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कभी हीन नजरों से देखी जाती थी नचनी कला, अब राष्ट्रीय सम्मान से नवाजी जाएंगी बुंडू-तमाड़ की दो बहनें

रांची: झारखंड की लोक संस्कृति के लिए यह गर्व का क्षण है. जिस नचनी कला को कभी समाज का एक वर्ग सम्मान की नजर से नहीं देखता था, उसी कला ने आज दो ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. बुंडू प्रखंड के ताऊ गांव निवासी बुटन देवी और तमाड़ प्रखंड के जामडीह गांव निवासी सोमबारी देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है. दोनों सगी बहनें हैं और वर्षों से झारखंड की पारंपरिक नचनी नृत्य कला को जीवित रखने का काम कर रही हैं.

छोटे गांव से राष्ट्रीय मंच तक का सफर

करीब 65 वर्षीय बुटन देवी और लगभग 60 वर्षीय सोमबारी देवी साधारण ग्रामीण परिवार से आती हैं. दोनों अधिक पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन अपनी कला के प्रति समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. आर्थिक तंगी, सामाजिक उपेक्षा और सम्मान की कमी के बावजूद उन्होंने नचनी नृत्य को कभी नहीं छोड़ा. गांव-गांव, हाट-बाजार और मेलों में प्रस्तुति देकर उन्होंने इस लोक परंपरा को जीवित रखा.

सोमबारी देवी और ग्रामीण का बयान (ETV Bharat)

राष्ट्रीय सम्मान की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई - सोमबारी देवी

सोमबारी देवी का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन के साथ वर्षों तक नचनी नृत्य की साधना की है. कठिन परिस्थितियों के बावजूद दोनों ने कभी हार नहीं मानी. आज जब देश उनकी कला को पहचान दे रहा है तो यह उनके लिए गर्व का विषय है.

सोमबारी देवी कहती हैं, "हम छोटे गांव से आते हैं. कभी नहीं सोचा था कि हमारी कला को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा. राष्ट्रीय सम्मान मिलने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई. यह सम्मान सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि झारखंड की लोक संस्कृति का सम्मान है."

वर्तमान में सोमबारी देवी अपने गांव में ही इस पारंपरिक नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए पांचपरगनिया झूमर सांस्कृतिक विकास समिति के नाम से एक संस्था चला रही हैं ताकि आज की युवा पीढ़ी इस कला को सीखे और आगे बढ़ाए. नचनी नृत्य की जरूरत हर शुभ कार्य के दौरान पड़ती है. शादी विवाह, बच्चे की छठी और शोभा यात्रा के दौरान यह नृत्य समां बांधने का काम करती है.

कभी सम्मान नहीं मिलता था, आज देश हमारी कला को पहचान रहा है - बुटन देवी

बुटन देवी कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कला उन्हें इतनी बड़ी पहचान दिलाएगी. उन्होंने बताया कि पहले नचनी नृत्य को लोग हीन भावना से देखते थे. कलाकारों को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था. इसके बावजूद उन्होंने अपनी कला और संस्कृति को बचाने का काम जारी रखा. वे कहती हैं "आज हमारी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. यह हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है."

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