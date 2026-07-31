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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: मोदी सरकार ने अगले 5 साल के लिए बढ़ाई 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 26 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के पार्टिसिपेंट्स से बातचीत करते हुए. ( IANS )