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DMK ने तमिलनाडु में विजय की TVK को सत्ता से बाहर रखने के लिए AIADMK के 'गठबंधन ऑफर' को ठुकराया

Chennai: तमिलनाडु में विजय की तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) को अपनी पहली सरकार बनाने से रोकने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (AIADMK) के बीच 'कड़े दुश्मनों' की बातचीत की खबरों के बीच, डीएमके ने कथित तौर पर चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा आने के बाद राज्य में सरकार बनाने के एआईएडीएमके के 'ऑफर' को ठुकरा दिया है.

कांग्रेस के चुनाव से पहले की अपनी सहयोगी डीएमके से रिश्ता तोड़ने और टीवीके को सपोर्ट देने के बाद दोनों द्रविड़ विरोधियों के बीच बातचीत की चर्चा तेज हो गई. द हिंदू के हवाले से सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके ने 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए डीएमके से सपोर्ट मांगा.

हालांकि, ऐसा लगता है कि डीएमके लीडरशिप ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मना कर दिया है कि पार्टी विपक्ष में बैठने को तैयार है और लोगों के आदेश के खिलाफ नहीं जाना चाहती. अभी तक इस बारे में एआईएडीएमके या डीएमके की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है.

इससे पहले टीवीके के लीडर विजय ने गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. सूत्रों ने बताया कि गवर्नर ने विजय से 118 विधायकों के समर्थन वाल पत्र जमा करने को कहा, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद विधानसभा में बहुमत के आंकड़े पर पहुंचने के लिए उसे पांच और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी.