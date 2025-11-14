ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : बडगाम चुनाव को उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ फैसला मानती है पीडीपी

बडगाम (जम्मू कश्मीर): पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता वहीद उर रहमान पारा ने बडगाम के नतीजों को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ फैसला बताया.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये नतीजे उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रदर्शन पर फैसला हैं. हालांकि अंतिम परिणाम अभी आने बाकी हैं, लेकिन पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने अपने प्रतिद्वंद्वी एनसी के आगा सैयद महमूद को हराया.

उन्होंने कहा, "50 विधायकों के बावजूद सरकार ने रीढ़विहीन चरित्र दिखाया है और शासन के बुनियादी मुद्दों और जम्मू-कश्मीर के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं की अनदेखी की है." पर्रा अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी से मिलने उनके आवास पर बडगाम शहर पहुंचे. नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के खिलाफ भारी जीत का जश्न मनाने के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोग यहां पहुंचे, उत्साहित भीड़ ने पटाखे फोड़े और एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह के पक्ष में नारे लगाए.

उन्होंने रूहुल्लाह की तस्वीरें भी प्रदर्शित कीं और उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मुंतज़िर की जीत के पीछे प्रमुख व्यक्ति बताया. अपने घर के अंदर, आगा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने पार्टी को आईना दिखाने के लिए एनसी के बजाय पीडीपी को वोट दिया. रूहुल्लाह के पार्टी के साथ आरक्षण नीति समेत कई मुद्दों पर मतभेद हो गए हैं, जिसके चलते वे चुनाव प्रचार से दूर रहे हैं.