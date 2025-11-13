ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में बंधक बना बिहार का मजदूर, परिजनों ने सरकार से लगायी 'रिहाई' की गुहार

बिहार के मजदूर को कर्नाटक में बंधक बना लिया गया है. परिजनों ने सरकार और प्रशासन से रिहाई की गुहार लगाई है. पढ़ें पूरी खबर..

Buxar labourer hostage in Karnataka
बक्सर का मजदूर कर्नाटक में बंधक बना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 1:59 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर के रहने वाले शख्स को कर्नाटक में बंधक बनाकर मजदूरी कराने का मामला सामने आया है. जिले के राजपुर प्रखंड के धनसोई थानाक्षेत्र के दुल्फा के मजदूरों को कर्नाटक में बंधक बनाकर रखा गया है. इनमें गंगा प्रसाद सिंह के बेटे प्रेमचंद्र सिंह भी शामिल हैं. इनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगाई है. एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

प्रेमचंद्र सिंह कर्नाटक में बंधक: पीड़ित के भाई चंदन कुशवाहा ने पूर्व मंत्री संतोष निराला, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर अपने भाई और अन्य मजदूरों की रिहाई की मांग की है. इनका कहना है कि उनके भाई प्रेमचंद्र सिंह कर्नाटक के विजयपुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मशीन चलाने का काम करते थे. कुछ दिनों पहले उन्होंने परिवार को सूचना दी थी कि वे 10 नवंबर को घर लौटेंगे लेकिन जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनके मोबाइल पर संपर्क करना शुरू किया, जो लगातार बंद मिल रहा था.

परिजनों ने लगाई मदद की गुहार (ETV Bharat)

क्या बोले परिजन?: चंदन कुशवाहा ने बताया कि काफी प्रयासों के बाद जब प्रेमचंद्र से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वह विजयपुर के यहमार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे, तभी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए और जबरन बिहार और उत्तर प्रदेश के दर्जनभर मजदूरों को गाड़ियों में बैठाकर ले गए. सभी मजदूरों को गन्ने के खेतों में जबरन मजदूरी कराई जा रही है.

"मेरा भाई कर्नाटक की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मशीन चलाने का काम करते थे. वह 10 नवंबर को घर आने वाले थे लेकिन ठेकेदार ने अपने लोगों के साथ मिलकर यहमार रेलवे स्टेशन से उसे जबरन उठा लिया. हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मदद करें और मेरे भाई की सकुशल रिहाई करवाएं."- चंदन कुशवाहा, प्रेमचंद्र सिंह के भाई

परिजनों को मिला मदद का भरोसा: पूर्व मंत्री संतोष निराला ने परिजनों को मदद का भरोसा दिया है. उन्होंने बताया कि उन्हें मजदूरों के परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिला है, जिसे उन्होंने बक्सर पुलिस कप्तान के पास भेज दिया है. वह खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मीडिया और पीड़ित परिवारों के साथ साझा करेंगे. वहीं एसपी शुभम आर्य ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है.

"मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच की जा रही है. यदि आवश्यक हुआ तो कर्नाटक पुलिस से समन्वय स्थापित कर मजदूरों को छुड़ाने की कार्रवाई की जाएगी."- शुभम आर्य, पुलिस अधीक्षक, बक्सर

