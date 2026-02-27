ETV Bharat / bharat

अपनी पत्नी के लिए शख्स ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, बेबी शावर प्रोग्राम को बना दिया खास

यह मंगलुरु के अड्यार गार्डन में हुई एक शादी की सेरेमनी थी. इस दौरान बिजनेसमैन प्रकाश कुम्पाला ने अपनी गर्भवती पत्नी अर्पिता को यह अनोखा सरप्राइज दिया. जब सेरेमनी चल रही थी, आसमान में एक हेलीकॉप्टर से सैकड़ों फूलों की पंखुड़ियां बरसीं. इससे पत्नी, रिश्तेदार और मेहमान हैरान रह गए.

अपनी पत्नी के लिए शख्स ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, बेबी शावर प्रोग्राम को बना दिया खास (ETV Bharat)

सीमांतम (बेबी शावर) सेरेमनी के दौरान हेलीकॉप्टर से पति द्वार पत्नी पर फूल बरसाए जाने की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. यहां पति ने अपनी पत्नी को खास सरप्राइज दिया. कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगलुरु में हुए एक बेबी शावर सेरेमनी ने अब सबका ध्यान खींचा है.

मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु में एक अनोखा बेबी शावर प्रोग्राम हुआ. यहां एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के बेबी शावर प्रोग्राम के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर इस मौके को खास बना दिया.

प्रकाश कुम्पाला का कहना था कि, उन्होंने शादी के लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने का फैसला किया था. हालांकि, उस समय यह नहीं हुआ, इसलिए इसे सीमांतम (बेबी शावर) के दौरान करने का फैसला किया.

इसके लिए उन्होंने पिछले दस दिनों से परमिशन लेने के लिए कड़ी मेहनत की थी. उनकी पत्नी को सीमांतम के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने के आइडिया के बारे में पता नहीं था. उन्होंने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए इस आइडिया के बारे में नहीं बताया. प्रकाश ने बताया कि, उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने के बारे में तब पता चला वे उसे स्टेज से बाहर ले जा रहे थे. यह एक पति का अपनी पत्नी के लिए सरप्राइज गिफ्ट था.

सेरेमनी में आए लोगों ने इस खास पल को अपने मोबाइल फोन में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर किया, और वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है. यह पहली बार है जब मंगलुरु में किसी बेबी शावर सेरेमनी में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई है.

कई लोगों ने प्रकाश की इस बात के लिए तारीफ की है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार और देखभाल को एक अलग तरीके से दिखाया है.

