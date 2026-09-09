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आठ रेल परियोजनाओं को मंजूरी, 31 जिलों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, तेज होगा ट्रेन परिचालन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( File/ ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को रेलवे की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिनकी कुल लागत 10,783 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं में शामिल हैं- खड़गपुर-झारसुगुड़ा (बगदेही) चौथी रेल लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन और बिलासपुर (उसलापुर) – पेंड्रा रोड तीसरी रेल लाइन. कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी. ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं. रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत डिजाइन की गई हैं, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के जरिये मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी. बयान के मुताबिक, रेलवे की ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी, जिनसे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 656 किमी बढ़ जाएगा. बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से करीब 4,790 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी करीब 56 लाख है. रेल मंत्रालय के मुताबिक, "प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए रेल संपर्क में सुधार होगा, जिनमें तारातारिणी मंदिर, श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर (झारसुगुड़ा के पास प्राचीन मंदिर), बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, विरातेश्वर मंदिर, अमरकंटक मंदिर, ज्वालेश्वर धाम, अचानकमार टाइगर रिजर्व, खुटाघाट बांध, मल्हार पुरातात्विक स्थल और रतनपुर महामाया मंदिर शामिल हैं."