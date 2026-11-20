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बिहार में भीषण सड़क हादसा, कार-बाइक की टक्कर में UP के 5 युवक समेत 7 की मौत

बक्सर में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के बक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के पास गुरुवार की रात कार और बाइक के बीच हुई आमने-सामने की जोरदार टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

गहमर से मोहनिया जा रहे थे युवक

उत्तर प्रदेश के गहमर थाना क्षेत्र के भतउरा गांव के पांच युवक कार पर सवार होकर रामगढ़-मोहनिया की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सोनपा गांव की तरफ से तीन युवक बाइक पर सवार होकर मुख्य सड़क पर निकले. इसी बीच कार और बाइक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हैं.