोगैस को भारत के भविष्य के एनर्जी मिक्स का एक अहम हिस्सा बनाएगी.

2: स्थिर सीबीजी मूल्य निर्धारण ढांचागोबरधन सरकार द्वारा समर्थित मूल्य निर्धारण ढांचे के माध्यम से 2,110 रुपये प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) का एक स्थिर प्रशासित सीबीजी मूल्य पेश करती है. यह ढांचा सरकारी समर्थन और बाजार-आधारित लागत-साझाकरण तंत्र के संयोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं की वहनीयता को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक राजस्व स्पष्टता प्रदान करता है.कम से कम दस साल की अवधि के साथ, मूल्य निर्धारण ढांचा उत्पादकों को टिकाऊ राजस्व निश्चितता, व्यावसायिक रूप से आकर्षक रिटर्न और निवेश और क्षमता विस्तार के लिए एक मजबूत व्यावसायिक आधार प्रदान करेगा.

3: पूंजी सहायतापात्र ग्रीनफील्ड सीबीजी परियोजनाओं को स्थापित सीबीजी क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन (टीपीडी) 2 करोड़ रुपये तक की पूंजी सहायता प्राप्त होगी.यह सहायता मुख्य संयंत्र मशीनरी से परे, फीडस्टॉक एकत्रीकरण, जैविक खाद प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मूल्य-श्रृंखला परिसंपत्तियों तक विस्तारित है. उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली ब्राउनफील्ड परियोजनाएं भी पात्र होंगी.यह घटक प्रारंभिक पूंजी बोझ को कम करेगा, वित्तीय समापन में तेजी लाएगा और निजी विकासकर्ताओं, एमएसएमई, सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाएगा.

4: पाइपलाइन अवसंरचना का विकासयह योजना सीबीजी संयंत्रों को ट्रंक पाइपलाइनों और सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने वाली क्लस्टर-आधारित और स्टैंडअलोन पाइपलाइन अवसंरचना दोनों का समर्थन करती है. बेहतर पाइपलाइन कनेक्टिविटी से निकासी लागत कम होगी, विश्वसनीयता में सुधार होगा, बाजार पहुंच बढ़ेगी और घरेलू स्तर पर उत्पादित सीबीजी का अधिक उपयोग संभव होगा.

5: ऋण गारंटी सहायताएक समर्पित ऋण गारंटी तंत्र ऋणदाताओं के विश्वास को मजबूत करेगा और पात्र एमएसएमई-आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाएगा. ऋण जोखिम के एक हिस्से को साझा करके, यह व्यवस्था किफायती वित्त तक पहुंच में सुधार करेगी, संपार्श्विक आवश्यकताओं को कम करेगी और परियोजना विकास को गति प्रदान करेगी.इससे लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों और नवोदित विकासकर्ताओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे एक व्यापक, प्रतिस्पर्धी और उद्यमशील सीबीजी उद्योग के निर्माण में मदद मिलेगी.

6: सीबीजी पारिस्थितिकी तंत्र चुनौती कोषगोबरधन ने सीबीजी पारिस्थितिकी तंत्र में जिला स्तरीय कार्यान्वयन को गति देने और स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए एक समर्पित सीबीजी पारिस्थितिकी तंत्र चुनौती कोष की स्थापना की है. यह कोष कच्चे माल के संसाधन मूल्यांकन और मानचित्रण, कच्चे माल के एकत्रीकरण अवसंरचना, जिला स्तरीय सीबीजी विकास योजना, प्रौद्योगिकी अपनाने, प्रक्रिया सुधार, जैविक खाद के मूल्यवर्धन, क्षमता निर्माण और हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करेगा.

प्रभाव -गोबरधन योजना का उद्देश्य हाल के वर्षों में निर्मित मजबूत क्षेत्रीय आधार को स्वच्छ गैस (सीबीजी) के राष्ट्रव्यापी विस्तार में परिवर्तित करना है. इस योजना से निम्नलिखित लाभ अपेक्षित हैं:

घरेलू सीबीजी उत्पादन में लगभग 10 गुना वृद्धि, जिससे भारत की स्वच्छ गैस अर्थव्यवस्था का एक नया स्तंभ बनेगा.नवीकरणीय गैसीय ईंधन के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी के माध्यम से अधिक ऊर्जा सुरक्षा. परियोजना की व्यवहार्यता में वृद्धि, स्थिर मूल्य निर्धारण और संस्थागत वित्त तक बेहतर पहुंच के कारण निजी निवेश की एक नई लहर. किसानों, चारा संग्राहकों, सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय के नए अवसरों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार. कृषि अवशेष, पशु गोबर, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य बायोमास संसाधनों के उत्पादक उपयोग के माध्यम से वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन.जीवाश्म ईंधनों के प्रतिस्थापन और जैविक अपशिष्ट के उत्पादक उपयोग के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी.

असम में फोर लेन वाले एनएच को मंजूरी

आज स्वीकृत दूसरी परियोजना में, मंत्रिमंडल ने असम में एनएच-15 पर गुवाहाटी के पास बैहाटा चारियाली से तेजपुर तक मंगलदोई बाईपास (15.11 किमी) को छोड़कर चार लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना की कुल लंबाई 135.87 किमी है और इसकी लागत 8970.20 करोड़ रुपये है.मंत्री ने आगे बताया कि असम में एनएच-15 पर गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर चार लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर है. यह परियोजना एनएच(ओ) के तहत निर्मित-संचालन-स्थानांतरण (बीओटी) टोल मॉडल पर 8970.20 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत से विकसित की जाएगी.

उन्होंने कहा, “इस परियोजना में तेजपुर बाईपास पर 4.9 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसे भारतीय वायु सेना के समन्वय से अंतिम रूप दे दिया गया है. इससे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित मौजूदा एनएच-27 (पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) पर यातायात जाम कम होगा. परियोजना में 58.7 किलोमीटर लंबाई के 5 प्रमुख बाईपास का निर्माण शामिल है, जिससे बैहाटा चारियाली, सिपाझार, खारूपेटिया, डेकियाजुली और तेजपुर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों पर यातायात जाम कम होगा.”

इसके अतिरिक्त, परियोजना में 15 प्रमुख पुल, 30 लघु पुल, 19 फ्लाईओवर और 1 हाथी अंडरपास (तेजपुर बाईपास में) का प्रावधान है. यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के अंतर्गत 46 अंडरपास और 19 फ्लाईओवर के साथ 210 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि परियोजना को एक्सेस कंट्रोल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है.

ये भी पढे़ं : विवादों के बीच गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा, कैबिनेट सचिव को भी एक साल का एक्सटेंशन