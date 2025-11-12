केंद्रीय कैबिनेट का निर्यात बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला, 25060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने को लेकर निर्यात संवर्थन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी गई.
Published : November 12, 2025 at 9:24 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा - विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान सेक्टरों को – सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंज़ूरी दे दी है.
यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित संरचना प्रदान करेगा. ईपीएम कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलनीय तंत्र की ओर कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती आवश्यकताओं का त्वरित प्रत्युत्तर हो सकता है.
ईपीएम एक सहयोगात्मक ढांचे पर आधारित है जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हैं.
यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से प्रचालित होगा
निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात लेनदारी लेखा क्रय (फैक्टरिंग), संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहायता जैसे कई साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है.
निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर केंद्रित है जो बाज़ार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं. इसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार खुफिया और क्षमता निर्माण पहलें शामिल हैं.
ईपीएम प्रमुख निर्यात सहायता योजनाओं जैसे कि ब्याज समकरण योजना (आईईएस) और बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) को समेकित करता है और उन्हें समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के साथ संयोजित करता है.
Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " three major decisions were taken in today’s cabinet meeting. the first is the launch of a new export promotion mission worth ₹25,060 crore — a very comprehensive initiative. the second is the expansion of the credit guarantee scheme… pic.twitter.com/mmXhH4qJ88— IANS (@ians_india) November 12, 2025
यह मिशन उन संरचनात्मक चुनौतियों का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भारतीय निर्यात को बाधित करती हैं. इनमें शामिल हैं.
- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के साथ अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाज़ार पहुंच और
- आंतरिक और कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी हानि.
ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित सेक्टरों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। ये युक्तियां निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, रोजगारों की रक्षा करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें आवेदन से लेकर वितरण तक सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन विद्यमान व्यापार प्रणालियों के साथ एकीकृत एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा. इस मिशन से निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है.
- एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना,
- अनुपालन और प्रमाणन सहायता के माध्यम से निर्यात की तैयारी को बढ़ाना,
- भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और दृश्यता में सुधार करना,
- गैर-पारंपरिक जिलों और सेक्टरों से निर्यात को बढ़ावा देना और विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं में रोजगार सृजन करना.
- ईपीएम भारत के निर्यात ढांचे को और अधिक समावेशी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक दूरदर्शी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप है.
कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना सहित तीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनमें निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSE) शुरू करना भी शामिल है. इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLI) को 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें.
#WATCH | Delhi | On Cabinet decision, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " union cabinet has approved rs 20,000 crore credit guarantee scheme for exporters for 100% credit guarantee coverage through national credit guarantee trustee company limited..." pic.twitter.com/EDkhxtcfxL— ANI (@ANI) November 12, 2025
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "यह योजना वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को एमएलआई द्वारा अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान की जा सके. डीएफएस सचिव की अध्यक्षता में गठित एक प्रबंधन समिति इस योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करेगी."
उन्होंने कहा कि इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सीजीएसई के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुंच को सक्षम करके, यह तरलता को मज़बूत करेगा, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करेगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को सुदृढ़ करेगा. यह आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत की यात्रा को और सुदृढ़ करेगा.
दूसरे निर्णय में, कैबिनेट ने सीज़ियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और ज़िरकोनियम की रॉयल्टी दर को निर्दिष्ट/संशोधित करने को हरी झंडी दे दी. वैष्णव ने बताया, "इस निर्णय से सीज़ियम, रुबिडियम और ज़िरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल इन खनिजों का पता चलेगा, बल्कि इनसे जुड़े महत्वपूर्ण खनिज, जैसे लिथियम, टंगस्टन, आरईईएस, नियोबियम आदि भी मिलेंगे. ग्रेफाइट की रॉयल्टी दरें मूल्यानुसार तय करने से विभिन्न ग्रेड के खनिजों की कीमतों में बदलाव आनुपातिक रूप से परिलक्षित होगा. इन खनिजों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि से आयात और आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों में कमी आएगी और देश में रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे."
ग्रेफाइट, सीज़ियम, रुबिडियम और ज़िरकोनियम उच्च तकनीक अनुप्रयोगों और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं. उन्होंने कहा कि ग्रेफाइट और ज़िरकोनियम खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों में शामिल हैं.
उन्होंने आगे बताया कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो मुख्य रूप से एनोड सामग्री के रूप में कार्य करता है, जो उच्च चालकता और चार्जिंग क्षमता प्रदान करता है. हालांकि, भारत अपनी ज़रूरत का 60 प्रतिशत ग्रेफाइट आयात करता है. वर्तमान में, देश में 9 ग्रेफाइट खदानें कार्यरत हैं और 27 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है. इसके अलावा, जीएसआई और एमईसीएल ने 20 ग्रेफाइट ब्लॉक सौंप दिए हैं जिनकी नीलामी की जाएगी और लगभग 26 ब्लॉकों की खोज चल रही है.
