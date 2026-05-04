ETV Bharat / bharat

उपचुनाव परिणाम 2026: पांच राज्यों की 7 सीटों के उपचुनाव नतीजे आज, बारामती पर टिकी निगाहें

हाईप्रोफाइल सीट बारामती पर सभी की नजरें लगी हुई हैं. यहां से सुनेत्रा पवार की किस्मत का फैसला होगा.

BYPOLL RESULTS 2026
पांच राज्यों की 7 सीटों के उपचुनाव नतीजे आज (प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 7:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पांच राज्यों असम, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना आज 4 मई 2026 को हो रही है. इनके अलावा पांच राज्यों कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की भी काउंटिंग होने जा रही है. जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की दो विधानसभा सीटों, गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड की एक-एक सीट पर वोटिंग पिछले महीने 9 अप्रैल को हुई थी. बात महाराष्ट्र की बारामती सीट और राहुरी सीटों की करें तो यहां पर मतदान 23 अप्रैल को हुए थे. बारामती सीट पर सभी की नजरें लगी हुई हैं क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद वोटिंग हुई थी. बारामती में करीब 58.17 फीसदी मतदान हुआ था, जबकि राहुरी सीट पर 55.86 प्रतिशत वोट पड़े. नागालैंड के कोरिडांग सीट पर करीब 83 फीसदी वोटिंग हुई थी और मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया था. कर्नाटक की दो सीटों पर भी वोट जमकर पड़े थे. यहां की बागलकोट सीट पर 68.62 फीसदी वोट पड़े और दावणगेरे दक्षिण में वोट प्रतिशत 63.43 रहा. गुजरात की उमरेठ सीट पर भी 59.04 फीसदी वोटिंग हुई थी.

TAGGED:

BYPOLL RESULTS 2026 LIVE
उपचुनाव 2026 परिणाम
BARAMATI BYPOLLS RESULTS 2026
SUNETRA PAWAR
BYPOLL RESULTS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.