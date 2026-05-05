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केंद्र सरकार ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी, 3,936 करोड़ रुपये की आएगी लागत

कैबिनेट ने 3,936 करोड़ रुपये से ज्यादा के कुल निवेश वाली दो और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंज़ूरी दी.

Cabinet approves 2 new semiconductor units; cumulative investment Rs 3,936 cr
मोदी कैबिनेट (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 7:55 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,936 करोड़ रुपये की लागत से दो नए सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी. बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति देगी.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत मंजूरी दी गई है, जिसमें GaN (गैलियम नाइट्राइड) टेक्नोलॉजी पर आधारित देश की पहली कमर्शियल मिनी/माइक्रो-LED डिस्प्ले फैसिलिटी और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी शामिल है.

ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में लगभग 3,936 करोड़ रुपये के कुल निवेश से बनाई जाएंगी और इनसे कुल 2,230 कुशल पेशेवरों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड (CML) मिनी और माइक्रो-LED डिस्प्ले मॉड्यूल बनाने के लिए गुजरात के धोलेरा में कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और ATMP के लिए एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाएगी. सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड (SSPL) अलग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए गुजरात के सूरत में एक आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) फैसिलिटी बनाएगी.

इन दो मंजूरियों से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर प्रोजेक्ट्स की संख्या 12 हो गई है, जिसमें कुल निवेश लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये है.

सरकार ने गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल किया
सरकार ने मंगलवार को अक्टूबर से शुरू होने वाले 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) पर यह फैसला किया गया.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया, "10.25 प्रतिशत की मूल प्राप्ति (रिकवरी) दर के लिए एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल होगा."

हर 10.25 प्रतिशत से ऊपर रिकवरी में 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर, एफआरपी में 3.56 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होती है. इससे ज्यादा रिकवरी को प्रोत्साहन मिलता है. मंत्री ने कहा कि एफआरपी उत्पादन लागत (अखिल भारतीय भारित लागत) का 200.5 प्रतिशत है.

मंत्री ने कहा, "किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने की उम्मीद है." सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर गन्ने का एफआरपी तय करती है. चीनी मिलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसानों से गन्ना एफआरपी या उससे अधिक कीमत पर खरीदें. चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है.

मंत्री ने कहा कि पिछले दस साल में गन्ने का एफआरपी हर साल बढ़ा है. इस कदम से लगभग एक करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा और गन्ने की खेती में लगे खेतिहर मजदूरों को मदद मिलेगी. साथ ही चीनी मिलों का लगातार चलना और घरेलू चीनी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

उन्होंने कहा कि इससे चीनी मिलों और उससे जुड़ी गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख मजदूरों को बेहतर रोजी-रोटी मिलेगी. साथ ही अतिरिक्त गन्ने से एथनॉल का उत्पादन भी संभव हो पाएगा.
मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश हैं. इस संख्या को चार और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा. संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी.

मूल रूप से लागू सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) कानून 1956 में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई थी. सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1960 द्वारा इस संख्या को बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और कानून में एक अन्य संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1986 के तहत प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी. इसके बाद, 2009 में एक नए संशोधन के माध्यम से शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 पारित होने के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या आखिरी बार 30 से बढ़ाकर 33 (प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर) की गई थी.

एमएसएमई, विमानन कंपनियों के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना
सरकार ने मंगलवार को एमएसएमई, एयरलाइन और अन्य कंपनियों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए 18,100 करोड़ रुपये के व्यय वाली आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा की. पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बीच यह कदम उठाया गया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी. इससे 2.55 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्रवाह उपलब्ध होने की उम्मीद है. मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 18,100 करोड़ रुपये के व्यय वाली यह योजना पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित विमानन क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) दोनों की मदद करेगी.

उन्होंने कहा कि यह योजना इन क्षेत्रों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में मदद करेगी. आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना से संबंधित कंपनियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने, रोजगार सुरक्षित रखने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी.

सरकार ने कहा कि समय पर नकदी उपलब्ध कराकर यह योजना कारोबार को स्थिर रखने और रोजगार बनाये रखने में मदद करेगी. इससे देश के उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहेगी. उल्लेखनीय है कि फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एमएसएमई और विमानन क्षेत्र पर वित्तीय दबाव काफी बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें: सेमीकॉन 2.0 डीप-टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, डिजाइन पारिस्थितिकी का निर्माण करेगा : वैष्णव

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