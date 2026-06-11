कभी हीन नजरों से देखी जाती थी नचनी कला, अब राष्ट्रीय सम्मान से नवाजी जाएंगी बुंडू-तमाड़ की दो बहनें
ताऊ गांव की बुटन देवी और जामडीह की सोमबारी देवी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा.
Published : June 11, 2026 at 3:55 PM IST
रांची: झारखंड की लोक संस्कृति के लिए यह गर्व का क्षण है. जिस नचनी कला को कभी समाज का एक वर्ग सम्मान की नजर से नहीं देखता था, उसी कला ने आज दो ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. बुंडू प्रखंड के ताऊ गांव निवासी बुटन देवी और तमाड़ प्रखंड के जामडीह गांव निवासी सोमबारी देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है. दोनों सगी बहनें हैं और वर्षों से झारखंड की पारंपरिक नचनी नृत्य कला को जीवित रखने का काम कर रही हैं.
छोटे गांव से राष्ट्रीय मंच तक का सफर
करीब 65 वर्षीय बुटन देवी और लगभग 60 वर्षीय सोमबारी देवी साधारण ग्रामीण परिवार से आती हैं. दोनों अधिक पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन अपनी कला के प्रति समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. आर्थिक तंगी, सामाजिक उपेक्षा और सम्मान की कमी के बावजूद उन्होंने नचनी नृत्य को कभी नहीं छोड़ा. गांव-गांव, हाट-बाजार और मेलों में प्रस्तुति देकर उन्होंने इस लोक परंपरा को जीवित रखा.
राष्ट्रीय सम्मान की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई - सोमबारी देवी
सोमबारी देवी का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन के साथ वर्षों तक नचनी नृत्य की साधना की है. कठिन परिस्थितियों के बावजूद दोनों ने कभी हार नहीं मानी. आज जब देश उनकी कला को पहचान दे रहा है तो यह उनके लिए गर्व का विषय है.
सोमबारी देवी कहती हैं, "हम छोटे गांव से आते हैं. कभी नहीं सोचा था कि हमारी कला को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा. राष्ट्रीय सम्मान मिलने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई. यह सम्मान सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि झारखंड की लोक संस्कृति का सम्मान है."
वर्तमान में सोमबारी देवी अपने गांव में ही इस पारंपरिक नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए पांचपरगनिया झूमर सांस्कृतिक विकास समिति के नाम से एक संस्था चला रही हैं ताकि आज की युवा पीढ़ी इस कला को सीखे और आगे बढ़ाए. नचनी नृत्य की जरूरत हर शुभ कार्य के दौरान पड़ती है. शादी विवाह, बच्चे की छठी और शोभा यात्रा के दौरान यह नृत्य समां बांधने का काम करती है.
कभी सम्मान नहीं मिलता था, आज देश हमारी कला को पहचान रहा है - बुटन देवी
बुटन देवी कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कला उन्हें इतनी बड़ी पहचान दिलाएगी. उन्होंने बताया कि पहले नचनी नृत्य को लोग हीन भावना से देखते थे. कलाकारों को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था. इसके बावजूद उन्होंने अपनी कला और संस्कृति को बचाने का काम जारी रखा. वे कहती हैं "आज हमारी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. यह हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है."
लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक ने दी बधाई
तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक ने दोनों बहनों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि इस कला को मरदानी झूमर भी कहा जाता है जिसमें बांग्ला राग और रंग, गायन, वादन का मिश्रण रहता है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ सम्मान से काम नहीं चलेगा. केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी तमाम पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने की दिशा में पहल करना होगा. उन्होंने कहा कि राजा-रजवाड़ा और जमींदारों ने नचनी नृत्य को हमेशा संरक्षण दिया. अब यह कला विलुप्तप्राय होती जा रही है. लेकिन इस सम्मान से उम्मीद है कि जन जागृति आएगी.
उन्होंने कहा कि झारखंड और पड़ोसी राज्यों में इस कला को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका घासी समाज की रही है जो कभी जनजातीय समाज का हिस्सा हुआ करती थी लेकिन बाद के वर्षों में उसे एससी का दर्जा मिल गया.
ताऊ और जामडीह गांव में खुशी का माहौल
पुरस्कार की घोषणा के बाद बुंडू के ताऊ और तमाड़ के जामडीह गांव में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों और लोक संस्कृति से जुड़े लोगों का कहना है कि दोनों बहनों ने अपने संघर्ष और समर्पण से पूरे पंचपरगना क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
नचनी कला को मिली नई पहचान
लोक संस्कृति के जानकारों का मानना है कि बुटन देवी और सोमबारी देवी का सम्मानित होना सिर्फ दो कलाकारों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि झारखंड की समृद्ध लोक परंपरा और नचनी कला की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है. यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को अपनी लोक संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए प्रेरित करेगा.
वर्षों तक उपेक्षा और तिरस्कार झेलने वाली नचनी कला आज सम्मान के सर्वोच्च मंच तक पहुंच चुकी है. ताऊ और जामडीह की दो बहनों की यह कहानी संघर्ष, समर्पण और सफलता की ऐसी मिसाल है, जिस पर पूरा झारखंड गर्व कर सकता है.
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सोमबारी देवी
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित
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संजय कुमार
ग्रामीण, जामडीह गांव