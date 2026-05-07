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DMK ने तमिलनाडु में विजय की TVK को सत्ता से बाहर रखने के लिए AIADMK के 'गठबंधन ऑफर' को ठुकराया

गवर्नर आर्लेकर ने 16वीं तमिलनाडु विधानसभा को 5 मई से भंग कर दिया, जब विजय ने उनसे मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया.

DMK Rejects AIADMK's 'Alliance Offer' To Keep Vijay's TVK Out Of Power In Tamil Nadu
टीवीके विधायक दल के नेता विजय (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 9:20 AM IST

3 Min Read
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Chennai: तमिलनाडु में विजय की तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) को अपनी पहली सरकार बनाने से रोकने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (AIADMK) के बीच 'कड़े दुश्मनों' की बातचीत की खबरों के बीच, डीएमके ने कथित तौर पर चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा आने के बाद राज्य में सरकार बनाने के एआईएडीएमके के 'ऑफर' को ठुकरा दिया है.

कांग्रेस के चुनाव से पहले की अपनी सहयोगी डीएमके से रिश्ता तोड़ने और टीवीके को सपोर्ट देने के बाद दोनों द्रविड़ विरोधियों के बीच बातचीत की चर्चा तेज हो गई. द हिंदू के हवाले से सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके ने 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए डीएमके से सपोर्ट मांगा.

हालांकि, ऐसा लगता है कि डीएमके लीडरशिप ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मना कर दिया है कि पार्टी विपक्ष में बैठने को तैयार है और लोगों के आदेश के खिलाफ नहीं जाना चाहती. अभी तक इस बारे में एआईएडीएमके या डीएमके की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है.

इससे पहले टीवीके के लीडर विजय ने गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. सूत्रों ने बताया कि गवर्नर ने विजय से 118 विधायकों के समर्थन वाल पत्र जमा करने को कहा, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद विधानसभा में बहुमत के आंकड़े पर पहुंचने के लिए उसे पांच और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी.

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. डीएमके 59 सीटों पर जीती, जबकि एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली. कांग्रेस को पांच सीटें मिली और उसने पहले ही टीवीके को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है. पीएमके ने 4 सीटें जीती, जबकि आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआई(एम) और वीसीके को दो-दो सीटें मिली. बीजेपी, डीएमडीके और एएमएमके को एक-एक सीट मिली.

बुधवार शाम को एआईएडीएमके ने अपने नए चुने गए विधायकों को पड़ोसी राज्य पुडुचेरी भेज दिया. पार्टी के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने पीटीआई को इसकी पुष्टि की और कहा कि विधायकों को वहीं रखा गया है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने विधायकों को भेजा गया है या इस फैसले के पीछे क्या कारण है.

विजय की पार्टी के पास पांच विधायक कम होने के कारण एआईएडीएमके ने पहले दोहराया था कि वह टीवीके की लीडरशिप वाली सरकार का सपोर्ट नहीं करेगी. इस बीच, सूत्रों का कहना है कि अगर टीवीके राज्य में गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस को दो कैबिनेट बर्थ ऑफर किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- TVK के साथ गठबंधन करके तमिलनाडु में नई राजनीतिक राह पर कांग्रेस

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