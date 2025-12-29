ETV Bharat / bharat

शहर में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल से लोग परेशान, ड्राइवर कम किराए का कर रहे विरोध

कैब हड़ताल से शहर में लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जानें क्या कहते कैब ड्राइवर...

Cab strike cripples daily commute in metros;
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 7:40 PM IST

10 Min Read
सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल के कारण सोमवार को दिल्ली, मुंबई जैसे देश के कई बड़े शहरों में एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यहां लोगों के बुकिंग कई बार कैंसिल हो गए.

लोगों को परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि, उबर, ओला और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स से जुड़े ड्राइवर हड़ताल पर चले गए. उनका कहना था कि किराए बहुत कम हैं और सरकार के तय कीमत के नियमों को कथित तौर पर लागू नहीं किया जा रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर पीक ऑफिस आवर्स के दौरान महसूस हुआ, जिससे दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और खास ऑफिस हब पर यात्री फंसे रहे.

इस हड़ताल ने एक बार फिर ऐप-बेस्ड कैब कंपनियों, उन पर निर्भर ड्राइवरों और रोजाना आने-जाने के लिए इन सर्विस पर निर्भर यात्रियों के बीच बढ़ते तनाव को सामने ला दिया है. ड्राइवरों का कहना है कि प्रति किलोमीटर के रेट में गिरावट और ज्यादा कमीशन की वजह से अच्छी जिंदगी जीना नामुमकिन हो गया है, वहीं यात्री बढ़ते किराए, कैंसलेशन और भरोसेमंद सर्विस न होने की शिकायत कर रहे हैं.

हड़ताल में शामिल एक ड्राइवर ने कहा कि, मौजूदा सिस्टम में ऑटो और कैब ड्राइवर सबसे बड़े शिकार हैं. उनका कहना था, "हम एक आजाद समाज और एक आजाद बाजार में रह रहे हैं. ड्राइवर ने कहा कि, हर किसी को सही मजदूरी मांगने का हक है. उन्होंने कहा कि, कैब ड्राइवरों को कम किराया लेने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है. अगर कोई ड्राइवर ज्यादा पैसे ले रहा है, तो यात्री दूसरा ऑटो या कैब लेने के लिए आजाद हैं. उन्होंने कहा, हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं, बंधुआ मजदूर नहीं हैं."

उन्होंने डिमांड पर आधारित बाजार में सरकार द्वारा तय किराए की लिमिट के लॉजिक पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि, "जब डिमांड ज्यादा होती है, तो ड्राइवरों को नुकसान होता है क्योंकि किराया फिक्स होता है. जो लोग भी आजाद बाज़ार का समर्थन करते हैं, वे भी नाराज हो जाते हैं. जब ड्राइवर पीक आवर्स में ज्यादा पैसे मांगते हैं. उन्होंने कहा कि, इसे सिर्फ तभी गलत क्यों माना जाता है जब ड्राइवर ज्यादा मांगते हैं.

लंबा इंतजार, बार-बार कैंसिल
हालांकि, यात्रियों के लिए हड़ताल का मतलब मीटिंग छूटना, फ्लाइट्स में देरी और बढ़ती निराशा थी. बेंगलुरु के 32 साल के प्रोफेशनल आनंद गोपी ने पिछले हफ्ते दिल्ली पहुंचने के बाद इस परेशानी का खुद अनुभव किया. गोपी ने कहा कि, दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर वे नोएडा सेक्टर 27 के लिए उबर बुक करने की कोशिश की. इस दौरान उन्हें लगभग 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.

गोपी ने ईटीवी भारत को बताया कि, पहले तो किसी ने राइड एक्सेप्ट नहीं की. उसके बाद उन्होंने एक प्रीमियम कैब बुक की, जिसे ड्राइवर ने पहले एक्सेप्ट किया और फिर कैंसल कर दिया. आखिर में, जब एक ड्राइवर आया, तो उसने कहा कि उसे जो किराया मिलेगा वह सिर्फ 12 रुपये प्रति किलोमीटर के आसपास है. एक पैसेंजर के तौर पर, आप बीच में फंस जाते हैं, आपको कहीं पहुंचना होता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं होता."

कैब हड़ताल का असर पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में देखने को मिला. वहां से कई अनुभव सामने आए. दिल्ली में काम करने वाले और गाजियाबाद में रहने वाले शिव वर्मा ने कहा कि शुक्रवार शाम को कैब बुक करना एक मुश्किल काम बन गया था. उन्होंने कहा, "मैंने नोएडा सेक्टर 72 से साहिबाबाद जाने के लिए अपने घर से कैब बुक की थी. किराया 272 रुपये दिखाया गया था. इतना पेमेंट करने के बाद भी, उन्हें 22 मिनट बाद ही कैब मिली क्योंकि ड्राइवर बार-बार बुकिंग कैंसिल कर रहा था.

वर्मा ने आगे कहा कि, उनकी एक जरूरी मीटिंग थी लेकिन उसके बाद भी वह देर से पहुंचे. जब उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कहा कि कई ड्राइवर हड़ताल पर हैं क्योंकि कंपनियां 16 से 17 किलोमीटर की राइड के लिए बहुत कम पैसे दे रही है. उसने कहा कि उसे सिर्फ लगभग 200 रुपये मिलेंगे.

वहीं कैब हड़ताल को देखते हुए, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर, पैसेंजर सामान के साथ लंबे समय तक इंतजार करते देखे गए. जबकि दूसरों ने ऑटो, बस या मेट्रो सर्विस का सहारा लिया. कई यात्रियों ने कहा कि उपलब्ध कैब की सीमित संख्या पर सर्ज प्राइसिंग ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी.

ड्राइवरों का कहना है कि कमाई अब मुमकिन नहीं रही
हड़ताल पर बैठे ड्राइवरों का कहना है कि उनका विरोध पैसेंजर के खिलाफ नहीं, बल्कि एग्रीगेटर कंपनियों और मौजूदा प्राइसिंग मॉडल के खिलाफ है. उबर के ड्राइवर सोहन ने कहा कि वह सिर्फ शाम को ड्राइव करते हुए हड़ताल में हिस्सा लेते हैं.

सोहन ने कहा कि कंपनी से हर किलोमीटर पर सिर्फ 12 से 13 रुपये मिल रहे हैं. सरकार ने लगभग 20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया जरूरी कर दिया है, लेकिन उन्हें वह नहीं मिल रहा है. इसके ऊपर से, अगर उनकी कमाई 1,000 से ज्यादा हो जाती है, तो उन्हें कंपनी को रोजाना 81 रुपये देने पड़ते हैं. लगभग 100 रुपये मोबाइल रिचार्ज और दूसरे खर्चों में चले जाते हैं. उन्होंने सवाल किया कि, फ्यूल और मेंटेनेंस के बाद, क्या बचता है.

बिहार से दिल्ली आकर उबर कैब में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि, पहले उससे कहा गया था कि, वह इस लाइन में अच्छी कमाई करेगा. हालांकि, अब उसे 6 से 8 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाता है. ऐसे में दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गुजारा करना काफी मुश्किल है.

कई ड्राइवरों ने ज्यादा कमीशन, मुश्किल से मिलने वाले इंसेंटिव और कैंसलेशन या कम एक्सेप्टेंस रेट से जुड़ी पेनल्टी की भी शिकायत की. उनका कहना है कि कंपनियां कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कम किराए का ऐड देती रहती हैं, लेकिन पैसे का बोझ लगभग पूरी तरह से ड्राइवरों पर ही आ जाता है.

अमर का कहना था कि, वह भी स्ट्राइक पर था, लेकिन वह कब तक घर पर बैठ सकता है. गुजर बसर करने के लिए कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि बच्चों और परिवार के लिए भोजन मिल सके. ऐसे में कई ड्राइवर इस कन्फ्यूजन में हैं, हड़ताल करें या फिर किसी तरह से गुजर बसर करें.

कंपनियां चुप, कम्यूटर फ्रस्ट्रेट
ड्राइवरों के आरोपों और मांगों पर ईटीवी भारत ने Uber और Rapido से जवाब मांगने के लिए जो सवाल भेजे थे, उनका प्रेस में जाने तक इंतजार किया गया. ऑफिशियल बयानों की गैर-मौजूदगी में, इस बात पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि, यह दिक्कत आखिर कब तक रहेगी और क्या कोई तुरंत समाधान दिख रहा है.

इस बीच, कम्यूटर का कहना है कि वे कागजों पर बढ़ते किराए और जमीन पर खराब सर्विस के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं. दिल्ली के एक IT प्रोफेशनल ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमें रिलायबिलिटी नहीं मिल रही है. साथ ही, आप देख सकते हैं कि ड्राइवर साफ तौर पर गुस्से में और स्ट्रेस में हैं... सिस्टम टूट गया है."

भारत टैक्सी: एक कोऑपरेटिव अल्टरनेटिव?
चल रही हड़ताल के बीच, कुछ ड्राइवरों और आने-जाने वालों ने एक आने वाले विकल्प, भारत टैक्सी की ओर देखना शुरू कर दिया है. यह भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है, जिसे केंद्र 1 जनवरी को दिल्ली में लॉन्च करने वाला है. रोलआउट में शामिल अधिकारियों का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

भारत टैक्सी ऐप को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगा और इसे ड्राइवर-ओन्ड, जीरो-कमीशन प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया जा रहा है. मौजूदा एग्रीगेटर्स के उलट, कोऑपरेटिव मॉडल का मकसद ड्राइवरों को किराए का 80 परसेंट तक सीधे अपने पास रखने देना है, जिससे उनकी टेक-होम इनकम में काफी सुधार होगा.

गुजारे और विरोध के बीच फंसे
हालांकि, सभी ड्राइवर अनिश्चित समय तक हड़ताल पर नहीं रह सकते. एक और कैब ड्राइवर अमर ने कहा कि उन्हें अपनी कंपनी से किराए में बढ़ोतरी का भरोसा मिला था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, "मुझे एक लेटर मिला जिसमें कहा गया था कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है."

इस सर्विस में कार, ऑटो-रिक्शा और बाइक मिलेंगी, और यह Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. यूज़र अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर सकेंगे, पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ लोकेशन डाल सकेंगे, राइड का ऑप्शन चुन सकेंगे और रियल टाइम में गाड़ियों को ट्रैक कर सकेंगे। खास फीचर्स में ट्रांसपेरेंट किराया स्ट्रक्चर, कई भाषाओं वाला इंटरफेस, रियल-टाइम ट्रैकिंग और 24x7 कस्टमर सपोर्ट शामिल हैं.

इसमें सेफ्टी पर भी जोर दिया गया है. ऐप को दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, वेरिफाइड ड्राइवर ऑनबोर्डिंग पक्का करेगा, और यूजर्स को भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स के साथ राइड की डिटेल्स शेयर करने देगा. ड्राइवरों के राइड मना करने या बुकिंग कैंसिल करने जैसी आम शिकायतों को दूर करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं. खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद पीक डिमांड के दौरान अनकंट्रोल्ड सर्ज प्राइसिंग को रोकना है.

कई ड्राइवरों के लिए, कोऑपरेटिव मॉडल उम्मीद की किरण है. एक हड़ताल कर रहे ड्राइवर ने कहा, "अगर यह सच में बिना कमीशन और सही किराए के साथ काम करता है, तो हममें से कई लोग इसे छोड़ देंगे." यात्री भी सावधानी से उम्मीद कर रहे हैं कि भारत टैक्सी किराए और उपलब्धता में कुछ स्थिरता ला सकती है.

जैसे-जैसे हड़ताल भारत के मेट्रो में रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डाल रही है, यह गतिरोध गिग इकॉनमी रेगुलेशन, सही प्राइसिंग और ऐप-बेस्ड मोबिलिटी की सस्टेनेबिलिटी के बारे में गहरे सवालों को सामने लाता है. चाहे मौजूदा एग्रीगेटर्स के साथ बातचीत हो या भारत टैक्सी जैसे ऑप्शन सामने आएं, ड्राइवर और यात्री दोनों ही ऐसे समाधान की तलाश में हैं जो अफोर्डेबिलिटी (सामर्थ्य) और काम की इज्जत के बीच बैलेंस बनाए रखे.

