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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: मोदी सरकार ने अगले 5 साल के लिए बढ़ाई 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

PM Kisan Samman Nidhi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 26 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के पार्टिसिपेंट्स से बातचीत करते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 5:38 PM IST

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नई दिल्लीः मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा देते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को साल 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई. सरकार ने इस अवधि के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पास किया है.

मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह मंजूरी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है. पीएम-किसान योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए पात्र किसान परिवारों को समय पर आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे किसान खेती में निवेश बढ़ा सकें और अपनी आजीविका को मजबूत कर सकें.

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के बारे में जानें

पीएम-किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी. इस योजना के तहत पात्र जमीन धारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

इसकी उपलब्धियां

  • 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला, जिसके लिए 18,984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई.
  • कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बांटी गई थी.
  • पीएम-किसान योजना के तहत महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं, और हर चार लाभार्थियों में से लगभग एक महिला किसान है.

महत्वपूर्ण भूमिका:

पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली इस मदद से किसान समय पर बीज, खाद, सिंचाई, कृषि मशीनरी और खेती से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें खरीदने में सक्षम हुए हैं. इसने किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है, साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर उनकी निर्भरता को कम किया है और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है.

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार:

  • 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने इस सहायता राशि का उपयोग कृषि गतिविधियों और खेती में निवेश के लिए किया.
  • लगभग 85 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपनी कृषि आय में सुधार और साहूकारों पर निर्भरता में कमी आने की पुष्टि की.
  • साल 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान खेती के रकबे (क्षेत्रफल) में लगभग 9.65 प्रतिशत, उत्पादकता में लगभग 10.53 प्रतिशत और कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को मिल रहे व्यापक समर्थन और कृषि क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है.

डिजिटल इंडिया के उपयोग का बेहतरीन उदाहरण

पीएम-किसान योजना डिजिटल इंडिया के प्रभावी उपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है. आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन, डिजिटल लाभार्थी वेरिफिकेशन और डीबीटी (DBT) सिस्टम के जरिए वित्तीय सहायता सीधे किसानों को ट्रांसफर की जा रही है. यह योजना केवल आर्थिक मदद देने तक ही सीमित नहीं है; यह किसानों के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और खेती में निवेश करने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है.

आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

पीएम-किसान योजना के निरंतर विस्तार से किसानों की खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, कृषि जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. पीएम-किसान योजना सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों अन्नदाताओं को सशक्त बनाना है, जिससे विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में उनकी भूमिका और मजबूत हो सके.

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