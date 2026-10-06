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बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में उपचुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

हैदराबाद: तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई. चार विधानसभा सीटों - पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजिनगर, तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टांचावडी और असम में नागांव लोकसभा सीट पर वोटिंग चल रही है. असम की नागांव संसदीय सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी. पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा और रेजिनगर सीट, जो आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, पर उपचुनाव कराना पड़ा. नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.