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जिस 'मनीला रस्सा' से बनता था फांसी की फंदा, उससे कैदियों ने बनाया 'रक्षा सूत्र', जानें कैसा रहा है इतिहास

बक्सर में मनीला रस्सा से कैदी बना रहे खूबसूरत राखियां, बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने, परिवारों को आर्थिक सहायता देने की खास पहल. रिपोर्ट- उमेश पांडे

Buxar Central Jail
बक्सर केंद्रीय कारा में कैदी बना रहे राखियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2026 at 8:18 PM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर में इन दिनों लोहे की सलाखों के पीछे खूबसूरत 'राखी' तैयार हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि मौत का फंदा बुनने वाले हाथों ने अब रिश्तों की डोर बुनी है. इसके अलावा हैरत की एक बात ये भी है कि बक्सर के जेल में जिस डोर से कभी मौत का फंदा तैयार किया जाता था आज उनसे ही राखी बनाई जा रही है.

राखियां बना रहे बंदी: दरअसल बक्सर केंद्रीय कारा के बंदी रक्षाबंधन के लिए आकर्षक राखियां बना रहे हैं, जिन्हें 15 से 30 रुपये में बेचा जा रहा है. जेल प्रंबधन की यह पहल बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने, कौशल प्रशिक्षण देने और परिवारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई है.

Buxar Central Jail
बक्सर केंद्रीय कारा (ETV Bharat)

मनीला रस्सा से पहचान: लंबे वक्त से बक्सर के जेल की पहचान मनीला रस्सा से होती आई है. महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से लेकर मुंबई बम धमाकों के दोषी अजमल कसाब, और संसद पर हमले के दोषी अफ़जल गुरु को दी गई सभी फांसियों में इस्तेमाल किए गए फांसी के फंदे बक्सर के सेंट्रल जेल में बनाए गए हैं.

1844 में ही सूती वस्त्र निर्माणशाला: बक्सर केंद्रीय कारा के इतिहास पर नजर डाले तो शाहाबाद जिला गजेटियर के अनुसार यहां 1844 में ही सूती वस्त्र निर्माणशाला स्थापित हो चुकी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जेल-उद्योग इकाइयों में शुमार है. 1880 में शुरू हुई रस्सा निर्माणशाला और ब्रिटिश काल में ‘मनीला रस्सा’ का उत्पादन इसकी विशिष्ट पहचान था.

विशेष 'हैंगिग रोप' का निर्माण: बक्सर केंद्रीय कारा की पहचान सिर्फ कपड़ा उद्योग से नहीं बनी. देश में फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली विशेष रस्सी तैयार करने के कारण भी बक्सर जेल का नाम लंबे समय से चर्चा में रहा है. उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर जेल के बंदी लंबे समय से विशेष 'हैंगिग रोप' तैयार करते रहे हैं.

Buxar Central Jail
कैदियों द्वारा निर्मित राखियां (ETV Bharat)

बक्सर केंद्रीय कारा की अलग पहचान: जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों कि माने तो एक रस्सी में करीब 7,200 महीन धागों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे तैयार करने में कई दिन लगते हैं. उस समय एक रस्सी की आदर्श लंबाई करीब 16 फीट और भार क्षमता लगभग 150 किलोग्राम बताई गई है. यही वह काम है जिसने बक्सर केंद्रीय कारा को देशभर में एक अलग पहचान दी.

विशेष निगरानी में भेजी गई रस्सी: अफजल गुरु की फांसी के लिए तिहाड़ जेल को बक्सर से रस्सी भेजी गई थी. निर्भया मामले में भी बक्सर जेल के बंदियों द्वारा तैयार रस्सियों को तिहाड़ भेजा गया. कहा जाता है कि उस समय तिहाड़ जेल अधीक्षक द्वारा प्रत्येक रस्सी की कीमत 2140 रुपये की हिसाब से भुगतान किया गया था. जिसके बाद सील पैक कर विशेष निगरानी में रस्सी भेजी गई.

दूसरी पहचान: वहीं 2004 में पश्चिम बंगाल के धनंजय चटर्जी की फांसी के लिए भी बक्सर से ही रस्सी भेजी गई थी. यानी एक तरफ बक्सर के कैदियों के हाथ मौत का फंदा तैयार करने के लिए जाने गए, दूसरी तरफ उन्हीं हाथों ने कपड़े, रस्सी और अब राखी जैसे उत्पाद तैयार करके अपनी दूसरी पहचान भी बनाई.

ऐतिहासिक और तकनीकी पहचान: मनीला रस्सा अपने आप में एक खास ऐतिहासिक और तकनीकी पहचान रखता है. बक्सर व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता राहुल आनंद बताते हैं कि पहले इस प्रकार की रस्सी फिलीपींस के मनीला जेल में तैयार की जाती थी. इसी वजह से कालांतर में इसे ‘मनीला रस्सा' के नाम से जाना जाने लगा.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"इस प्रकार की रस्सी फिलीपींस के मनीला जेल में तैयार की जाती थी. इसी वजह से कालांतर में इसे ‘मनीला रस्सा' के नाम से जाना जाने लगा."-राहुल आनंद, वरीय अधिवक्ता, बक्सर व्यवहार न्यायालय

मानकों और प्रक्रिया के अनुरूप निर्मित: देश में जब किसी सजायाफ्ता कैदी को फांसी दिए जाने का न्यायिक आदेश जारी होता है, तब फांसी के लिए आवश्यक रस्सी तैयार करने की जिम्मेदारी बक्सर केंद्रीय कारा को दी जाती रही है. खास किस्म के मजबूत धागों से तैयार होने वाली यह रस्सी निर्धारित मानकों और प्रक्रिया के अनुरूप बनाई जाती है.

निर्माण में तीन से चार दिन का समय: जेल मैनुअल के अनुसार एक फांसी की रस्सी को तैयार करने में करीब तीन से चार दिन का समय लगता है. इस पूरी प्रक्रिया को प्रशिक्षित बंदियों की निगरानी में सावधानी और गोपनीयता के साथ पूरा किया जाता है. कारागार परिसर में इसके लिए अलग व्यवस्था भी की गई है, जहां रस्सी को निर्धारित लंबाई, मोटाई और वजन जैसे मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है.

भौगोलिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण: राहुल आनंद बताते हैं कि बक्सर की इस पहचान के पीछे उसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. गंगा नदी के किनारे स्थित बक्सर की जलवायु और वातावरण में मौजूद विशेष आर्द्रता को रस्सी के लिए जरूरी सूत तैयार करने के लिए कपास की खेती के अनुकूल माना जाता रहा है. यही वजह है कि ब्रिटिश शासन के दौर में भी बक्सर को इस विशेष कार्य के लिए उपयुक्त स्थान के तौर पर चुना गया होगा.

"गंगा नदी के किनारे स्थित बक्सर की जलवायु और वातावरण में मौजूद विशेष आर्द्रता को रस्सी के लिए जरूरी सूत तैयार करने के लिए कपास की खेती के अनुकूल माना जाता रहा है. यही वजह है कि ब्रिटिश शासन के दौर में भी बक्सर को इस विशेष कार्य के लिए उपयुक्त स्थान के तौर पर चुना गया होगा."- राहुल आनंद, वरीय अधिवक्ता, बक्सर व्यवहार न्यायालय

Buxar Central Jail
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

हुनर को नई राह: आज बक्सर केंद्रीय कारा की यह परंपरा केवल एक जेल की पहचान नहीं, बल्कि यहां विकसित हुई एक विशिष्ट कारीगरी, प्रशिक्षण और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है. समय के साथ उन्हीं कुशल हाथों को कौशल विकास से जोड़कर सकारात्मक दिशा देने की कोशिश भी इस बात का उदाहरण है कि जेल की चारदीवारी के भीतर हुनर को नई राह दी जा सकती है.

सुधारात्मक न्याय का अनूठा उदाहरण: इसी परिसर में 2012 में स्थापित बक्सर मुक्त कारागार बिहार में सुधारात्मक न्याय का अनूठा उदाहरण बनकर उभरा है. यहां उत्तम आचरण वाले बंदी परिवार के साथ सामान्य जीवन जीते हुए बाहर मेहनत-मजदूरी कर अपना भरण-पोषण करते हैं.

किफायती दर: इसी कड़ी में रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय कारा के बंदियों ने स्वावलंबन और सृजन की एक अनुपम मिसाल पेश की है. जेल परिसर में अत्यंत आकर्षक व रंग-बिरंगी राखियां तैयार की जा रही हैं. आठ सजायाफ्ता बंदियों द्वारा कुशलता से बनाई जा रही ये राखियां 15, 20, 25 और 30 रुपए की किफायती दरों पर बेची जा रही है.

मनीला रस्सा से राखी: बक्सर जेल की खास पहचान है मनीला रस्सा, लेकिन ये रस्सा अब बंदियों के हुनर से आकर्षक राखियां बनाने के काम आ रहा है. बाहर की दुनिया जेल की ऊंची दीवारों, लोहे की सलाखों और उनके पीछे बंद जिंदगी को अक्सर सजा, अपराध और अंधेरे से जोड़ देती है.

धागों की चमक: लेकिन बक्सर केंद्रीय कारा की ये कहानी इस तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा रही है. यहां जिन हाथों ने कभी मौत के फंदे की रस्सी में अपनी उंगलियों का हुनर उतारा, वहीं हाथ आज भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की निशानी राखी बुन रहे हैं.रक्षाबंधन से पहले बक्सर केंद्रीय कारा में इन दिनों रंग-बिरंगे धागों की चमक नजर आ रही है.

Buxar Central Jail
मुक्ति बाजार (ETV Bharat)

बंदी बना रहे राखियां: सलाखों के पीछे बैठे आठ सजायाफ्ता बंदी आकर्षक राखियां तैयार कर रहे हैं. लाल, पीले, हरे और सुनहरे रंगों से सजी ये राखियां जब जेल की दीवारों से निकलकर बाजार तक पहुंचती हैं तो अपने साथ सिर्फ रंग और धागा नहीं, बल्कि सुधार, हुनर और नई जिंदगी का संदेश लेकर आती हैं. शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है.

रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की पहल: कारा महानिरीक्षक के निर्देश पर बंदियों को जेल की चारदीवारी में रखने के बजाय उन्हें रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की पहल की जा रही है. इसी कड़ी में राखी निर्माण का काम शुरू कराया गया है.जेल अधीक्षक ज्ञानिता गौरव के अनुसार, राखी निर्माण केवल त्योहार के लिए उत्पाद तैयार करना नहीं है. इसके पीछे उद्देश्य बंदियों को ऐसा हुनर देना है, जिसे वे सजा पूरी होने के बाद भी अपने जीवन का सहारा बना सकें.

पहल की सराहना: वहीं बक्सर एसपी शुभम आर्य ने केंद्रीय कारा में बंदियों द्वारा कौशल विकास के माध्यम से राखी तैयार किए जाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह जेल सुधार की दिशा में एक सकारात्मक और सराहनीय कदम है. उन्होंने कहा कि बंदियों को हुनर से जोड़ने का उद्देश्य केवल उन्हें काम सिखाना नहीं, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना भी है,

बंदियों के पुनर्वास का रास्ता तैयार: एसपी ने आगे कहा कि जब कोई बंदी अपनी सजा पूरी कर समाज में वापस लौटता है, तो उसके पास ऐसा हुनर होना चाहिए, जिसके सहारे वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन आगे बढ़ा सके और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके. कौशल विकास इसी सोच को मजबूत करता है और बंदियों के पुनर्वास का रास्ता तैयार करता है.

Buxar Central Jail
कैदी बना रहे खूबसूरत राखियां (ETV Bharat)

भविष्य की नई राह: एसपी ने कहा कि जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है. सजा पूरी करने के बाद बंदी जब समाज में लौटे, तो वह बेहतर जीवन जी सके और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए सुधार और पुनर्वास की पहल भी उतनी ही जरूरी है. बक्सर केंद्रीय कारा में राखी निर्माण जैसी गतिविधियां इसी सकारात्मक सोच का उदाहरण हैं, जहां बंदियों के हाथों में हुनर देकर उन्हें भविष्य की नई राह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है.

"जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है. सजा पूरी करने के बाद बंदी जब समाज में लौटे, तो वह बेहतर जीवन जी सके और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए सुधार और पुनर्वास की पहल भी उतनी ही जरूरी है. बक्सर केंद्रीय कारा में राखी निर्माण जैसी गतिविधियां इसी सकारात्मक सोच का उदाहरण हैं."- शुभम आर्य, एसपी, बक्सर

पुरुष बंदी बना रहे राखियां: मौजूदा समय में आठ सजायाफ्ता बंदी राखियां तैयार कर रहे हैं. यह पुरूष बंदी अलग-अलग जाति और समुदाय के है. धागों को जोड़ना, डिजाइन तैयार करना, सजावट करना और फिर उसे बाजार के योग्य बनाना-हर चरण में उनके हाथों की मेहनत दिखाई देती है.

बेउर और पटना में बिक्री: बक्सर केंद्रीय कारा में तैयार राखियों की कीमत 15, 20, 25 और 30 रुपये रखी गई है. इन्हें स्थानीय मुक्ति आउटलेट के अलावा आदर्श केंद्रीय कारा बेउर और पटना के खादी मॉल में भी बिक्री के लिए भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक तीनों स्थानों के लिए राखियां तैयार कर भेजी गई हैं.

पारिश्रमिक से बंदियों को आर्थिक संबल: राखियों की बिक्री से मिलने वाले पारिश्रमिक से बंदियों को आर्थिक संबल मिलता है. इससे उनके परिवारों को भी मदद मिलती है और बंदियों के भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि वे समाज के लिए केवल बोझ नहीं, बल्कि कुछ उपयोगी करने वाले हाथ भी बन सकते हैं.

Buxar Central Jail
कैदियों द्वारा निर्मित सामान (ETV Bharat)

सामान्य कारागारों से अलग पहचान: बक्सर केंद्रीय कारा में कौशल विकास की कहानी नई नहीं है. यहां बंदियों को सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरी सहित विभिन्न रोजगारपरक कार्यों से जोड़ने की परंपरा रही है. एक समय बक्सर जेल की औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था. उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में 1844 में यहां सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होने का उल्लेख मिलता है. सदियों पुरानी यह औद्योगिक परंपरा बक्सर जेल को सामान्य कारागारों से अलग पहचान देती है.

जेल में पावरलूम पर कपड़ा: शाहाबाद गजेटियर में भी 1844 में स्थापित कपड़ा उद्योग को देश की पुरानी कम्पोजिट जेल-औद्योगिक इकाइयों में शुमार किया था. पुराने सरकारी अभिलेखों में बक्सर केंद्रीय जेल में पावरलूम पर कपड़ा बुनने का उल्लेख मिलता है. जेल की जानकारों की माने तो 1937-38 के बिहार प्रशासनिक विवरण में बक्सर जेल के बुनाई विभाग में उस वर्ष 3,40,831 गज कपड़े के उत्पादन का आंकड़ा दर्ज है.

श्रम और कौशल की कहानी: उसी विवरण में जेल के प्रमुख उद्योगों में टेंट निर्माण, सिलाई और सूती कपड़ा बुनाई का उल्लेख है. आज राखी बनाने वाले ये हाथ अचानक शुरू हुई किसी परंपरा का हिस्सा नहीं हैं. इनके पीछे बक्सर जेल के सदियों पुराने श्रम और कौशल की कहानी खड़ी है.

समय के साथ बदलता गया जेल का उद्योग: बक्सर जेल का उद्योग समय के साथ बदलता गया. कभी यहां कपड़ा और सूत तैयार होता था, पावरलूम चलते थे, सरकारी विभागों के लिए वस्त्र तैयार किए जाते थे. बंदी बुनाई और सिलाई जैसे कामों में लगाए जाते थे. समय बदला, मशीनें बदलीं और उत्पादन की जरूरतें भी बदल गईं. लेकिन बंदियों के हाथों को काम से जोड़ने की सोच नहीं बदली.

परंपरा का आधुनिक रूप राखी: आज उसी परंपरा का आधुनिक रूप राखी, गारमेंट और दूसरे उपयोगी उत्पादों के रूप में दिखाई देता है. और इसी औद्योगिक विरासत के कारण बक्सर जेल की कहानी का एक और अध्याय बेहद चर्चित हुआ—मौत का फंदा.

केंद्रीय कारा की असाधारण कहानी: बक्सर के केंद्रीय कारा में बंदियों के द्वारा तैयार की गई एक रस्सी किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन सकती है. वहीं एक राखी किसी भाई की कलाई पर बंधकर उसे जिंदगी भर बहन के प्यार की याद दिलाती है. एक तरफ फंदा जिसका अंतिम उद्देश्य मृत्यु है, दूसरी तरफ राखी जो प्रेम, विश्वास और रिश्ते का प्रतीक है, और इन दोनों के बीच खड़े हैं वही हाथ और यही विरोधाभास बक्सर केंद्रीय कारा की कहानी को असाधारण बना देता है.

इंसान का दूसरा चेहरा: जिन हाथों को कभी समाज ने सिर्फ अपराध से जोड़कर देखा, वही हाथ जब किसी बहन के लिए राखी बनाते हैं तो उसके भीतर छिपे इंसान का दूसरा चेहरा दिखाई देता है. सलाखें शरीर को रोक सकती हैं, हुनर को नहीं, जेल की दीवारें बंदी को बाहर जाने से रोक सकती हैं, लेकिन हुनर को दीवारों में कैद करना आसान नहीं. यही कारण है कि कारागारों में कौशल विकास को सुधारात्मक व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है.

एक धागा, तीन दौर और बक्सर की पहचान: बक्सर केंद्रीय कारा की औद्योगिक यात्रा को देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है. यहां पहला दौर—कपड़े का है जहां धागे बनाए गए, उनसे कपड़े बुने गए और जेल उद्योग ने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया. दूसरा दौर—रस्सी का आया, उसी धागे ने बक्सर को देश में विशेष फांसी की रस्सी तैयार करने वाली जेल के रूप में पहचान दिलाई. और आज ये तीसरा दौर—राखी का है, आज वही धागा रिश्तों की डोर बनकर जेल की दीवारों से बाहर निकल रहा है.

संभावना की कहानी: बक्सर केंद्रीय कारा की कहानी सिर्फ अपराध और सजा की कहानी नहीं है. यह उस संभावना की कहानी भी है कि इंसान गलती के बाद बदल सकता है. मौत का फंदा तैयार करने वाले हाथ जब राखी बनाते हैं तो शायद वे खुद भी अपने अतीत से बाहर निकलने की कोशिश करते होंगे.

समाज की मुख्यधारा तक वापसी: राखी का धागा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन रिश्तों को जोड़ने की उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है. ठीक वैसे ही सुधार का रास्ता भी शायद शुरुआत में कमजोर दिखाई देता है. लेकिन मौका, प्रशिक्षण और सम्मान मिल जाए तो वही रास्ता किसी बंदी को समाज की मुख्यधारा तक वापस ला सकता है.

सिर्फ उत्पाद नहीं एक संदेश: इस रक्षाबंधन पर बक्सर जेल से निकली ये राखियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि इस बार सलाखों के पीछे से सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक संदेश निकला है. संदेश ये की गलती करने वाला इंसान हमेशा गलत नहीं होता, उसे सुधार का मौका मिले तो वही हाथ, जो कभी मौत का फंदा बुनते थे, किसी बहन के लिए स्नेह की डोर भी बुन सकते हैं.

उम्मीद में असली कीमत: इसीलिए इस बार इन राखियों की असली कीमत उस उम्मीद में है, जो एक बंदी के हाथ से निकलकर समाज की कलाई तक पहुंच रही है. सलाखों के पीछे से निकला यह स्नेह का धागा शायद यही कह रहा है सजा इंसान को रोक सकती है, लेकिन सुधार की राह को नहीं.

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