मोदी सरकार के 12 साल पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2ए को कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर तक मंजूरी दी है.
Published : June 10, 2026 at 3:34 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल होने के मौके पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार के साथ कई अहम फैसले लिए.
मोदी मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2ए के तहत 6.032 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दी है. इसमें पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड होंगे.
मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फेज 2(A) के चालू होने की जानकारी दी. अहमदाबाद-गांधीनगर में 77.63 किलोमीटर का एक्टिव मेट्रो रेल नेटवर्क होगा. फेज 2(A) कॉरिडोर में स्टेशनों के नाम हैं- आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और एयरपोर्ट. प्रोजेक्ट के लिए IDC (कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्याज) सहित कुल पूरा होने की लागत 2,169.04 करोड़ रुपये होगी.
अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज 2(A) शहर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला विकास होगा. यह बेहतर कनेक्टिविटी, कम ट्रैफिक जाम, पर्यावरण के फायदे, आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर क्वालिटी देने का वादा करता है. शहर की मुख्य चुनौतियों का समाधान करके और भविष्य में विस्तार के लिए एक आधार प्रदान करके, फेज 2(A) शहर के विकास की राह और स्थिरता को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा.
अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A निर्माण गतिविधि की चरम अवधि के दौरान लगभग 2,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा और सिस्टम के संचालन और रखरखाव के दौरान 500 लोगों के काम करने की संभावना है.
विकास के फायदे
अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज 2(A) शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ी तरक्की दिखाता है। फेज 2(A) शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क के एक बड़े विस्तार के तौर पर काम करता है.
बेहतर कनेक्टिविटी
अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में लगभग 6.032 किलोमीटर का नया मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जिसका मकसद एयरपोर्ट तक आसान कनेक्टिविटी देकर और उन खास रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों को जोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी बेहतर बनाना है, जहां अभी अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है.
इस फेज का मकसद रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब समेत खास जोन को मौजूदा अहमदाबाद-गांधीनगर कॉरिडोर के साथ आसानी से जोड़ना है. इसके अलावा, वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2029 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए आस-पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी डेवलप होने की संभावना है.
वैष्णव ने कहा कि इन जरूरी इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़कर, फेज 2(A) न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि आर्थिक गतिविधि, पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और रहने वालों और विजिटर्स दोनों के लिए शहरी गतिशीलता को आसान बनाएगा.
ट्रैफिक जाम में कमी
मेट्रो रेल एक अच्छा दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट है और फेज 2(A) मेट्रो रेल नेटवर्क को एयरपोर्ट तक बढ़ाने के साथ, अहमदाबाद के अंदर खास तौर पर असरदार होगा. रोड ट्रैफिक कम होने से गाड़ियों की आवाजाही आसान हो सकती है, यात्रा का समय कम हो सकता है, और पूरी सड़क सुरक्षा बढ़ सकती है.
पर्यावरण के फायदे
अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2(A) के जुड़ने और अहमदाबाद और गांधीनगर शहरों में पूरे मेट्रो रेल नेटवर्क में बढ़ोतरी से, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है.
आर्थिक विकास
यात्रा का समय कम होने और शहर के अलग-अलग हिस्सों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस डिपो तक बेहतर पहुंच से लोगों को अपने काम की जगहों और जगहों तक ज़्यादा अच्छे से पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादकता बढ़ सकती है. साथ ही, बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है. खासकर नए मेट्रो स्टेशनों के पास के इलाकों में, जिससे पहले कम पहुंच वाले इलाकों में भी निवेश और विकास हो सकता है.
सामाजिक प्रभाव
अहमदाबाद में फेज 2(A) मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन तक ज्यादा समान पहुंच मिलेगी, जिससे अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक समूहों को फायदा होगा और ट्रांसपोर्ट में असमानता कम होगी. इससे आने-जाने का समय कम होगा और जरूरी सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी.
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