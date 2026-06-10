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मोदी सरकार के 12 साल पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार को मंजूरी

मोदी कैबिनेट ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल होने के मौके पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार के साथ कई अहम फैसले लिए. मोदी मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2ए के तहत 6.032 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दी है. इसमें पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड होंगे. मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फेज 2(A) के चालू होने की जानकारी दी. अहमदाबाद-गांधीनगर में 77.63 किलोमीटर का एक्टिव मेट्रो रेल नेटवर्क होगा. फेज 2(A) कॉरिडोर में स्टेशनों के नाम हैं- आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और एयरपोर्ट. प्रोजेक्ट के लिए IDC (कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्याज) सहित कुल पूरा होने की लागत 2,169.04 करोड़ रुपये होगी. अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज 2(A) शहर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला विकास होगा. यह बेहतर कनेक्टिविटी, कम ट्रैफिक जाम, पर्यावरण के फायदे, आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर क्वालिटी देने का वादा करता है. शहर की मुख्य चुनौतियों का समाधान करके और भविष्य में विस्तार के लिए एक आधार प्रदान करके, फेज 2(A) शहर के विकास की राह और स्थिरता को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा. अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A निर्माण गतिविधि की चरम अवधि के दौरान लगभग 2,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा और सिस्टम के संचालन और रखरखाव के दौरान 500 लोगों के काम करने की संभावना है. विकास के फायदे

अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज 2(A) शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ी तरक्की दिखाता है। फेज 2(A) शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क के एक बड़े विस्तार के तौर पर काम करता है. बेहतर कनेक्टिविटी

अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में लगभग 6.032 किलोमीटर का नया मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जिसका मकसद एयरपोर्ट तक आसान कनेक्टिविटी देकर और उन खास रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों को जोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी बेहतर बनाना है, जहां अभी अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है.