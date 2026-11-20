बिहार में भीषण सड़क हादसा, कार-बाइक की टक्कर में UP के 5 युवक समेत 7 की मौत
Buxar Road Accident: बक्सर में कार और बाइक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : November 20, 2026 at 6:44 AM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के पास गुरुवार की रात कार और बाइक के बीच हुई आमने-सामने की जोरदार टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.
गहमर से मोहनिया जा रहे थे युवक
उत्तर प्रदेश के गहमर थाना क्षेत्र के भतउरा गांव के पांच युवक कार पर सवार होकर रामगढ़-मोहनिया की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सोनपा गांव की तरफ से तीन युवक बाइक पर सवार होकर मुख्य सड़क पर निकले. इसी बीच कार और बाइक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हैं.
मृतकों युवकों की पहचान
मृतकों में उत्तर प्रदेश के गहमर थाना क्षेत्र के भतउरा गांव निवासी के सम्राट ठाकुर (22), इरफान अंसारी (25 वर्ष), अरबाज अंसारी (20 वर्ष) और बादल कुमार (30 वर्ष) शामिल हैं. वहीं, बाइक सवार तीन युवक की भी मौत हुई है. इसमें उत्तर प्रदेश के उतरौली निवासी अरुण कुमार राजभर (21 वर्ष), शिवम कुमार और शुभम कुमार शामिल हैं.
शुभम कुमार राजपुर थाना क्षेत्र के सॉरी गांव और शिवम कुमार (18 वर्ष) राजपुर थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव निवासी हैं. ग्रामीणों के मुताबिक अरुण पहले से ही सोनपा गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था.
तीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ा
ग्रामीणों के अनुसार, कार में पांच और बाइक पर तीन युवक सवार थे. हादसे में चार लोगों की मौत के बाद बाकी चार घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने दो घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. हालांकि इलाज के दौरान पहले शिवम और शुभम की मौत हो गई, उसके बाद सम्राट ठाकुर ने भी दम तोड़ दिया. एक का अभी भी इलाज चल रहा है.
"सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत घटनास्थल पर हुई है, जबकि अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. घायलों की स्थिति और अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस संबंध में कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है."- निवास कुमार, राजपुर थानाध्यक्ष
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